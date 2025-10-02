Perú

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

Flamante titular de Justicia cuenta con numerosos estudios y experiencia en el Estado, no obstante, también fue investigado por la Fiscalía y removido del MTC luego de revelarse fallas en la dirección a su cargo

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Juan Manuel Cavero Solano es
Juan Manuel Cavero Solano es el sexto ministro de Justicia del Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Presidencia

El abogado Juan Manuel Cavero Solano asumió el cargo de ministro de Justicia tras la renuncia del cuestionado Juan José Santiváñez, quien pretende postular en las Elecciones 2026. La presidenta le tomó el juramento de ley este jueves 2 de octubre. Se venía desempeñando como jefe del gabinete de asesores del sector.

El nuevo titular de Justicia cuenta con estudios en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y una maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, junto con especializaciones en gestión municipal, empresarial con tecnología de información, business intelligence, evaluación de proyectos y derecho administrativo.

Cavero Solano se desempeñó en posiciones directivas en organismos clave de la administración pública peruana. Entre sus funciones destaca su gestión como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la SUNAT, gerente central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao y Subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, lideró la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), entre otros cargos.

El ministro Cavero Solano también presidió el Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y trabajó como especialista legal en tributación municipal en la Dirección General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez. TV Perú

El pasado del ministro Cavero

Cavero Solano tuvo un rol crucial, aunque silencioso, en la remoción de Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato. Además de jefe de gabinete de asesores, se desempeñó como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Justamente, Cavero fue designado en la PGE por su antecesor, Juan José Santiváñez, el 30 de agosto. Días después, votó a favor de que Carrión sea retirada del cargo bajo la causal de “pérdida de confianza”, luego de que el alcalde Rafael López Aliaga exigiera su salida por no respaldar el discovery contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima. Así consta en el acta de la sesión del del Consejo Directivo de la PGE del 5 de setiembre pasado.

Nuevo ministro de Justicia respaldó
Nuevo ministro de Justicia respaldó remoción de Silvana Carrión.

Por otro lado, en setiembre de 2024, el flamante titular del Ministerio de Justicia solicitó al Gobierno Regional del Callao que le otorguen el beneficio de servicio legal a fin de que la institución pague su defensa en la investigación fiscal en su contra por presunto abuso de autoridad, falsa denuncia y falsedad genérica en su actuación como gerente de asesoría jurídica.

GORE Callao otorgó beneficio de
GORE Callao otorgó beneficio de defensa legal.

El Gobierno Regional del Callo accedió a desembolsar 20 mil soles para financiar los servicios del abogado de Cavero Solano, el letrado Marcos Silverio Gomero. Según pudo conocer Infobae, la investigación no habría avanzado de fase preliminar y habría sido archivada por la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao en abril de este año.

Años atrás, en 2018, fue removido de su cargo de directo de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones luego de un informe de El Comercio que reveló que una persona con problemas visuales considerables podía acceder a una licencia de conducir sin restricciones.

Temas Relacionados

Juan Manuel Cavero LosanoMinisterio de JusticiaSilvana CarriónDina Boluarteperu-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia en 2026, según regidor

La eventual renuncia abriría paso a Reggiardo como alcalde interino, mientras López Aliaga inicia su campaña presidencial

Rafael López Aliaga dejaría la

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Paro de transportistas EN VIVO

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario y Cusco FC son los dos equipos que encabezan la tabla de posiciones y tendrán duros compromisos durante esta nueva jornada

Programación de la fecha 13

Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obras que no funcionan”

Aron Espinoza criticó el enfoque de la actual administración sobre infraestructura, seguridad ciudadana y uso de recursos públicos tras la acumulación de pagos de arbitraje y contratos a bufetes legales

Regidor de la MML critica

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

La ‘Pulga’ habló de su regreso a la ‘U’ y dejó sorpresivo calificativo al estadio de Alianza Lima tras derrota sufrida con Atlético Grau

Raúl Ruidíaz se incomodó en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Regidor de la MML critica

Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obras que no funcionan”

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Ministro de Salud, César Vásquez, renunciaría a su cargo para postular al Senado en las elecciones 2026 por APP

Renuncias en el Gabinete: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

ENTRETENIMIENTO

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Delany López acepta que factura gracias a Jefferson Farfán: “Aprovecharlo”

Hijo de Álamo Pérez Luna le dedica emotivo mensaje al conductor por el Día del Periodista: “Te extraño mucho, viejito”

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

DEPORTES

Programación de la fecha 13

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

Se reveló la identidad de 4 jugadores de la Liga 1 que serían convocados a la selección peruana para amistoso con Chile: “Algunos nombres se sumarán”

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025