Perú

Asalto a joyería en Miraflores: sujeto se vistió de sereno y usó un arma para cometer el robo

Un sujeto se hizo pasar por agente municipal, amenazó con un arma a los trabajadores y logró llevarse joyas del local antes de ser detenido por la policía y el serenazgo gracias a una alerta inmediata

Carlos Espinoza

Carlos Espinoza

Un hombre caracterizado con uniforme y peluca, simuló ser parte del cuerpo de seguridad de la Municipalidad de Miraflores para irrumpir en una joyería del distrito. El individuo empleó un arma de fuego para amenazar a los trabajadores y sustraer numerosas joyas, aunque fue detenido minutos después tras la intervención coordinada de los verdaderos serenos y la Policía Nacional.

Un falso agente municipal ingresa a la joyería

El hecho ocurrió en la cuadra dos de la avenida La Paz, donde el sujeto, vestido como un sereno municipal y portando una peluca, accedió al establecimiento bajo la apariencia de ser un trabajador oficial. Los empleados, al verlo uniformado, lo recibieron con un saludo, desconociendo su verdadera identidad. Una vez dentro, el delincuente desenfundó un arma y apuntó a los dos trabajadores, generando un momento de confusión y alarma.

De acuerdo con lo observado en las cámaras de seguridad, la empleada retrocedió ante la amenaza, mientras su compañero trató de contener la situación, sin éxito. El asaltante forzó a ambos empleados a dirigirse al almacén, donde agredió físicamente al joven trabajador. Ya con las víctimas sometidas, el hombre regresó a la zona de venta en busca de objetos de valor.

El botín y la rápida reacción de las autoridades

El sujeto intentó abrir varias cajas, aunque solo una parte de ellas se encontraba sin llave. De ese modo, logró apoderarse de un importante lote de joyas, creyendo completada su acción. Sin embargo, el sistema de seguridad integrada, que vincula a los efectivos de seguridad ciudadana con la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió el aviso inmediato a los agentes en la zona.

Tal como detalló la autoridad local, el operativo permitió dar con el paradero del delincuente y se recuperaron todas las joyas robadas. Las primeras indagaciones señalan que el detenido utilizaba un uniforme no oficial y una peluca, con el fin de complejizar su identificación, y fue llevado a la comisaría de Miraflores, sujeto a investigación.

Disminución sostenida de robos en Miraflores

Este suceso ocurre en un contexto de descenso sostenido de delitos violentos en Miraflores. La Municipalidad de Miraflores comunicó recientemente que los robos en la vía pública disminuyeron un 71,9% durante agosto de 2025 en relación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter). Los hurtos también bajaron un 53,2% dentro de la jurisdicción. El registro de ambos tipos de delito —con una caída del 40% en robos y hurtos a transeúntes— se atribuye a la articulación de las autoridades municipales con la PNP, la aplicación de tecnología como inteligencia artificial y la participación activa de los residentes.

Módulos de seguridad y participación ciudadana

Durante una sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), la autoridad local presentó las cifras y reconoció el rol de los vecinos. Quienes asistieron a la consulta pública destacaron la instalación de módulos de seguridad en parques.

La gestión municipal informó, además, que en agosto se ejecutaron 13.474 patrullajes —en vehículo, a pie y aéreos— junto con 84 operativos en puntos estratégicos.

