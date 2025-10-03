Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Johanna San Miguel genera polémica por comentario contra streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya. TikTok

El jueves 2 de octubre, Johanna San Miguel fue invitada al podcast ‘Good Time’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Durante la conversación, los conductores la animaron a participar en una dinámica de evaluación, donde debía opinar sobre diversos personajes del medio digital y televisivo.

En ese contexto, Mario Irivarren le mostró una fotografía del streamer Anthony Alencastre, más conocido como Tonino, quien además conduce el espacio 'Habla Good’. Mario buscaba saber si la actriz y conductora lo consideraba un buen candidato para compartir escena con ella en una eventual producción.

“Gran actor y con él creo que podrías hacer una buena escena. ¿Le vas?”, dijo el integrante de Esto es guerra entre risas.

El polémico comentario de Johanna San Miguel

Ante la propuesta, la popular ‘Queca’ respondió con un comentario que no pasó desapercibido y generó incomodidad en las redes sociales.

“Yo tengo estómago... ¿puedo ser sincera? Para empezar, tiene tetas... con esa me la secó totalmente. Tiene más tetas que yo. Mil disculpas con la gente del programa. A mí me dijeron que sea como yo”, expresó en tono de broma.

Aunque la actriz trató de restarle seriedad al asunto, sus palabras fueron rápidamente criticadas en redes sociales por considerarse ofensivas y discriminatorias hacia el físico del streamer. El momento se viralizó en distintas plataformas y generó un intenso debate.

Y la crítica también cayó sobre los conductores Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe que solo se reían y no detuvieron dicha burla en contra de su compañero de canal digital.

Reacciones inmediatas

Tras la emisión del capítulo, usuarios en redes sociales cuestionaron duramente a Johanna por “cuerpo-shaming” y por hacer comentarios que reproducen estereotipos dañinos. Muchos resaltaron que, por ser una figura pública y con amplia trayectoria en televisión, sus palabras tenían mayor impacto en la audiencia.

El incidente escaló rápidamente en tendencia digital, y tanto seguidores de Tonino como usuarios en general manifestaron su rechazo al comentario de la actriz.

Mario Irivarren y Laura Spoya piden disculpas

Al día siguiente, los conductores Mario Irivarren y Laura Spoya reconocieron la magnitud de lo ocurrido y se dirigieron a sus seguidores y al propio streamer para pedir disculpas públicas.

Mario tomó la palabra y expresó:“Creo que aquí los cuatro somos conscientes de que lo que pasó estuvo mal. No nos vamos a justificar. Todos coincidimos en que la broma estuvo mal. Hablar del cuerpo de otras personas estuvo mal. Nunca va a ser nuestra intención dañar ni molestar. Digo un mea culpa de lo que pasó”.

Por su parte, Laura Spoya reforzó la disculpa con un mensaje directo:“Yo también le pedí disculpas personales a Tonino. Jamás he sido partícipe de hacerle bullying a otra persona, y mucho menos cómplice de un comentario racista, homofóbico o discriminatorio. Sin embargo, al no haber reaccionado en el momento, me sentí mal porque pude haber actuado distinto y no lo hice”.

La reacción de Tonino y su entorno

Anthony Alencastre, más conocido como Tonino, no tardó en pronunciarse sobre el comentario que lo involucraba directamente. El streamer agradeció las disculpas, aunque señaló que este tipo de situaciones no deberían repetirse.

“Quiero dejar claro que no estoy molesto. Entiendo que en el entretenimiento a veces las cosas se dicen sin pensar. Pero no quiero que se normalice hablar del cuerpo de las personas. Eso no está bien y afecta a mucha gente”, señaló el creador de contenido en una transmisión de Habla Good.

Su entorno cercano, incluyendo a compañeros del programa digital, también mostró apoyo al streamer. Varios resaltaron que lo más importante era visibilizar el daño que pueden generar ciertos comentarios en la audiencia, sobre todo en jóvenes.

Impacto en redes sociales

La polémica con Johanna San Miguel se volvió tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter). Diversos clips del momento circularon ampliamente, acompañados de críticas hacia el tono del comentario.

Muchos usuarios recordaron que no era la primera vez que la actriz protagonizaba una controversia por declaraciones polémicas, lo que abrió nuevamente el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los personajes públicos en espacios digitales.

“Johana San Miguel es una tipa clasista que se cree mejor que todos porque estudió en un colegio pituco. Y ustedes demostraron ser iguales al reírse de sus chistes clasistas y hasta las h...”, “No es por mala onda pero a Johanna San Miguel sí se le fue la mano... sólita se fue de boca y agarren a Curwen que va con todo”, “Jaja ya se olvidaron lo malcriada que era Johanna en ‘EEG’ y la gente pedía que la sacaran y ayer habló horrible de Tonino, y si fuese Tonino que hable de Johanna ahí hasta se hace presente el ministerio ¿verdad?“,

“Sean lo que sean, el respeto y la prudencia es más importante que toda una trayectoria. Que pida las disculpas del caso y nunca hablé de los demás”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

