Flor Ortola niega romance con Pablo Ceppelini y afirma: “Tenemos amigos en común, jamás sería la otra”

La modelo rompió el silencio y explicó que solo comparte amistades con el futbolista de Alianza Lima, desmintiendo cualquier romance y pidiendo respeto por su vida privada tras la difusión de imágenes juntos (Instagram)

Flor Ortola se refirió por primera vez a las imágenes donde se la observa junto a Pablo Ceppelini, mediocampista de Alianza Lima.

Tras los comentarios en redes sociales y la difusión de videos donde ambos comparten una salida, la modelo descartó la existencia de una relación sentimental y precisó su versión de los hechos, apartándose de los rumores y declaraciones infundadas.

Flor Ortola aclara el contexto del encuentro

La modelo Flor Ortola aclaró que su salida con Pablo Ceppelini no fue una cita romántica, sino parte de una reunión social con amistades mutuas, y pidió respeto ante los comentarios que circularon en redes y medios. (Amor y fuego)

Recientemente, Flor Ortola se convirtió en el centro de atención tras la aparición de un video donde se le ve conversando y saliendo de un local con Pablo Ceppelini. Las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar, lo que motivó a la modelo a dar la cara y explicar detalles de esa reunión.

Ortola subrayó que la coincidencia se dio en una reunión donde asistieron varios amigos. “Tenemos amigos en común, nada más”, aclaró al ser consultada por el significado del encuentro.

La modelo remarcó que no mantiene ningún tipo de relación amorosa con el jugador y pidió respeto hacia su vida personal, rechazando interpretaciones que no se ajustan a la realidad.

“Lo único que tenemos en común es la amistad con varias personas, no pasó nada fuera de lo común en esa noche”, afirmó. Además, reiteró que cualquier vínculo sentimental era falso y que la situación se volvió incómoda debido a las especulaciones que circularon en redes y medios de comunicación.

“Nunca sería la otra”

Flor Ortola negó ser parte de un triángulo amoroso y aseguró que no tolera la infidelidad, señalando que sus valores le impiden involucrarse en situaciones que pongan en duda su respeto hacia otras mujeres. (Instagram)

Frente a comentarios que la vinculaban como tercera persona en una supuesta relación, Flor Ortola fue tajante. “Me daría asco ser la otra”, expresó en una entrevista. La modelo señaló que rechaza cualquier insinuación de infidelidad o de complicidad en un engaño. Comentó que, en su experiencia personal, nunca ha aceptado involucrarse en historias donde haya deslealtad.

Ortola mencionó que está enfocada en su bienestar y en su crecimiento, y que no está dispuesta a permitir que se la vincule a polémicas ajenas a su conducta.

Pidió que las personas no recurran a prejuicios ni a malinterpretaciones para generar escándalos sin fundamento. “Prefiero marcar distancia de los conflictos que no me corresponden”, destacó durante su respuesta ante las cámaras.

La modelo aseguró que siempre actúa con respeto hacia los demás y que no tolerará difamaciones. Comentó que la exposición pública supone una responsabilidad, pero también exige un trato justo y el derecho a defender su reputación.

El impacto de los rumores en la vida privada

La difusión de imágenes con Pablo Ceppelini generó un aluvión de comentarios que, según Flor Ortola, impactaron negativamente tanto en su vida privada como en la de familiares y amigos cercanos. (Instagram)

La circulación de los rumores produjo reacciones inmediatas en el entorno de Flor Ortola. La modelo contó que recibió múltiples mensajes y llamadas desde la difusión de las imágenes, lo que consideró un exceso de atención injustificado.

Reconoció que, si bien la visibilidad forma parte de su trabajo, el acoso mediático puede resultar perjudicial, tanto en lo personal como en lo profesional.

La modelo reflexionó sobre el efecto de los comentarios en su día a día, resaltando que incluso amigos y familiares se vieron afectados por la repercusión pública.

Expresó que este tipo de situaciones demuestran la rapidez con la que se difunde información incompleta o errónea, perjudicando a quienes no pertenecen directamente al mundo del espectáculo.

Ortola hizo un llamado a ser responsables con la información que se difunde, recordando la importancia de priorizar la versión de los implicados antes de emitir juicios. Señaló que estos episodios la han motivado a ser más cautelosa sobre con quién se muestra en público y a buscar espacios privados para su vida personal.

Por el lado del jugador Pablo Ceppelini, no se han emitido declaraciones públicas sobre el tema. El mediocampista mantiene una postura reservada ante las preguntas de la prensa y ha continuado entrenando con normalidad en el club, alejado de la polémica.