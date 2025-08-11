Perú

Flor Ortola niega romance con Pablo Ceppelini y afirma: “Tenemos amigos en común, jamás sería la otra”

La modelo comentó sobre las imágenes donde aparece con el futbolista de Alianza Lima. Ortola resaltó que ambos se conocen por tener un círculo de amigos en común y negó cualquier vínculo amoroso

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La modelo rompió el silencio
La modelo rompió el silencio y explicó que solo comparte amistades con el futbolista de Alianza Lima, desmintiendo cualquier romance y pidiendo respeto por su vida privada tras la difusión de imágenes juntos (Instagram)

Flor Ortola se refirió por primera vez a las imágenes donde se la observa junto a Pablo Ceppelini, mediocampista de Alianza Lima.

Tras los comentarios en redes sociales y la difusión de videos donde ambos comparten una salida, la modelo descartó la existencia de una relación sentimental y precisó su versión de los hechos, apartándose de los rumores y declaraciones infundadas.

Flor Ortola aclara el contexto del encuentro

La modelo Flor Ortola aclaró
La modelo Flor Ortola aclaró que su salida con Pablo Ceppelini no fue una cita romántica, sino parte de una reunión social con amistades mutuas, y pidió respeto ante los comentarios que circularon en redes y medios. (Amor y fuego)

Recientemente, Flor Ortola se convirtió en el centro de atención tras la aparición de un video donde se le ve conversando y saliendo de un local con Pablo Ceppelini. Las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar, lo que motivó a la modelo a dar la cara y explicar detalles de esa reunión.

Ortola subrayó que la coincidencia se dio en una reunión donde asistieron varios amigos. “Tenemos amigos en común, nada más”, aclaró al ser consultada por el significado del encuentro.

La modelo remarcó que no mantiene ningún tipo de relación amorosa con el jugador y pidió respeto hacia su vida personal, rechazando interpretaciones que no se ajustan a la realidad.

“Lo único que tenemos en común es la amistad con varias personas, no pasó nada fuera de lo común en esa noche”, afirmó. Además, reiteró que cualquier vínculo sentimental era falso y que la situación se volvió incómoda debido a las especulaciones que circularon en redes y medios de comunicación.

“Nunca sería la otra”

Flor Ortola negó ser parte
Flor Ortola negó ser parte de un triángulo amoroso y aseguró que no tolera la infidelidad, señalando que sus valores le impiden involucrarse en situaciones que pongan en duda su respeto hacia otras mujeres. (Instagram)

Frente a comentarios que la vinculaban como tercera persona en una supuesta relación, Flor Ortola fue tajante. “Me daría asco ser la otra”, expresó en una entrevista. La modelo señaló que rechaza cualquier insinuación de infidelidad o de complicidad en un engaño. Comentó que, en su experiencia personal, nunca ha aceptado involucrarse en historias donde haya deslealtad.

Ortola mencionó que está enfocada en su bienestar y en su crecimiento, y que no está dispuesta a permitir que se la vincule a polémicas ajenas a su conducta.

Pidió que las personas no recurran a prejuicios ni a malinterpretaciones para generar escándalos sin fundamento. “Prefiero marcar distancia de los conflictos que no me corresponden”, destacó durante su respuesta ante las cámaras.

La modelo aseguró que siempre actúa con respeto hacia los demás y que no tolerará difamaciones. Comentó que la exposición pública supone una responsabilidad, pero también exige un trato justo y el derecho a defender su reputación.

El impacto de los rumores en la vida privada

La difusión de imágenes con
La difusión de imágenes con Pablo Ceppelini generó un aluvión de comentarios que, según Flor Ortola, impactaron negativamente tanto en su vida privada como en la de familiares y amigos cercanos. (Instagram)

La circulación de los rumores produjo reacciones inmediatas en el entorno de Flor Ortola. La modelo contó que recibió múltiples mensajes y llamadas desde la difusión de las imágenes, lo que consideró un exceso de atención injustificado.

Reconoció que, si bien la visibilidad forma parte de su trabajo, el acoso mediático puede resultar perjudicial, tanto en lo personal como en lo profesional.

La modelo reflexionó sobre el efecto de los comentarios en su día a día, resaltando que incluso amigos y familiares se vieron afectados por la repercusión pública.

Expresó que este tipo de situaciones demuestran la rapidez con la que se difunde información incompleta o errónea, perjudicando a quienes no pertenecen directamente al mundo del espectáculo.

Ortola hizo un llamado a ser responsables con la información que se difunde, recordando la importancia de priorizar la versión de los implicados antes de emitir juicios. Señaló que estos episodios la han motivado a ser más cautelosa sobre con quién se muestra en público y a buscar espacios privados para su vida personal.

Por el lado del jugador Pablo Ceppelini, no se han emitido declaraciones públicas sobre el tema. El mediocampista mantiene una postura reservada ante las preguntas de la prensa y ha continuado entrenando con normalidad en el club, alejado de la polémica.

Temas Relacionados

Flor OrtolaPablo Ceppeliniperu–entretenimiento

Últimas Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Suheyn Cipriani se confiesa y revela episodios nunca antes contados de su vida

La reconocida modelo peruana compartirá detalles íntimos sobre los desafíos que enfrentó, buscando inspirar a otras mujeres con su historia de resiliencia y valentía en el programa de Beto Ortiz

El Valor de la Verdad

Carrera por el cielo: Colombia se asegura sus aviones caza Gripen y Perú teme quedar atrás

Colombia cerró un acuerdo con la firma sueca Saab para adquirir 16 aviones caza Gripen, el mismo modelo que también evalúa comprar el Perú. Sin embargo, este último podría quedar al final de la lista de entrega, según un informe de Perú21

Carrera por el cielo: Colombia

¿Arándanos negros o rojos?: beneficios para la salud que ofrece cada una de las variedades de esta fruta

Tanto los arándanos negros como los rojos pueden consumirse frescos, congelados, deshidratados o en forma de jugo natural

¿Arándanos negros o rojos?: beneficios

Rafael López Aliaga retira medalla de Lima entregada por Susana Villarán a Gustavo Petro: “Hay que largarlo de acá”

El alcalde de Lima anunció el retiro de la condecoración al mandatario de Colombia, a quien declaró persona no grata y días atrás calificó como “terrorista”

Rafael López Aliaga retira medalla

Denuncian que agencia de viajes clausurada y acusada de estafa estaría operando a puerta cerrada en San Miguel

Una de las supuestas afectadas señaló que la empresa acumula varias acusaciones y la relacionó con posibles actos de corrupción destinados a evitar su intervención

Denuncian que agencia de viajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
Valeria Mazza y Fátima Flórez

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”