Fiscalía aprobó denuncia de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón, contra Natalia Málaga: pide un año de prisión

Fiscalía exige 1 año de prisión para Natalia Málaga tras denuncia de la esposa del hijo de Eva Ayllón.

La situación legal que enfrenta la reconocida exvoleibolista Natalia Málaga se viene complicado, luego que el Ministerio Público formalizara una solicitud de prisión en su contra, a raíz de la denuncia interpuesta por Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón. De acuerdo con documentos presentados en el programa Amor y fuego, la Fiscalía Provincial Penal ha solicitado una condena de un año de pena efectiva y una multa de 30 días equivalente a S/255 para la exmedallista olímpica, por el presunto delito de daños materiales al vehículo de la denunciante.

El origen del proceso se remonta a un altercado entre Málaga y García Ayllón, situación que en primera instancia derivó en denuncias cruzadas. Tanto Francisco García Ayllón como su esposa reportaron daños en sus automóviles, aunque la investigación solo prosperó respecto al vehículo de Zegarra. Según el expediente judicial, el Ministerio Público archivó la denuncia presentada por García Ayllón por no hallar pruebas suficientes sobre los daños materiales en su propiedad; en contraste, validó los indicios relativos al automóvil de Zegarra, manteniendo activa la investigación dirigida hacia la exentrenadora de la selección nacional de vóley.

Natalia Málaga asegura que no cometió ningún delito. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El documento fiscal presentado en el citado programa de espectáculos detalla que, según el artículo 205 del Código Penal peruano, la acusación planteada contra Natalia Málaga la coloca en calidad de “reo libre”, por lo que deberá presentarse a la audiencia judicial convocada para el 30 de septiembre. En esa instancia, el juzgado evaluará los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes antes de determinar la eventual sanción.

Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García y nuera de Eva Ayllón, ha sostenido en todo momento su decisión de continuar el proceso penal. Fuentes cercanas a la denunciante, citadas por Amor y fuego, indican que el interés principal es que se esclarezcan los hechos y se sancione cualquier conducta que configure un delito contra el patrimonio. La acusación formal atribuye a Málaga responsabilidad directa en los daños, por lo que la Fiscalía ha considerado proporcional la solicitud de una sanción privativa de la libertad.

La defensa de Natalia Málaga

Por su parte, Natalia Málaga ha brindado declaraciones acerca del episodio, especialmente luego de que la denuncia se hiciera pública. En una entrevista concedida al programa Magaly TV, la firme, la exvoleibolista rechazó categóricamente las imputaciones en su contra. “Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan”, sostuvo Málaga en televisión nacional, visiblemente contrariada por el avance del caso.

Natalia Malaga es amiga de Eva Ayllón, pese al enfrentamiento que tiene la deportista con el hijo de la cantante.

Málaga manifestó que la información difundida sobre el incidente ha sido manipulada y sostuvo que existe una grabación, utilizada como prueba, que no reflejaría la totalidad de los hechos. “Esa grabación está manipulada. No había pruebas, por eso se archivó el caso”, afirmó la exatleta, haciendo referencia al expediente archivado respecto al vehículo de García Ayllón.

En relación con las etapas procesales, la Fiscalía considera concluyente la diferencia de pruebas. Mientras el dictamen respecto a la propiedad de García Ayllón fue archivado por insuficiencia de elementos, la denuncia vinculada al coche de Zegarra sí alcanzó umbrales para sostener la acusación penal, dando así curso a la petición de un año de prisión efectiva para la exdeportista.

A través de sus abogados, ambas partes han insistido en la transparencia de los procedimientos y la necesidad de que todo conflicto se resuelva en sede judicial, bajo estricto cumplimiento de los derechos de defensa y el principio de legalidad.

Cabe precisar que la audiencia, programada para el 30 de septiembre, convocará no solo a las partes procesales sino que será seguida por la opinión pública debido al perfil mediático de los involucrados.

Infobae Perú / Captura: @natalia_malaga