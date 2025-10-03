Falsas enfermeras simulan campaña de salud en Tacna, irrumpen en casa familiar, reducen a padre e hijo y roban todo a su paso

Falsas enfermeras ingresan a casa en Tacna, maniatan a padre e hijo y roban sus pertenencias. Fuente: Buenos Días Perú de Panamericana Televisión

La ciudad de Tacna fue escenario de un asalto en el distrito Alto de la Alianza, donde seis delincuentes ingresaron a una vivienda haciéndose pasar por brigadistas de salud. Entre ellos, dos mujeres vestían como enfermeras y simularon una campaña de vacunación para engañar a los propietarios.

El hecho se registró la mañana del miércoles uno de octubre en la calle Haití, cerca del estadio Maracaná. Un padre de familia, acompañado de sus dos hijos, abrió la puerta al creer que recibía una visita médica, sin sospechar que se trataba de una banda armada. Los hampones entraron al inmueble y sometieron rápidamente a los residentes.

Cámaras de seguridad captaron el accionar de los falsos brigadistas. En las imágenes, se observa a las mujeres disfrazadas tocando la puerta mientras un hombre vigila en la esquina. Cuando el dueño acepta escuchar, los tres fuerzan la entrada; segundos después, llegan otros cuatro sujetos a bordo de un taxi plateado.

Modus operandi de los delincuentes disfrazados de personal de salud

Según la Región Policial de Tacna, los delincuentes usaron indumentaria descartable de color celeste y mascarillas para simular ser personal médico. Una vez dentro, encañonaron al padre y a sus hijos y los maniataron con cinta de embalaje. Durante varios minutos, los hampones se apropiaron de celulares, laptops, tarjetas de crédito y otros objetos de valor.

Las autoridades indicaron que la banda actuó con rapidez y bajo un esquema planificado. Un miembro se mantuvo en el exterior como vigía para alertar sobre la circulación de vecinos o policías, lo que obligó a los delincuentes a huir tras permanecer entre 10 y 15 minutos en la vivienda.

El taxi usado en la fuga exhibe características similares a un vehículo implicado en un intento de robo a un cambista en la misma jurisdicción. Por este motivo, la Policía sospecha que la organización criminal podría provenir de otra región, como Puno, y estaría involucrada en diversos atracos recientes en la zona.

Personal de la División de Investigación de Robos (Divincri) y peritos de Criminalística recogieron huellas y evidencias dentro del inmueble, además de analizar las imágenes captadas por cámaras internas y externas. El Ministerio Público inició diligencias preliminares para identificar a los autores y determinar su pertenencia a una banda que opera bajo la modalidad de usurpación de identidad de trabajadores de instituciones públicas.

El uso de disfraces para cometer delitos incrementa la alarma entre los vecinos. Fingir ser personal de salud facilitó a los hampones ganarse la confianza de la víctima y constituye un riesgo grave para la seguridad ciudadana. Residentes exigieron mayor patrullaje policial y control en las vías de acceso ante el temor de que se repitan atracos con métodos similares.

Recomendaciones de la Diresa para identificar al falso personal de salud

Tras el asalto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna emitió una alerta preventiva. Recalcó que las brigadas oficiales de salud cuentan con uniforme institucional, fotocheck y material médico claramente verificable. Además, las jornadas de vacunación o visitas domiciliarias se anuncian previamente en los canales oficiales correspondientes.

César Bravo, director ejecutivo de Salud de las Personas de la Diresa Tacna, advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de confiar en falsos trabajadores. Explicó que actualmente las enfermeras llevan uniformes turquesa con chaqueta, pantalón y el logotipo del Ministerio de Salud, y ya no usan indumentaria descartable ni mascarillas como en la época de la pandemia.

Bravo enfatizó: “Usualmente por redes sociales u otros medios se manifiesta las salidas a campañas. […] No se dejen sorprender, las enfermeras cuando salen van con el uniforme de enfermeras, no van con mandilón, van con su fotocheck, no van con esas mascarillas, ni esos gorros como época de COVID. Ya no se sale así, las enfermeras van todas de turquesa con chaqueta y pantalón, con el logo de la institución, del Ministerio de Salud”, explicó Bravo en declaraciones a RPP Noticias.

La Diresa recomendó verificar la identidad de cualquier persona que toque la puerta alegando ser parte de una campaña sanitaria. Si existiera alguna duda, los vecinos deben contactar de inmediato a la institución o a la Policía Nacional antes de autorizar el ingreso.

El caso en Alto de la Alianza evidencia la necesidad de reforzar precauciones. Las autoridades alertan que la delincuencia utiliza cada vez más engaños para facilitar sus acciones y exhortan a la población a denunciar cualquier movimiento sospechoso. El uso de falsas identidades representa una amenaza creciente que requiere respuesta coordinada entre ciudadanía y autoridades.