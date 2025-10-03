Perú

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Tony Valverde Victoriano será ingresado al Penal de Nuevo Imperial de Cañete. Se le imputa ser el autor intelectual del triple feminicidio

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Dictan prisión preventiva para el Pequeño J y lo envían a penal de Cañete

El Poder Judicial dictó 9 meses de detención preventiva contra Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J, con miras a su extradición a Argentina, donde es requerido por las autoridades judiciales para que afronte el proceso penal por supuesto homicidio agravado con alevosía y violencia de género en agravio de 3 jóvenes mujeres.

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona accedió al pedido de la Fiscalía tras verificar que el Código Penal de Perú regula el delito que la República de Argentina le imputa a Valverde. Este es homicidio con agravantes o feminicidio.

Del mismo modo, el magistrado descartó que los hechos atribuidos tengan algún caracter de persecución política. “En todo caso, de existir ello deberá desvirtuarse o pribarse cuando se presente el pedido formal de extradición”, dijo. También descartó que estos hayan prescrito ya que ocurrieron entre el 19 de setiembre y el 30 de setiembre.

El juez, además, desestimó los argumentos del abogado de ‘Pequeño J, que se centró en abogar por la inocencia de su cliente, cuando tenía que intentar demostrar que no se cumplen los requisitos para la detención con fines de extradición.

Abogado del 'Pequeño J' pide que se le de comparecencia y asegura que es inocente |

Y es que la defensa de Tony Valverde aseguró que salió de Argentina rumbo a Perú debido a que en medios argentinos se le empezó a vincular con el atroz crimen contra tres jóvenes mujeres. Dijo que es inocente.

Al respecto, el magistrado respondió que la culpabilidad o inocencia deberá ser determinada por la justicia argentina, mientras que la justicia peruana únicamente se encargará de decidir si corresponde extraditarlo o no.

“Lo que sí corresponde es ver que existe doble incriminación, que es un delito que no constituye una persecución política o el cumplimiento de los demás presupuestos para la detención preventiva con fines de extradición, el mismo que no ha sido cuestionado por el requerido a través de su abogado”, dijo el magistrado.

El juez accedió al pedido del Ministerio Público, incluido el plazo solicitado de 9 meses. “Plazo suficiente como para que pueda cumplirse con el trámite de extradición pasiva que formularála República Argentina”, dijo.

Por último, el magistrado dispuso que Pequeño J’ sea internado en el Centro Penitenciario de Nuevo Imperial de Cañete. El abogado de Valverde anunció que apelará la decisión. También pidió que su cliente sea recluido en el penal Ancón II, pero el juez le precisó que ya había dispuesto el internamiento en el centro penitenciario de Chilca.

Pequeño J en la audiencia
Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.

Rechazan arraigos de ‘Pequeño J’

El abogado de Tony Valverde presentó tres declaraciones juradas para acreditar el supuesto arraigo laboral, domiciliario y familiar de su cliente. Así, buscaba que no se dicte la detención preventiva, sino comparecencia con restricciones. Sin embargo, estos documentos fueron rechazados por el juez Chumpitaz Pariona.

Y es que los tres documentos, dice el magistrado, son documentos notariales unilaterales que no demuestran por sí mismos los arraigos. Además, los tres documentos son firmados por la hermana de ‘Pequeño J’.

No obstante, incluso valorando los documentos, el juez determinó que no acreditan que Valverde huya o obstaculice el trabajo de la justicia. Por ejemplo, este desconocía la ubicación de su domicilio en Trujillo.

