Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

La gala de los Premios Martín Fierro 2025 en Argentina dejó varios momentos que dieron de qué hablar, pero uno de los más comentados fue el protagonizado por la peruana Milett Figueroa, quien asistió como parte del elenco del programa Cantando.

Aunque su presencia generó expectativa y su nombre sonó en dos categorías, finalmente se fue con las manos vacías, y lo que vino después fue lo que encendió la polémica.

En la ceremonia, los conductores anunciaron al ganador de la categoría a Mejor reality de la televisión argentina. Con gritos, aplausos y una sala vibrando de emoción, se reveló que el galardón fue para Gran Hermano, transmitido por Telefé, lo que dejó fuera de competencia al programa en el que participaba Milett.

Poco después, llegó otro momento clave: la terna a Mejor jurado de la televisión argentina, donde nuevamente el Cantando estaba nominado. Sin embargo, el premio se lo llevó el panel de Bake Off Famosos, liderado por Maru Botana y Cristóbal, dejando una vez más a Milett y a sus compañeros sin victoria.

Yanina Latorre revela que saludó a Milett Figueroa y luego se fue de premiación

El revuelo comenzó cuando la periodista y panelista Yanina Latorre relató en su red social lo que había ocurrido en medio de la gala. Según su testimonio, Milett se le acercó a saludarla en plena transmisión en vivo, en un gesto cordial que sorprendió a varios, considerando que en otras ocasiones la relación entre ambas no había sido del todo fluida.

«Milett vino y me saludó», comentó Latorre, añadiendo que en ese momento entendió que, para la peruana, gran parte de lo que se dice y se especula en televisión no deja de ser parte del show.

Sin embargo, lo que más llamó la atención vino después. De acuerdo con Latorre, tras perder en ambas ternas, Milett abandonó el evento antes de que terminara. «Milett se fue, perdió la terna y desapareció», dijo la panelista, sugiriendo que a la modelo y actriz peruana no le habría gustado el desenlace de la noche. La versión generó debate inmediato: ¿se fue porque realmente se sintió incómoda con la derrota o simplemente porque sus compañeros de elenco también decidieron retirarse?

Sabrina Rojas de ‘Pasó en América’, ganador del Martín Fierro

En el ambiente festivo de los Martín Fierro, donde cada detalle se magnifica y cualquier gesto puede interpretarse como una señal, la partida de Milett no pasó desapercibida. Su ausencia alimentó especulaciones en medios de espectáculos y redes sociales, donde muchos usuarios comentaron que, pese a la derrota, su presencia en la gala ya era un logro importante para una artista extranjera que sigue abriéndose camino en la televisión argentina.

El hecho de que Sabrina Rojas, actriz a quien en varias ocasiones han vinculado sentimentalmente con Marcelo Tinelli, se llevó el premio en su categoría, también encendió comentarios. Algunos señalaron que esa victoria hacía aún más dura la derrota para Milett, quien justamente es pareja actual de Tinelli.

Aunque Milett Figueroa no se ha pronunciado públicamente sobre su aparente salida anticipada de la ceremonia, lo cierto es que su participación en los Martín Fierro volvió a ponerla en el foco mediático. En medio de luces, cámaras y premiaciones, quedó claro que la exreina de belleza peruana no pasa desapercibida en un país donde cada gesto de los personajes vinculados a Tinelli se analiza con lupa.

