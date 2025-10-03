Perú

Paro de transportistas: Estos fueron los acuerdos alcanzados entre los gremios y el Congreso

Una jornada marcada por bloqueos y protestas en Lima concluyó con la suspensión del paro de transportistas, después de que los dirigentes y parlamentarios sellaron acuerdos para enfrentar la extorsión y mejorar la seguridad en el sector mediante la creación de un Grupo de Élite y una mesa de trabajo permanente

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Gremios decidieron levantar el paro
Gremios decidieron levantar el paro de transportistas en Lima tras llegar a acuerdos con el Congreso.

El cese de operaciones por parte del gremio de transportistas paralizó a Lima y Callao este jueves 2 de octubre, forzando la interrupción de rutas clave y exponiendo a la ciudad a una jornada atípica bajo la sombra de la exigencia principal: mayor seguridad frente a la extorsión y el crimen organizado.

El paro, que dejó al menos 20 mil vehículos fuera de circulación, terminó levantándose tras una intensa reunión en el Congreso de la República.

La decisión de suspender la huelga se tomó después del compromiso formal por parte del Legislativo de encaminar soluciones legales y operativas contra la crisis de inseguridad.

Así, la demanda del gremio, respaldada también por los trabajadores de construcción civil, llegó hasta la Mesa Directiva del Parlamento.

“Las movilizaciones se detienen en tanto se instale una mesa de trabajo donde se hará seguimiento a lo que se ha pactado”, afirmó un vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Acuerdos alcanzados entre transportistas y el Congreso

El resultado de la reunión quedó registrado en un acta de compromiso. El presidente del Parlamento José Jerí firmó junto a los gremios el diseño de una hoja de ruta que contempla el impulso de un proyecto de ley, en un plazo máximo de diez días hábiles, para crear un Grupo de Élite dedicado a combatir la extorsión, delincuencia y sicariato en el sector.

La propuesta de los dirigentes gremiales es que este grupo cuente con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior (Mininter) y la Fiscalía de la Nación.

“La propuesta legislativa será presentada en un plazo de 10 días hábiles; y, una vez presentada, será atendida con carácter prioritario para ser incorporado a la agenda del Congreso en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles (Trámite parlamentario)”, se lee en el acta firmada.

El documento también estipula la creación de una mesa de trabajo, integrada por representantes gremiales, autoridades del Legislativo y especialistas del sector, destinada a monitorear la efectividad de las acciones legales y operativas pactadas en máximo 10 días hábiles.

“Pedimos que los compromisos firmados se traduzcan en acciones concretas para que los conductores puedan trabajar sin miedo”, declaró un dirigente.

Este acuerdo deja en pausa temporal futuras medidas de fuerza, mientras se desarrollan los mecanismos acordados para frenar la extorsión y el deterioro de la seguridad en el transporte urbano de la capital.

No resolverá el problema

Horas antes, durante la inauguración de la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte se refirió a la paralización realizada por transportistas el 2 de octubre.

La mandataria cuestionó la medida de fuerza y exhortó a los dirigentes a suspender el paro, al advertir que genera pérdidas económicas tanto para los choferes como para los ciudadanos que dependen del servicio de transporte público.

Según explicó, una paralización de 24 o 48 horas no resolverá los problemas de inseguridad ni el accionar del crimen organizado.

En ese sentido, pidió al gremio optar por el diálogo directo para alcanzar acuerdos concretos en lugar de recurrir a bloqueos y suspensión de servicios.

Temas Relacionados

Paro de transportistasCongresotransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

El antiguo seleccionador nacional no sale de su asombro por la forma en cómo han dejado de lado al ‘10′ durante todas las Eliminatorias 2026. “Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva”, ironizó

Ricardo Gareca asegura que Christian

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

La modelo compartió en Instagram los primeros pasos de lo que será el baile nupcial con su esposo en su esperada boda religiosa de 2026 en Cusco.

Ivana Yturbe muestra ensayos de

Marcelo Tinelli: Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

El amigo más cercano de Milett reveló en un programa argentino que la pareja sí se separó por un tiempo y que sus peleas son constantes

Marcelo Tinelli: Amigo íntimo de

Hombre fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición en la maletera de su auto en Breña: pareja confesó el asesinato

El intenso olor que salía de un auto estacionado despertó la alarma de los vecinos. Al inspeccionarlo, la Policía halló a Alexander Valverde Laines sin vida y maniatado

Hombre fue encontrado muerto y

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

El delantero peruano sacó un remate imparable desde fuera del área y le dio una nueva alegría al América de Cali en el duelo ante Junior de Barranquilla

Golazo de Luis Ramos con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso apeló orden de otorgar

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

ENTRETENIMIENTO

Ivana Yturbe muestra ensayos de

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

Marcelo Tinelli: Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

‘Miss Grand International 2025′: Mr. Nawat revela que Flavia López es de sus favoritas para ganar el certamen

DEPORTES

Ricardo Gareca asegura que Christian

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

“Sería menospreciar el trabajo de Raúl Ruidíaz”: la firme respuesta de Ricardo Gareca sobre no llevar a Claudio Pizarro al Mundial 2018

Melgar vs Cienciano 2-0: goles y resumen del triunfo ‘rojinegro’ en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025