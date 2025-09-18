El Nazareno Móvil: así es el camión especial que transportará al Señor de los Milagros al Callao después de 22 años

El Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: el Nazareno Móvil, tecnología de punta y una ruta secreta. (Crédito: FB/@ElPapaEnPeru)

El Nazareno Móvil es el camión especialmente adaptado para trasladar la imagen del Señor de los Milagros en su esperado regreso al Callao después de veintidós años. Se trata de un tractocamión Mercedes-Benz de la línea Actros, elegido por su capacidad de transportar cargas superiores a dos toneladas, más del doble del peso del anda tradicional.

Entre los aspectos más destacados de este vehículo se encuentra su reducido radio de giro, característica esencial para recorrer calles estrechas y curvas cerradas durante la procesión. Esta maniobrabilidad resulta clave en el Primer Puerto, donde la infraestructura urbana presenta desafíos logísticos.

El Nazareno Móvil incorpora tecnología avanzada para garantizar un traslado seguro y eficiente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Nazareno Móvil: tecnología, eficiencia y seguridad

El Nazareno Móvil incorpora sistemas tecnológicos de última generación. Cuenta con active brake assist y mirrorCam, reconocidos por ser opciones avanzadas en materia de seguridad. El consumo de combustible es optimizado gracias al diseño aerodinámico y al sistema predictive powertrain control (PPC), que regulan el rendimiento en tiempo real según las condiciones de la ruta.

La cabina ha sido diseñada para brindar comodidad al personal encargado del traslado, equipada con el multimedia cockpit interactive, que facilita el monitoreo y el control del vehículo durante trayectos prolongados. Además, la transmisión Mercedes PowerShift 3 permite ejecutar cambios de marcha de forma suave y eficiente.

La robustez de los componentes del Nazareno Móvil asegura una operación fiable, con menor tiempo de inactividad y costos de mantenimiento reducidos, garantizando así que la imagen del Señor de los Milagros pueda realizar un recorrido seguro, eficiente y acorde a las exigencias modernas.

El camión Mercedes-Benz Actros soporta más del doble del peso del anda tradicional. (Foto: Agencia Andina)

Señor de los Milagros regresa al Callao

Este jueves 18 de septiembre, durante la conferencia de prensa sobre las actividades oficiales de Octubre Nazareno 2025, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, anunció un hecho histórico: la imagen del Señor de los Milagros de Las Nazarenas saldrá de Lima Metropolitana para visitar la Provincia Constitucional del Callao. El anuncio se realizó en el Santuario de Las Nazarenas y generó gran expectativa entre los fieles chalacos.

El recorrido procesional extraordinario se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, cuando la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá las calles del Primer Puerto. Se trata de un acontecimiento especial que marca un nuevo hito en la tradición de la devoción al Señor de los Milagros, considerada una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú y el mundo.

Según explicó monseñor Castillo, la decisión responde a una propuesta pastoral que busca acercar la venerada imagen a comunidades fuera del centro de Lima. Esta iniciativa se inspira en precedentes impulsados por el cardenal Augusto Vargas Alzamora, quien en años anteriores autorizó visitas de la imagen a diócesis cercanas con el fin de fortalecer la fe en distintas jurisdicciones.

Monseñor Carlos Castillo anuncia en conferencia de prensa que la procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas llegará al Callao en la ruta 2025.

Recorrido del Señor de los Milagros en el Callao

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas anunció oficialmente que el domingo 26 de octubre de 2025 se llevará a cabo el recorrido extraordinario en el que el Cristo Moreno saldrá en el tradicional Nazareno Móvil con destino al Callao. La procesión será transmitida en vivo por Canal HN, medio oficial de la Hermandad, lo que permitirá que miles de fieles en todo el país acompañen virtualmente este acontecimiento histórico de fe y unidad.

El itinerario procesional contempla dos trayectos:

Ida: Av. Tacna → Av. Nicolás de Piérola → Av. Óscar R. Benavides → Av. Tingo María → Av. Mariano H. Cornejo → Av. Universitaria → Av. La Marina → Av. Guardia Chalaca → Av. Sáenz Peña → Av. Pacífico.

Retorno: Av. Sáenz Peña → Av. Guardia Chalaca → Av. La Marina → Av. Universitaria → Av. Mariano H. Cornejo → Av. Tingo María → Av. Óscar R. Benavides → Av. Nicolás de Piérola → Av. Tacna → ingreso al Santuario de Las Nazarenas.