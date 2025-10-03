Perú

Perú extrema seguridad para evitar fuga o autolesión de ‘Pequeño J’, acusado de feminicidio en Argentina

El Poder Judicial definirá hoy al medio día en que penal es recluido Tony Janzen Valverde Victoriano, el narcotraficante de 20 años sindicado como autor del triple feminicidio en Argentina

Mariana Quilca Catacora

Pequeño J espera su destino en Comisaría de Chilca

Tony Janzen Valverde Victoriano, el narcotraficante de 20 años sindicado como autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes —una de ellas menor de edad— que conmocionó a Argentina, permanece detenido en la Comisaría de Chilca mientras espera su destino judicial.

El delincuente, conocido mediáticamente como ‘Pequeño J’, se encuentra bajo extremas medidas de seguridad. El general de la Policía Nacional, Nilton Santos Villalta, director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), explicó cómo se desarrolla el encierro del joven criminal y por qué aún no puede ser trasladado a un penal de mayor resguardo.

Según detalló, tras su captura, un juez de Chilca ordenó que quedara a disposición de la PNP en esa jurisdicción. Esto significa que debe permanecer en la carceleta de la comisaría hasta que culmine su audiencia de prisión preventiva.

Dado que esta dependencia no es un centro de alta seguridad, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dispuso reforzar la vigilancia en la zona. “Nosotros hemos cerrado el frontis de la comisaría. Tenemos personal de la USE, tenemos personal de Halcones, tenemos de inteligencia que está bordeando”, precisó el jefe de la Dirandro.

El general Santos Villalta agregó que el control sobre ‘Pequeño J’ es estricto, incluso en aspectos básicos. “Estamos teniendo mucho cuidado en controlar y supervisar el alimento que él consume para que no vaya a pasar una desgracia o si él se pueda autolesionar. Cada seis horas tenemos un custodio que está mirándolo frente a él para garantizarlo”, explicó.

Un proceso de extradición lento

El alto oficial también advirtió que la extradición de Valverde a Argentina no será inmediata y podría demorar varias semanas, pese a la voluntad de las autoridades judiciales de agilizar el trámite. “Las autoridades argentinas tienen que solicitar su extradición. Eso pasa por todo un canal de Cancillería argentina, peruana, pasa al Ministerio Público, al Poder Judicial, y esto tarda un tiempo. Según las declaraciones del comandante general hoy, hay una buena predisposición del Poder Judicial en que este trámite se puede acelerar, pero no estamos hablando de días. Esto va a demorar”, comentó.

Extreman medidas de seguridad en Chilca

En ese marco, será un juez quien determine el penal donde Valverde purgará prisión preventiva hasta su extradición, descartándose que permanezca en la Comisaría de Chilca.

El general confirmó además que ‘Pequeño J’ ya cuenta con un abogado privado y recibió la visita de su familia, aunque evitó dar detalles de los nombres por seguridad.

Vínculos criminales en Perú

Pese a que se trasladó a Argentina hace tres años, Valverde mantuvo estrechos lazos con su entorno en Perú. Su plan de fuga incluso incluía refugiarse en Trujillo, donde reside uno de sus tíos, identificado como cabecilla de una banda criminal con antecedentes penales.

“Él siempre creció en ese ambiente de violencia, de criminalidad en el Perú y se trasladó a Buenos Aires, y allá continuó. Se juntó con peruanos, que son también de Trujillo, por ejemplo, su vecino, que también ha sido detenido, también es de la misma localidad que él. Entonces, siempre ha estado vinculado a actividades criminales”, indicó el jefe de la Dirandro.

