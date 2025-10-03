Perú

¿Qué significa la primera “Levantada Mundial” del Señor de los Milagros que este 2025 conectará devotos en cuatro continentes?

La procesión limeña abrirá con un homenaje a los hermanos jubilados y se extenderá por las calles del Centro Histórico hasta retornar al monasterio. Mientras tanto, en ciudades tan lejanas como Komaki, en Japón, los fieles se levantarán a las dos de la madrugada para sumarse al acto mundial

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar

Cada mes de octubre, Lima se convierte en escenario de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país. Miles de fieles acompañan la procesión del Señor de los Milagros, tradición que se remonta a más de tres siglos y que, con el paso del tiempo, ha cruzado fronteras hasta llegar a distintas ciudades del mundo. Este 2025, la celebración adquiere una dimensión inédita con la realización de la primera “Levantada Mundial”, una ceremonia simultánea que unirá a devotos de cincuenta y cuatro hermandades distribuidas en catorce países.

El sábado 4 de octubre, al mediodía, la campana sonará en el monasterio de las Nazarenas en Lima. En ese instante, el anda del Cristo Moreno se levantará en señal de inicio de la procesión. Pero no será un acto aislado: en ciudades tan distantes como París, Roma, Nueva York, Santiago de Chile o Komaki, en Japón, las hermandades levantarán también sus andas al mismo tiempo. La sincronía marcará un acontecimiento inédito en la historia de esta devoción.

José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, explicó para RPP que esta iniciativa responde a una inspiración nacida de un diálogo entre el papa Francisco y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. “El Papa le dijo que qué fuerte sería la evangelización si todas las hermandades del Señor de los Milagros en el mundo evangelizaran. En honor a esa idea hacemos esta levantada mundial”, señaló.

El reto de coordinar el evento ha exigido meses de preparación. Diferencias horarias, disponibilidad de parroquias y la logística local representaron obstáculos que, según Toledo, se abordaron con anticipación. “Desde marzo del año pasado estuvimos en reuniones con todas las hermandades del mundo. Incluso realizamos un ensayo general para verificar la coordinación”, explicó.

Una tradición que trasciende fronteras

Miles de fieles acompañan el
Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La procesión limeña iniciará su recorrido en la avenida Tacna, seguirá por la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, antes de retornar al monasterio de las Nazarenas cerca de las ocho de la noche. Durante la jornada se prevé un homenaje a los hermanos jubilados y un acto especial en el local institucional.

En paralelo, ciudades de Europa, Norteamérica y Sudamérica ajustarán sus horarios para coincidir con el mediodía limeño. “Tenemos cincuenta y cuatro hermandades que van a participar, como las de París, Zurich, Madrid, Roma, Estocolmo, Hamburgo, Nueva York, Washington, Las Vegas, San José de Costa Rica, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile, Caracas y también las del interior del país como Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Chimbote y Barranca”, detalló Toledo Zapata.

El compromiso de los devotos en otros continentes ha requerido esfuerzo adicional. En Japón, por ejemplo, la hermandad de Komaki realizará la ceremonia a las dos de la mañana debido al cambio horario. “A pesar de la dificultad, quieren estar presentes y participar de esta levantada mundial”, destacó el mayordomo general.

Además de la sincronización mundial, este año la imagen volverá al Callao luego de veintidós años. La procesión chalaca se enmarca en el Año Jubilar 2025, una conmemoración que busca reforzar la unión entre comunidades. “Queremos hacer de este año un tiempo de amor, unión y fraternidad. Por eso regresamos al Callao, un lugar donde la devoción también forma parte de la historia”, indicó Toledo.

El anda partirá de madrugada para llegar cerca de la una y media de la tarde a la intersección de Sáenz Peña con República de Panamá. Allí se celebrará una misa de campaña junto con las andas del Señor del Mar y la Virgen del Carmen de la Legua. Según Toledo, será una oportunidad para que “Nuestro Señor derrame bendiciones también a todo el pueblo chalaco”.

Un despliegue con medidas de seguridad

El anda del Cristo de
El anda del Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad en una de las procesiones más multitudinarias del mundo católico. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La magnitud del evento en Lima exige un plan operativo especial. La Hermandad ha trabajado junto con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, EsSalud y los Bomberos para garantizar orden y seguridad. “Pedimos a los devotos que si van con niños pequeños les coloquen una tarjeta con su dirección o establezcan un punto fijo de reunión. Queremos tranquilidad para todos los fieles”, recalcó Toledo.

La coordinación internacional y el regreso al Callao se suman a la tradición que cada octubre reafirma la devoción de millones de peruanos dentro y fuera del país. El 4 de octubre no solo marcará el inicio de la procesión limeña, sino también el primer gesto conjunto de hermandades distribuidas en distintos continentes, todas respondiendo a un mismo llamado: el toque de campana en las Nazarenas.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosdevotosLimaLevantada Mundialperu-noticias

Más Noticias

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas del Clásico del Sur vienen con realidades opuestas marcadas en la última jornada. Tomi Martínez, dispuesto a hacer jugar a los suyos. Al frente intentará contenerlo Maxi Amondarain

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Si tienes visión borrosa puede ser síntoma de una de estas 10 enfermedades

Un síntoma ocular, como la visión borrosa, no siempre está relacionado únicamente con los ojos: puede ser la manifestación de enfermedades más complejas

Si tienes visión borrosa puede

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

El líder de APP aseguró que su partido es hoy “la mejor opción” para quienes aspiran al Congreso o al Senado en las elecciones de 2026

César Acuña no descarta renunciar

Serenazgo en Perú a un paso de usar pistolas de electrochoque, anuncia el Ministerio del Interior: deberán portar videocámara corporal

Taser. El plan del ministro Malaver incluye pistolas eléctricas, grilletes y chalecos antibalas, además de capacitación obligatoria. Pero, ¿exige también evaluaciones psicológicas?

Serenazgo en Perú a un

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

El jefe del INPE, Iván Paredes, anunció a qué establecimiento será trasladado Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cuando sea extraditado desde Paraguay, ante el cierre de la Base Naval del Callao previsto para 2026

¿A qué penal será trasladado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña no descarta renunciar

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco sorprende al enseñar

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

DEPORTES

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Puede surgir algún valor más importante”: La rotunda opinión de Ricardo Gareca sobre Alex Valera como ‘9′ titular de Perú

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1