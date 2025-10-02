Perú

Por qué desayunar jugo de naranja, tostadas y café no es tan saludable como crees

Este desayuno puede provocar sensación de fatiga a media mañana

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El desayuno cumple un rol
El desayuno cumple un rol clave porque rompe el ayuno nocturno y reactiva el metabolismo después de varias horas sin comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno es considerado por muchos especialistas como una de las comidas más importantes del día. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), un desayuno balanceado aporta la energía y los nutrientes necesarios para iniciar la jornada, favorece la concentración, el rendimiento físico y mental, y contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes o los problemas cardiovasculares.

Sin embargo, no todos los desayunos cumplen con estas funciones. En el Perú, uno de los más comunes es el clásico de jugo de naranja, tostadas y café, que suele verse como una opción ligera y saludable. Pero en realidad, no siempre resulta tan beneficioso como se piensa.

Por qué desayunar jugo de naranja, tostadas y café no es tan saludable como crees

Al consumir la naranja en
Al consumir la naranja en gajos en lugar de exprimirla, se conserva la fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

A simple vista, este desayuno parece adecuado: el jugo de naranja aporta vitamina C, las tostadas brindan carbohidratos y el café entrega energía gracias a la cafeína. Sin embargo, al analizarlo con más detalle, se revelan limitaciones importantes:

  • Exceso de azúcar: el jugo de naranja, aunque sea natural, contiene una alta concentración de azúcares simples que se absorben rápidamente. Esto provoca un aumento brusco de la glucosa en la sangre seguido de una caída repentina, lo que genera sensación de cansancio y hambre en poco tiempo.
  • Poca proteína: las tostadas, al estar hechas de pan refinado, son principalmente carbohidratos simples y casi no aportan proteínas. Un desayuno con baja proteína no contribuye a la saciedad ni al mantenimiento de la masa muscular.
  • Bajo aporte de fibra: ni el pan blanco ni el jugo exprimido tienen suficiente fibra, lo que afecta la digestión y la salud intestinal. La fibra es clave para mantener un tránsito intestinal saludable y para regular los niveles de glucosa en sangre.
  • Café en exceso: aunque el café tiene antioxidantes y puede ser beneficioso, si se consume solo o en exceso sin un desayuno balanceado, puede aumentar la acidez gástrica, generar nerviosismo y no cubrir las necesidades nutricionales del organismo.

En resumen, este desayuno es incompleto: aporta energía rápida que se desvanece pronto, no contiene grasas saludables ni proteínas de calidad, y puede provocar sensación de fatiga a media mañana.

Cómo hacer que este desayuno sea saludable

La buena noticia es que no se trata de eliminar por completo estos alimentos, sino de combinarlos mejor. Algunas recomendaciones son:

  • Reemplazar el jugo de naranja por la fruta entera: al consumir la naranja en gajos en lugar de exprimirla, se conserva la fibra que ayuda a regular la absorción de azúcar y favorece la saciedad.
  • Cambiar el pan blanco por pan integral o de granos: este tipo de pan contiene más fibra, vitaminas y minerales, lo que lo hace más nutritivo y con un índice glucémico más bajo.
  • Agregar una fuente de proteína: se puede incluir huevo sancochado, queso fresco, yogur natural o frutos secos. Estos alimentos ayudan a prolongar la sensación de saciedad y a mantener la energía estable durante la mañana.
  • Incorporar grasas saludables: un poco de palta sobre las tostadas o un puñado de semillas como chía o linaza enriquecerán el desayuno con ácidos grasos esenciales.
  • Mantener el café, pero con moderación: una taza es suficiente. Se puede acompañar con leche o una bebida vegetal sin azúcar para equilibrar su efecto.

De esta forma, el desayuno deja de ser una simple combinación de carbohidratos y se transforma en una comida completa que aporta energía sostenida, saciedad y nutrientes esenciales.

¿Por qué es importante el desayuno en la alimentación diaria?

Las tostadas, al estar hechas
Las tostadas, al estar hechas de pan refinado, son principalmente carbohidratos simples y casi no aportan proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno cumple un rol clave dentro de la alimentación diaria porque rompe el ayuno nocturno y reactiva el metabolismo después de varias horas sin comer. Según EsSalud, saltarse esta comida puede llevar a una mayor ingesta de alimentos poco saludables en el transcurso del día, así como a dificultades de concentración y menor rendimiento escolar o laboral.

Además, estudios mencionados por el Minsa indican que quienes desayunan adecuadamente tienen menor riesgo de sobrepeso y obesidad, ya que logran distribuir mejor las calorías durante la jornada. Un desayuno balanceado también protege la salud cardiovascular, al mantener más estables los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

La clave para el desayuno está en elegir alimentos que ofrezcan un equilibrio entre carbohidratos complejos, proteínas magras, grasas saludables, vitaminas y minerales. En otras palabras, un buen desayuno es una inversión diaria en energía, salud y bienestar.

Temas Relacionados

desayunojugo de naranjatostadascaféperu-salud

Más Noticias

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

La exvoleibolista declaró en audiencia del Corte Superior de Justicia el irrisorio monto que recibe por representar a la cantante criolla.

Natalia Málaga sorprende al revelar

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, se descompensó en Iquitos y fue internado de urgencia

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

El nuevo jefe de la PNP informó la captura de siete policías ligados a la red criminal de Erick Moreno Hernández y aseguró que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, se aplicará mano dura contra la criminalidad

Siete policías fueron capturados por

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el 3 de octubre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga sorprende al revelar

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

DEPORTES

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad