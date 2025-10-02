Perú

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

El ministro retornó al gabinete de Dina Boluarte el 23 de agosto. Su salida ocurre en medio de cuestionamientos y previo a debatirse su expulsión, pero lo que habría motivado su dimisión es el interés por participar en las elecciones de 2026

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia, y postulará por APP. Canal N

Juan José Santiváñez presentó su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de permanecer un mes y una semana en el cargo. Si bien se rumoreaba sobre su interés en ser parte de las próximas elecciones, convocadas para abril del próximo año, su dimisión se confirmó pocos minutos después de que el Congreso anuncie la fecha y hora del debate referido a la segunda moción de censura en su contra.

El nombramiento de Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia ocurrió el 23 de agosto de 2025, bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte. Su designación fue objeto de controversia desde el inicio, pues regresaba al gabinete poco después de haber sido expulsado como ministro del Interior por decisión del mismo Congreso y con un impedimento de salida del país. La primera censura, registrada en marzo del mismo año, se fundamentó en la falta de efectividad frente a la delincuencia, incapacidad moral y resultados considerados insatisfactorios durante su gestión.

Apenas concretada su incorporación al Ministerio de Justicia, distintas bancadas parlamentarias expresaron reservas sobre su idoneidad para el cargo ante cuestionamientos, denuncias y reacciones hostiles contra periodistas. El proceso que culminó en su renuncia se aceleró después de que legisladores presentaran una segunda moción de censura, señalando graves deficiencias en su trayectoria y acumulación de investigaciones fiscales en trámite. El debate y eventual votación de esta moción estaba programado para el viernes 3 de octubre, lo que convertía —de ejecutarse— en el primer funcionario en afrontar dos procesos de censura en apenas un año, y en dos ministerios distintos.

Juan José Santiváñez explica la
Juan José Santiváñez explica la estrategia de lucha contra la inseguridad del Mininter. (Foto: Congreso de la República)

Los argumentos de la nueva moción de censura incluyeron la reincorporación al gabinete tras haber sido destituido, la existencia de hasta 12 investigaciones fiscales en su contra y cuestionamientos sobre su ética e idoneidad. Entre las denuncias y procesos en curso destacan acusaciones por tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, malversación y encubrimiento personal, así como una orden de impedimento de salida del país solicitada por la Fiscalía, que solo se levantó temporalmente para permitir un viaje oficial.

La controversia se agravó con la difusión de peritajes fiscales que determinaron una “alta probabilidad” de que sea él el interlocutor en los audios presentados por el capitán de la Policía Nacional (PNP), Junior ‘Culebra’ Izquierdo. De acuerdo con el informe difundido por Cuarto Poder, que presentó los resultados del informe pericial fonético-acústico forense N.º 259-2025, la voz grabada por el agente policial en un chifa durante mayo de 2024 era la de Santiváñez.

En dichas grabaciones se menciona, entre otras cosas, que la presidenta Dina Boluarte le solicitó “tumbarse” a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP a cambio del fajín ministerial, y hace referencia al posible uso del cofre presidencial para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Fuente: Cuarto Poder

En medio de este clima, se captaron distintas pintas en Arequipa relacionadas con su eventual postulación. Aunque fue consultado en distintas oportunidades, no fue hasta su carta de renuncia en la que el propio funcionario confirmó su intención. “La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026”, se lee.

Aunque inicialmente se especuló con una posible postulación por Renovación Popular, y también hubo voces que lo vinculaban con Podemos Perú, fuentes de Infobae descartaron ambas alternativas y, más bien, confirmaron que se integraría a la lista de Alianza para el Progreso (APP), posiblemente con miras al Senado.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezDina BoluarteAlianza para el ProgresoCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Disbiosis intestinal: cuáles son los síntomas del desequilibrio de la microbiota intestinal

La disbiosis intestinal aparece cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y las perjudiciales aumentan, afectando el funcionamiento normal del intestino

Disbiosis intestinal: cuáles son los

Pamela López irónica con los $80 mil que Emelec le habría prestado a Christian Cueva: “Si le paga a mi mamá, ya no se lesiona”

La exesposa del popular ‘Cuevita’, insiste en que el futbolista le debe dinero a su madre, mientras que Pamela Franco busca mantenerse al margen y resalta la tranquilidad en su relación

Pamela López irónica con los

Gol de cabeza de Josué Estrada para remontada en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El lateral nacional, que en este encuentro se desempeñó como central, se hizo cargo de la remontada con una definición de palomita, nada más después de la igualada parcial

Gol de cabeza de Josué

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ había realizado una de sus mejores definiciones desde que regresó a Alianza Lima. Para mala fortuna suya, los asistentes del VAR exhortaron al árbitro central a anular la diana por un controversial offside

Golazo anulado a Paolo Guerrero

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana: La pensión

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

¿Eduardo Arana mintió? Premier negó salidas en el Gabinete poco antes de la renuncia de Juan José Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia: sería candidato por APP

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Pamela López irónica con los

Pamela López irónica con los $80 mil que Emelec le habría prestado a Christian Cueva: “Si le paga a mi mamá, ya no se lesiona”

Sheyla Rojas fue operada de emergencia en México por grave enfermedad en la cadera

Milett Figueroa y los Tinelli llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial

Flavia López inicia con éxito el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

Magaly Medina destruye a Jair Céspedes tras minimizar chats con Dayanita delante de amigos: “No fue una palomillada”

DEPORTES

Gol de cabeza de Josué

Gol de cabeza de Josué Estrada para remontada en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen de la victoria ‘blanquimorada’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo