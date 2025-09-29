Transportistas anuncian nuevo paro en Lima y Callao para este 2 de octubre: más de 70 empresas lo acatarán

Transportistas anuncian paro para el jueves 2 de octubre

Las calles de Lima y Callao enfrentarán una paralización total del transporte público este jueves 2 de octubre tras el anuncio de uno de los gremios representativos del sector, que argumenta falta de acción estatal ante la inseguridad y criminalidad que afecta a los choferes y pasajeros.

Según informó RPP, la decisión se tomó hoy lunes 29 de septiembre durante una asamblea de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, grupo que reúne a 72 empresas.

En declaraciones recogidas por dicho medio, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, precisó que la determinación de suspender el servicio para ese día responde a la “falta de voluntad política” y a la ausencia de una respuesta concreta del Estado frente al asesinato, la extorsión y el sicariato.

Se confirma un nuevo paro de transporte para este jueves 2 de octubre del 2025, según el gremio. (Andina)

El dirigente enfatizó que, hasta el momento, no han recibido propuestas ni soluciones efectivas: “Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no haya una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución”.

Durante la asamblea se aprobó no solo la paralización de actividades, sino la presentación de una propuesta legislativa que entregarán al Congreso el propio jueves 2.

La propuesta consiste en la creación de una “unidad de élite” conformada por miembros destacados de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. El objetivo es que trabajen de manera coordinada para desarticular las bandas criminales que operan en el sector transporte y erradicar la impunidad.

Unidades de transporte público salieron a trabajar con normalidad pese al paro anunciado para hoy

Vargas expuso: “Estamos presentando una propuesta que pueda significar un antes y un después: la creación de una unidad de élite compuesta casualmente por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero una unidad de élite que sea representado por lo mejor que pueda tener esas instituciones...”.

El dirigente sostuvo que el sector transporte ha “perdido absoluta confianza en sus autoridades”. Pese a ello, confirmó que continúan buscando un acercamiento institucional mediante esta nueva solicitud.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía, a otros gremios de la economía, a otros gremios del sector, que se sumen a esta lucha de todos contra un gobierno indolente, contra una primera mandataria que no sabe lo que es ejercer liderazgo”, agregó Vargas.

Pasajeros buscan entrar al bus de transporte para llegar a sus centros de labores y estudios | Andina

Cuestionado sobre las pérdidas económicas que genera la paralización, Vargas argumentó que “no podemos cuantificar la vida del ser humano. No importa cuánto sea monetariamente, pero parar por salvar la vida, no solamente del sector transporte, sino de otros sectores de la economía y, sobre todo, del público usuario, tiene un valor inconmensurable”.

El paro del jueves no vendrá precedida de marchas ni movilizaciones anticipadas, pero el propio día de la protesta los transportistas se dirigirán al Congreso para entregar formalmente la propuesta.

Vargas, además, especificó que solicitarán la presencia de los voceros de todos los partidos y esperan ser escuchados como parte de lo que consideran un clamor ciudadano: “Vamos a entregar esta propuesta legislativa y seguramente pediremos que estén reunidos... no solamente el presidente del Congreso, ojalá que de manera general los representantes de los diferentes partidos. Esto no tiene bandera política y ojalá no se escondan”.

Trascendió que la convocatoria al paro mantiene el respaldo de la mayoría de asociaciones del rubro en la capital, por lo que se estima un impacto total sobre el servicio de transporte en Lima y Callao este próximo jueves 2 de octubre.