Denuncian a jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, por violencia física:“Me ahorcó y no podía respirar”

El jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser señalado por la influencer uruguaya Antonella Reyes, quien lo acusó de haberla agredido físicamente en una noche que compartieron en su visita a Lima. La modelo acudió al Ministerio Público de Uruguay para denunciarlo.

La tarde del 2 de octubre, el programa de espectáculos “Amor y Fuego” fue el encargado de difundir la acusación. En una conversación con el espacio televisivo, Antonella Reyes relató que viajó a Lima por invitación del futbolista. Según su testimonio, lo que inició como un encuentro amistoso derivó en una experiencia traumática.

Antonella Reyes: “Me ahorcó y no podía respirar”

En el mismo testimonio, Antonella Reyes aseguró que Pablo Ceppelini la habría sometido a un episodio de violencia física que la dejó marcada.

“Lo conocí el viernes, me terminé yendo el lunes. Cuando pasó lo que pasó, le pedí que cambie el pasaje lo antes posible. El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque. (¿Te ahorcó?) Sí, el primer día sí teniendo relaciones. Claro que me asusté, si no podía respirar”, reveló ante las cámaras.

La modelo añadió que, pese a sus quejas, el jugador no mostró mayor preocupación por su bienestar. “Lo empujé y empecé a toser, él me dijo: ‘Perdón, se me fue la mano’”, sostuvo.

Antonella, de 20 años, también afirmó que el futbolista de 34 años mostró una conducta posesiva y desinteresada frente a las lesiones que, asegura, le dejó en el cuerpo.

“El día domingo jugó y llegó en la madrugada, pero yo ya estaba durmiendo. Me despertó porque es obsesivo por tener relaciones y me obligó a hacerlo. No le importó para nada cuando yo le mostré mis heridas y me dijo: ‘Es que eres muy blanca y te marcas fácil’”, relató Reyes.

El testimonio rápidamente generó indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron pidiendo que se investigue el caso y que el club Alianza Lima se pronuncie.

La respuesta de Pablo Ceppelini

Horas después de que las acusaciones se hicieran públicas, Pablo Ceppelini utilizó sus redes sociales para negar rotundamente las declaraciones de Antonella Reyes. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el futbolista rechazó ser un agresor.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo”, escribió.

El mediocampista blanquiazul también aseguró que tomará acciones legales contra quienes estén difundiendo lo que considera calumnias en su contra:“Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo las que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra”.

El impacto en Alianza Lima

La denuncia ocurre en un momento clave para el club íntimo, que pelea en los primeros lugares del campeonato nacional. La situación de Ceppelini no solo genera controversia en lo personal, sino que también podría afectar la imagen de la institución.

Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al caso. Sin embargo, la presión mediática y social podría obligar a la dirigencia a tomar medidas preventivas, ya sea en defensa del jugador o como parte de una política de tolerancia cero frente a denuncias de violencia de género.

Antonella Reyes manifestó en televisión que ya inició los trámites correspondientes para interponer una denuncia penal contra Ceppelini. Indicó que había pasado por un examen médico legal, lo que permitiría sustentar con pruebas los hechos narrados.

La influencer insistió en que no busca protagonismo, sino justicia:“Yo no inventaría algo así, estoy con miedo pero quiero que se sepa la verdad”, señaló.

De confirmarse la denuncia, el futbolista enfrentaría un proceso judicial que podría derivar en sanciones legales y disciplinarias.

