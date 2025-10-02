Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público. Amor y Fuego.

La exvoleibolista y actual mánager de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón, Natalia Málaga, sorprendió a todos al declarar en plena audiencia del Ministerio Público que sus ingresos en este rol ascienden a apenas 500 soles por trabajo realizado.

La revelación se produjo durante la diligencia virtual que mantuvo con un fiscal y una jueza de la Corte Superior, en el marco del proceso que enfrenta tras la denuncia presentada por Jessica Zegarra, nuera de Ayllón,por dañar su vehículo.

La cifra llamó la atención debido a la relevancia de la artista que representa y a la imagen pública de Málaga, quien siempre ha estado asociada a una figura de éxito tanto en el deporte como en el espectáculo.

Natalia Málaga declara en audiencia virtual

Durante la audiencia, el fiscal del Ministerio Público pidió precisar los ingresos de la exseleccionada nacional, pues de ello dependía calcular el monto económico de una eventual reparación civil.

Fiscal: “Por esa actividad de mánager de la señora Eva Ayllón, ¿cuánto usted ganar?”Natalia : “Son referenciales los montos. Yo no tengo un sueldo fijo como la señora Eva Ayllón.”Fiscal: “En, en promedio, ¿cuánto sería para efectos del cómputo?”Natalia: “Yo recibo quinientos soles, en los momentos que hago mi trabajo”.

La respuesta motivó que la fiscalía tomara ese monto referencial para realizar cálculos sobre el posible pago por los daños reclamados, y quedó registrada en el acta de audiencia.

El cálculo del fiscal tras la cifra revelada

A partir del monto declarado por Málaga, la fiscalía proyectó un cálculo para determinar la equivalencia de días-multa. Según la exposición del representante del Ministerio Público, el total considerado para la atención de la reparación fue de S/7,550. Dividido entre 30, resultó un promedio diario aproximado de S/251.66. El fiscal explicó que la cifra, al aplicarse la proporción correspondiente, arrojaría una multa final por treinta días equivalente a S/1,887.30.

Paralelamente, el actor civil en el proceso —identificado en la audiencia como Francisco García Ayllón— solicitó una indemnización adicional por concepto de daño patrimonial por S/1,200 y por daño moral y emocional por S/8,800, sumando un total de S/10,000 reclamados en sede civil.

De pena efectiva a pena suspendida

En la audiencia, la fiscalía modificó la petición inicial sobre la pena a imponer. Originalmente se había planteado una pena privativa de carácter efectiva, pero el representante del Ministerio Público corrigió su solicitud y pidió ahora un año de pena privativa de libertad en forma suspendida, junto con los treinta días-multa cuyo valor fue calculado con base en la declaración de ingresos de Málaga.

La jueza a cargo del caso, Delia Flores, aclaró en voz alta esa corrección y recordó que la determinación de las penas y las medidas accesorias debe ajustarse a la realidad económica de la acusada:

“En relación a la pena que era efectiva, el Ministerio Público en audiencia ha corregido que no se trata de una pena efectiva, sino que se trataría de una pena suspendida. También se hizo las observaciones de los días multa, en razón de que la acusada no gana un sueldo mínimo, sino en todo caso es un sueldo mayor al mínimo vital”, expresó.

La magistrada precisó además que corresponde verificar si la conducta imputada a Málaga encuadra en el delito de daños a la propiedad y si, de acreditarse, debe derivar en responsabilidad penal.

El origen del proceso judicial

La denuncia contra Natalia Málaga fue presentada por Jessica Zegarra, nuera de Eva Ayllón, tras acusar a la exvoleibolista de dañar su vehículo en un hecho ocurrido meses atrás. Según la acusación, los daños al automóvil serían responsabilidad directa de Málaga, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

El fiscal recalcó que el caso se enmarca en el presunto delito de daños a la propiedad, por lo que se busca determinar si la conducta de la acusada encaja en esta tipificación penal.

Jueza Delia Flores: “Si es que la conducta de la acusada Málaga Divos se encuentra y se encuadra dentro del delito de daños, de daños a la propiedad, y si es que producidos esos daños le acarrea la responsabilidad penal”.

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro.

La posición de la defensa

La defensa de Jessica Zegarra ha insistido en que los daños no solo fueron materiales, sino también emocionales. Por ello, además de los montos de reparación, se argumenta un perjuicio moral que debe ser resarcido económicamente.

El monto global que se solicita alcanza 10,000 soles, que incluye tanto el daño patrimonial como el daño moral, además de la multa fijada por la Fiscalía.

Tras la audiencia, el caso sigue en evaluación y aún no se ha emitido una sentencia definitiva. El Ministerio Público mantiene su pedido de un año de pena suspendida, más los pagos económicos correspondientes, mientras la defensa de la denunciante insiste en la reparación integral de los daños.

La situación de Natalia Málaga continuará siendo analizada en las próximas semanas, mientras la exvoleibolista afronta el juicio que podría implicar no solo sanciones económicas, sino también antecedentes judiciales.

Jessica Zegarra, nuera de Eva Ayllón, denuncia a Natalia Málaga por dañar su vehículo en varias ocasiones