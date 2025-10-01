Perú

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

De acuerdo a la denuncia constitucional, el expresidente del JNE recomendó a su extrabajador a través de una llamada telefónica a Walter Ríos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Denuncia constitucional contra Jorge Luis
Denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas es en su condición de juez penal supremo.| Fotocomposición: Camila Calderón (Infobae Perú)

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 50 votos a favor, 21 en contra y 8 abstenciones acusar constitucionalmente a Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por la presunta comisión de instigación al delito de negociación incompatible.

La acusación, contenida en la denuncia constitucional N.º 469 presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, se fundamenta en la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Según el informe avalado por el Congreso, Salas Arenas habría utilizado su posición para recomendar la contratación de su exasistente Pavel Vladimir Cárdenas Peña en esa corte, a través de una llamada telefónica realizada entre finales de 2017 e inicios de 2018, cuando ejercía como juez supremo.

El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, encargado de sustentar la denuncia, señaló que la recomendación de Salas Arenas configuró una acción de aprovechamiento indebido del cargo para favorecer a una persona de su entorno, al margen de los procesos regulares de selección. El informe resalta que la contratación se habría concretado tras la llamada del magistrado.

“El objetivo de este tipo penal es proteger la imparcialidad y objetividad con la que el Estado peruano debe actuar a través de sus funcionarios”, mencionó durante su exposición ante el Pleno y solicitó la inhabilitación por el plazo de 10 años, hecho que fue de sorpresa por parte de la defensa legal.

Héctor Ventura sustentó acusación contra
Héctor Ventura sustentó acusación contra Jorge Salas Arenas. | Congreso

“Acabo de escuchar con sorpresa la pretensión de inhabilitación de mi defendido. Es la primera vez en más de un año y medio de procedimiento que siquiera se especula sobre esa pretensión. Entendemos que ese es el objetivo, sorprender. […] De llevarse a cabo esa inhabilitación quedaría viciada porque sería arbitraria", expresó el abogado de Salas Arenas, quien además aseguró que la denuncia es parte de una venganza.

A su turno, el fujimorista reconoció que la pretensión de inhabilitación era nueva, por lo que se centraron únicamente en la acusación, la cual fue respaldada por el Pleno del Congreso. De esta manera, se consolidó lo ya decidido previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que con 14 votos a favor había recomendado iniciar el proceso penal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación sobre el caso de Salas Arenas se reforzó a inicios de 2024 con información procedente de diversas unidades anticorrupción y organismos especializados en la persecución de delitos cometidos por funcionarios públicos. El comunicado fiscal indicó que los hechos objetados ocurrieron cuando Salas Arenas ya no era presidente del JNE sino juez de la Corte Suprema, y que la denuncia formal se presentó después de que Walter Ríos resultara condenado por corrupción en el sonado caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La elevación del caso a la justicia ordinaria implica que la Fiscalía de la Nación podrá formalizar la investigación penal contra Jorge Salas Arenas bajo el cargo de presunta instigación al delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. El proceso, en esta nueva etapa, podría determinar la inhabilitación temporal, sanción pecuniaria y otras penalidades si se comprueban los hechos imputados.

