Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi” y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas. Video: TikTok @josepastord

El conductor Carlos Orozco respondió con insultos a las burlas de Roberto Artigas y lanzó una dura crítica al streamer Neutro, al asegurar que solo triunfa gracias a la plataforma Kick. El cruce ha generado un intenso debate en redes sociales y agita el mundo del streaming peruano.

La polémica estalló cuando Carlos Orozco, conocido presentador peruano, decidió contestar abiertamente las burlas de Roberto Artigas y del streamer Neutro. Todo comenzó con un video publicado por Artigas, donde simulaba pisar una foto de Orozco y comparaba el acto con “pisar excremento”.

Lejos de quedarse callado, Orozco respondió en un en vivo y no ahorró en calificativos: “¿Qué puedo opinar de dos babosazos haciendo estupideces? Pobre hue…, terrible retardado, idio…”, expresó entre risas, dejando claro que las bromas no le afectaron.

Sin embargo, lo más comentado llegó cuando Orozco apuntó directamente contra Neutro. “Neutro es una bendición de Kick. Si no existiera Kick, Neutro sería cobrador de combi”, sentenció, lo que provocó un estallido de reacciones y memes en redes sociales.

Sus palabras, tajantes y sin filtro, fortalecieron la expectativa sobre una posible respuesta de los aludidos, quienes suelen capitalizar cada controversia en sus plataformas digitales.

Carlos Orozco explica el contexto por el cuál respondió a Neutro y Roberto Artigas. Video: TikTok

El consejo de Mayra Goñi y el misterio de su vínculo con Neutro

Neutro no tardó en reaccionar al comentario de Orozco, aunque evitó responder de manera directa. Un fragmento viral en TikTok lo mostró compartiendo el consejo que recibió de Mayra Goñi, actriz y cantante con quien se le viene vinculando sentimentalmente.

Goñi lo animó a contestar por la vía del respeto y la dignidad laboral: “El trabajo dignifica, hermano. Yo podría [...] haber sido como tú dices, cobrador de combi o no sé, limpiador de carros, lo que sea, pero siempre saldría adelante manteniendo mi familia como lo sé hacer”.

La reacción de Neutro ante la arremetida fue calmada y agradecida con las palabras de Goñi, a quienes muchos ven como su “manager moral” y, posiblemente, algo más.

El vínculo entre ambos se ha fortalecido a la luz pública, sobre todo después de que la actriz lo sorprendiera recientemente con unas zapatillas Crystal MA-1 de Amiri, valorizadas en más de 5.350 soles.

El gesto no solo encendió rumores de romance, sino que evidenció la complicidad y apoyo que Mayra le brinda a Neutro en momentos de tensión mediática.

Mayra Goñi aconseja a Neutro sobre respuesta a Carlos Orozco. Video: TikTok @astridclips

Neutro: controversia, éxito y el precio de la exposición

El verdadero nombre de Neutro es Arturo Fernández y, a sus veinte años, ya es una de las figuras más polémicas y seguidas del universo streaming en Perú. Su ascenso inició durante la pandemia, cuando comenzó a transmitir videojuegos y desafíos extremos en plataformas como Kick.

Sin radares, ni comunicación por radio, su espontaneidad y riesgo lo pusieron en el centro de la conversación. Con talento, carisma y horas frente a la pantalla, logró destacar en torneos de gaming, incluso participando en un campeonato internacional. Sin embargo, pronto comprendió que la competencia en plataformas como Twitch o YouTube era feroz.

Sin embargo, la fama de Neutro viene de la mano con constantes controversias. Una de sus primeras grandes controversias ocurrió durante una fiesta con otros creadores de contenido, donde Neutro roció con líquido inflamable a un amigo y le prendió fuego como parte de un “reto” transmitido en vivo. En el video —que se volvió viral— se observa al joven ardiendo mientras corre hacia una piscina para apagar las llamas.

Mayra Goñi y el streamer Neutro son captados besándose en la calle. Willax TV. Amor y Fuego.

Después fue duramente cuestionado tras organizar un evento de box amateur sin permisos, que dejó a un joven luchador en la Unidad de Cuidados Intensivos; también, por comentarios ofensivos sobre métodos anticonceptivos por los que debió salir a dar explicaciones.

A pesar de las críticas y las intervenciones de organismos como la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, Neutro sigue generando contenido viral y disfruta de una comunidad fiel que celebra su irreverencia y autenticidad, incluso cuando sus publicaciones superan los límites de la polémica y el entretenimiento.