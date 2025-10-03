Perú

Audiencia del ‘Pequeño J’ EN VIVO: PJ decide si Tony Valverde va a prisión preventiva con miras a su extradición a Argentina

Sindicado del feminicidio de 3 jóvenes argentinas fue detenido cuando pretendía ingresar a Lima. Su mano derecha, Matías Ozorio, también fue intervenido en Perú, pero ya se encuentra en Argentina donde se ha negado a declarar a los fiscales

En pocas líneas:

17:57 hsHoy

Se lleva a cabo audiencia de ‘Pequeño J’

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilcha lleva a cabo la audiencia de detención con fines de extradición de ‘Pequeño J’.

18:32 hsHoy

Juez suspende audiencia para resolver

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona suspendió la audiencia para deliberar si corresponde dictar detención preventiva con fines de extradición por 9 meses contra ‘Pequeño J’. Dará a conocer su decisión a la 1:50 de la tarde.

El magistrado determinará si acoge el pedido de la Fiscalía o estima los argumentos de la defensa de Tony Valverde, que considera que este debe enfrentar el proceso en libertad ya que supuestamente contaría con arraigos familiares y laborales en Perú, pese a que fue capturado porque huyó de Argentina.

18:23 hsHoy

Abogado justifica huida de ‘Pequeño J’

El abogado de Tony Valverde, Marcos Sandoval, aseguró que su patrocinado es inocente y salió de Argentina debido a que su nombre aparecía en medios locales señalandolo como responsable del triple feminicidio.

18:22 hsHoy

‘Pequeño J’ no se acoge a la extradición simplificada

Tras consultar con su abogado, Tony Valverde informó al juez de investigación preparatoria que no se acogerá a la extradición simplificada.

Pequeño J no se somete a la extraditación anticipada y seguirá proceso en Lima | Poder Judicial / YouTube
18:19 hsHoy

Piden 9 meses de detención de ‘Pequeño J’

La Fiscalía pidió 9 meses de detención preventiva de Tony Valverde, plazo en el que estiman culminará el proceso de extradición. Ministerio Público informó que la defensa de ‘Pequeño J’ presentó documentos para sustentar arraigos y enfrentar el proceso en libertad.

Contol de identidad del Pequeño J en audiencia del Poder Judicial | Poder Judicial / YouTube
18:01 hsHoy

Fiscal sustenta pedido de detención

El fiscal Fernando Escobar sustenta ante el Juzgado el pedido de detención con fines de extradición de Tony Valverde por el delito de homicidio agravado con alevosía y violencia de género en agravio de 3 jóvenes argentinas. El fiscal precisó que, según el código penal argentino, la pena máxima es de 35 años y el delito no prescribe.

Audiencia de detención para extradición
Audiencia de detención para extradición de Pequeño J.
18:16 hsHoy

Informan motivos de la detención de ‘Pequeño J’

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona le informa a Tony Valverde las razones por las que fue detenido y por las que es requerido por la justicia de Argentina.

Juez da a conocer los motivos de la detención y orden de captura del 'Pequeño J' | Poder Judicial / YouTube
18:16 hsHoy

Hoy se define el futuro del principal sindicado del feminicidio de 3 jóvenes argentinas, Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J. El Poder Judicial realiza hoy viernes 3 de octubre la audiencia donde un juez determinará si va a detención preventiva con miras a su extradición a Argentina.

La audiencia estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca y contará con la presencia obligatoria de “Pequeño J”, quien fue detenido por agentes policiales en Pucusana cuando pretendía ingresar a Lima tras huir de la justicia argentina.

Según la norma procesal, a Valverde Victoriano se le informará en la audiencia los motivos exactos de su detención, los derechos con los que cuenta y la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada, es decir, aceptar ser enviado a Argentina para enfrentar a la justicia de ese país.

Pequeño J en la audiencia
Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.
18:02 hsHoy

Los cargos contra ‘Pequeño J’

A Pequeño J’ se le atribuye ser el presunto autor intelectual del brutal triple femicidio que conmocionó a Buenos Aires: el asesinato de tres mujeres —Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15— perpetrado el 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según la investigación, las víctimas fueron atraídas bajo engaño a la vivienda, torturadas salvajemente, ejecutadas y enterradas en el jardín bajo capas de cemento y piedras. Todo esto transmitido en vivo por Instagram a más de 40 miembros de una banda narco, como un mensaje de “disciplinamiento”. Las autoridades estiman que el móvil fue un ajuste de cuentas por el robo de un cargamento de de cocaína.

En declaraciones que dio a la prensa mientras era trasladado por agentes a la Dirección Antidrogas de la PNP, Valverde negó ser responsable de las muertes de 3 jóvenes argentinas. “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”, dijo. “Tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver”, agregó.

18:02 hsHoy

Cómplice ya está en Argentina

Matías Ozorio, señalado como mano derecha de Pequeño J en el marco de un triple femicidio, fue capturado en Perú el 29 de septiembre. La detención ocurrió tras una investigación internacional coordinada entre autoridades argentinas y peruanas, quienes identificaron su paradero en Lima. Ozorio era buscado por su presunto vínculo con delitos vinculados al narcotráfico y homicidio en Argentina.

Tras su arresto, el gobierno de Perú dispuso la expulsión inmediata de Matías Ozorio, luego de una rápida revisión administrativa y en coordinación con Interpol. Al llegar a Argentina el 2 de octubre, Ozorio fue recibido por fuerzas de seguridad locales bajo fuertes medidas de seguridad. Su traslado generó un importante despliegue en el aeropuerto internacional, además de atención mediática y policial. Fuentes indicaron que la llegada de Ozorio era clave para avanzar en la investigación del triple femicidio narco y desarticular la red criminal asociada a Pequeño J.

Este viernes, Ozorio fue llevado ante la fiscalía, donde se le notificaron los cargos en su contra. Allí, Matías Ozorio se negó a declarar frente al fiscal encargado del caso, manteniendo silencio sobre los hechos que se le imputan y reservando su indagatoria.

