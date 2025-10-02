Perú

Por una ‘Ruta de la Alpaca’ sin fronteras: MTC sella adenda clave para el Corredor Vial Interoceánico Sur en Puno

El ministro Sandoval reveló que se encuentran también en conversaciones para optimizar la infraestructura aeroportuaria, buscando impulsar el desarrollo y la conectividad aérea en la región

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El acuerdo permitirá mejorar la
El acuerdo permitirá mejorar la comercialización de productos derivados de camélidos, clave para la economía local, y consolidar la conectividad entre Carabaya y Melgar. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió la adenda N.º 8 al contrato de concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Tramo 4 (Inambari–Azángaro), que permitirá incorporar la vía Macusani–Nuñoa al área de concesión.

Esta medida garantiza el mantenimiento y la operación de dicha carretera sin impacto económico para el Estado, beneficiando a más de 25.000 habitantes de la región de Puno.

MTC firma adenda clave para el Corredor Vial Interoceánico Sur en Puno

La firma de la adenda se realizó en la Plaza de Armas de Macusani, provincia de Carabaya, en una ceremonia encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo. El titular del sector resaltó el significado político y social del acuerdo, que asegura servicios de seguridad vial y atención de emergencias, y contribuye con las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la presencia estatal en el Altiplano.

El ministro Sandoval trasladó el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, enfocado en la realización de más obras y la mejora de la calidad de vida en Puno. En su intervención, Sandoval afirmó que la medida refleja el compromiso del Gobierno con la conectividad y el progreso social y económico de los habitantes de los distritos de Macusani y Nuñoa, así como de los miles de usuarios que transitan por este tramo de la vía.

Más de 25.000 habitantes de Puno se benefician con nuevo acuerdo vial

El proyecto prevé el mantenimiento de un trayecto de 68 kilómetros y de 7 puentes, lo que consolidará la conectividad de las provincias de Carabaya y Melgar. El mejoramiento vial facilitará el transporte de productos agrícolas, ganaderos y minerales, y promoverá el desarrollo de actividades económicas de la zona, en particular la comercialización de derivados de camélidos, gracias a la inclusión de la “Ruta de la Alpaca”, considerada uno de los motores económicos regionales.

Durante el evento, el ministro Sandoval mencionó que la población de Puno reconoce los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar la calidad de vida en la región, poniendo como ejemplo el proceso de saneamiento físico legal en Juliaca, que tiene como objetivo el acceso universal al agua potable y al sistema de alcantarillado.

Nueva adenda vial fortalece la Ruta de la Alpaca en Puno

El titular del MTC también informó que en noviembre comenzarán las obras de mejoramiento de la carretera Aymaña-Quichu, en el tramo Corani-Ollachea, con una inversión que supera los 38 millones de soles, gracias al cofinanciamiento autorizado por la Ley de crédito suplementario 2025. Sandoval precisó, además, que se evalúa un proyecto para el mejoramiento del aeropuerto de Puno, con el objetivo de fortalecer la infraestructura regional.

A la ceremonia asistieron autoridades locales, entre ellas el alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres Guerra, quien entregó las llaves de la ciudad al ministro Sandoval Pozo. También participaron representantes de la concesionaria Intersur Concesiones S.A. y otros funcionarios regionales.

La intervención del MTC en Puno, a través de estas acciones, busca mejorar la conectividad y la infraestructura vial, contribuyendo con el desarrollo de las localidades del sur del país y favoreciendo la integración regional.

Temas Relacionados

MTCPunoadendaCorredor Vial Interoceánico SurRuta de la Alpacaperu-economia

Más Noticias

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

El ‘Tigre’ ha cerrado filas con el mediocentro de mayor carácter y experiencia de la selección peruana. Ha aprobado sus expresiones y ha ponderado su personalidad. “Ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”, dijo

Ricardo Gareca sale en defensa

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

El artista boricua, de visita en el Perú, compartió un divertido momento con Gian Marco, quien le enseñó a bailar huayno en un tren andino, generando gran reacción en redes sociales

Gian Marco sorprende al enseñar

Falta de aire y fatiga persistente: ¿en qué casos puede ser Hipertensión Arterial Pulmonar?

Especialistas advierten que síntomas como dificultad respiratoria y cansancio persistente podrían indicar una enfermedad grave, cuyo diagnóstico tardío complica el tratamiento y pone en riesgo la vida de los pacientes

Falta de aire y fatiga

Lima y Puno recibirán 200 millones de dólares para garantizar agua potable segura: Así será el proyecto del Banco Mundial

El plan tendrá una duración estimada de 10 años y busca mejorar el tratamiento de aguas residuales, implementar estrategias de economía circular en el sector y ampliar la cobertura de servicios de agua y saneamiento

Lima y Puno recibirán 200

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

La MML informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, pidió documentos y comunicaciones entre Brookfield, Odebrecht y la concesionaria

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco sorprende al enseñar

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

DEPORTES

Ricardo Gareca sale en defensa

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”