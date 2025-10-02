Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

Juan Manuel Cavero Solano es el sexto ministro de Justicia del Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Presidencia

El abogado Juan Manuel Cavero Solano asumió el cargo de ministro de Justicia tras la renuncia del cuestionado Juan José Santiváñez, quien pretende postular en las Elecciones 2026. La presidenta le tomó el juramento de ley este jueves 2 de octubre. Se venía desempeñando como jefe del gabinete de asesores del sector.

El nuevo titular de Justicia cuenta con estudios en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y una maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, junto con especializaciones en gestión municipal, empresarial con tecnología de información, business intelligence, evaluación de proyectos y derecho administrativo.

Cavero Solano se desempeñó en posiciones directivas en organismos clave de la administración pública peruana. Entre sus funciones destaca su gestión como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la SUNAT, gerente central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao y Subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, lideró la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), entre otros cargos.

El ministro Cavero Solano también presidió el Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y trabajó como especialista legal en tributación municipal en la Dirección General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez. TV Perú

El pasado del ministro Cavero

Cavero Solano tuvo un rol crucial, aunque silencioso, en la remoción de Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato. Además de jefe de gabinete de asesores, se desempeñó como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Justamente, Cavero fue designado en la PGE por su antecesor, Juan José Santiváñez, el 30 de agosto. Días después, votó a favor de que Carrión sea retirada del cargo bajo la causal de “pérdida de confianza”, luego de que el alcalde Rafael López Aliaga exigiera su salida por no respaldar el discovery contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima. Así consta en el acta de la sesión del del Consejo Directivo de la PGE del 5 de setiembre pasado.

Nuevo ministro de Justicia respaldó remoción de Silvana Carrión.

Por otro lado, en setiembre de 2024, el flamante titular del Ministerio de Justicia solicitó al Gobierno Regional del Callao que le otorguen el beneficio de servicio legal a fin de que la institución pague su defensa en la investigación fiscal en su contra por presunto abuso de autoridad, falsa denuncia y falsedad genérica en su actuación como gerente de asesoría jurídica.

GORE Callao otorgó beneficio de defensa legal.

El Gobierno Regional del Callo accedió a desembolsar 20 mil soles para financiar los servicios del abogado de Cavero Solano, el letrado Marcos Silverio Gomero. Según pudo conocer Infobae, la investigación no habría avanzado de fase preliminar y habría sido archivada por la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao en abril de este año.

Años atrás, en 2018, fue removido de su cargo de directo de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones luego de un informe de El Comercio que reveló que una persona con problemas visuales considerables podía acceder a una licencia de conducir sin restricciones.