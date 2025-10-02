Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia, y postulará por APP. Canal N

Juan José Santiváñez presentó su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de permanecer un mes y una semana en el cargo. Si bien se rumoreaba sobre su interés en ser parte de las próximas elecciones, convocadas para abril del próximo año, su dimisión se confirmó pocos minutos después de que el Congreso anuncie la fecha y hora del debate referido a la segunda moción de censura en su contra.

El nombramiento de Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia ocurrió el 23 de agosto de 2025, bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte. Su designación fue objeto de controversia desde el inicio, pues regresaba al gabinete poco después de haber sido expulsado como ministro del Interior por decisión del mismo Congreso y con un impedimento de salida del país. La primera censura, registrada en marzo del mismo año, se fundamentó en la falta de efectividad frente a la delincuencia, incapacidad moral y resultados considerados insatisfactorios durante su gestión.

Apenas concretada su incorporación al Ministerio de Justicia, distintas bancadas parlamentarias expresaron reservas sobre su idoneidad para el cargo ante cuestionamientos, denuncias y reacciones hostiles contra periodistas. El proceso que culminó en su renuncia se aceleró después de que legisladores presentaran una segunda moción de censura, señalando graves deficiencias en su trayectoria y acumulación de investigaciones fiscales en trámite. El debate y eventual votación de esta moción estaba programado para el viernes 3 de octubre, lo que convertía —de ejecutarse— en el primer funcionario en afrontar dos procesos de censura en apenas un año, y en dos ministerios distintos.

Juan José Santiváñez explica la estrategia de lucha contra la inseguridad del Mininter. (Foto: Congreso de la República)

Los argumentos de la nueva moción de censura incluyeron la reincorporación al gabinete tras haber sido destituido, la existencia de hasta 12 investigaciones fiscales en su contra y cuestionamientos sobre su ética e idoneidad. Entre las denuncias y procesos en curso destacan acusaciones por tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, malversación y encubrimiento personal, así como una orden de impedimento de salida del país solicitada por la Fiscalía, que solo se levantó temporalmente para permitir un viaje oficial.

La controversia se agravó con la difusión de peritajes fiscales que determinaron una “alta probabilidad” de que sea él el interlocutor en los audios presentados por el capitán de la Policía Nacional (PNP), Junior ‘Culebra’ Izquierdo. De acuerdo con el informe difundido por Cuarto Poder, que presentó los resultados del informe pericial fonético-acústico forense N.º 259-2025, la voz grabada por el agente policial en un chifa durante mayo de 2024 era la de Santiváñez.

En dichas grabaciones se menciona, entre otras cosas, que la presidenta Dina Boluarte le solicitó “tumbarse” a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP a cambio del fajín ministerial, y hace referencia al posible uso del cofre presidencial para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Fuente: Cuarto Poder

En medio de este clima, se captaron distintas pintas en Arequipa relacionadas con su eventual postulación. Aunque fue consultado en distintas oportunidades, no fue hasta su carta de renuncia en la que el propio funcionario confirmó su intención. “La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026”, se lee.

Aunque inicialmente se especuló con una posible postulación por Renovación Popular, y también hubo voces que lo vinculaban con Podemos Perú, fuentes de Infobae descartaron ambas alternativas y, más bien, confirmaron que se integraría a la lista de Alianza para el Progreso (APP), posiblemente con miras al Senado.