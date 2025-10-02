Perú

Primera semana de octubre de cada año será dedicada a la educación financiera

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Economía con amplia mayoria. Ahora falta el Ejecutivo

Edwin Montesinos Nolasco

La Semana de la Educación
La Semana de la Educación financiera se celebrará los primeros días de octubre. pero ya caerá en el siguiente Gobierno. - Crédito Inversión Simple

La primera semana de octubre de cada año será la Semana de la Educación Financiera en Perú. Así lo ha validado el Congreso, aunque aún falta que el Ejecutivo promulgué la medida, pero no se espera alguna observación contra lo que se propone (no involucra un mayor gasto automático).

Así, el Pleno del Congreso ha aprobado aprobó en primera votación (102 votos a favor, cero en contra y una abstención) el dictamen recaído en los proyectos de ley 6466/2023-CR y 12231/2025-CR, que declara “Semana de la Educación Financiera la primera semana de octubre de cada año”.

“Se declara Semana de la Educación Financiera la primera semana de octubre de cada año, con el propósito de contribuir al bienestar financiero de la población, fortalecer sus competencias para la toma de decisiones informadas a lo largo de la vida y promover una mayor comprensión de los riesgos en materia económica, financiera y previsional”, aprueba el texto en su único artículo.

Sergio Espinosa de la SBS
Sergio Espinosa de la SBS se presentó en la Comisión de Economía saludó el proyecto de la semana de educación financiera. - Crédito Congreso

Semana de la Educación financiera

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz, argumentó que la propuesta tiene como finalidad contribuir al bienestar financiero de la población, fortalecer sus competencias para la toma de decisiones informadas a lo largo de la vida y promover una mayor comprensión de los riesgos en materia económica, financiera y previsional.

Además, en el debate del Pleno del Congreso, sostuvo que la educación financiera es una herramienta sustancial para coadyuvar a la toma de decisiones económicas informadas y al uso responsable y adecuado de los productos y servicios financieros a lo largo de toda la vida.

“Establecer fechas concretas de fomento de este tipo de materia hace que haya una mejor difusión por diferentes entes, ya sea del sector público o privado. En el caso del sector público, la superintendencia de Banca y Seguros, así como algunas entidades del sector privado ya están generando promociones aisladas de este tipo”, expresó Flores Ruiz.

Asimismo, añadió que se necesita más difusión, “y por eso es importante impulsar este tipo de iniciativas y abordar una necesidad nacional de conocimiento financiero para que en el futuro evitemos el crecimiento de personas morosas y se genere una mayor utilidad de los servicios y herramientas financieras”.

El congresista Victor Flores es
El congresista Victor Flores es el presidente de la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

Aplicará para 2026

En su Disposición Complementaria Final Única, se dispone que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones implemente las acciones que coadyuven al cumplimiento de lo establecido en la presente ley, pero no se da un plazo para esto.

Sin embargo, igual, aun cuando se ha aprobado la Ley en el Congreso, dado que aún falta promulgación del Poder Ejecutivo (si bien no se espera que Dina Boluarte observe la norma), esta medida no aplicaría para este 2025, dado que nos encontramos ya en la primera semana de octubre.

Pero de validarse totalmente y promulgarse en el diario oficial El Peruano la medida sí se aplicaría para el 2026, cuando se celebraría esta semana por primera vez en el país, con actividades desde el Gobierno (el siguiente al de Dina Boluarte) para impulsar el conocimiento financiero.

