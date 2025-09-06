Perú

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

La Fiscalía alertó que resulta contradictorio que el ministro acuda un viaje de las Naciones Unidas, cuando en sus declaraciones públicas respaldó la salida del Perú de la Corte IDH

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Santiváñez viaja a Suiza: los argumentos del juez y la oposición de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, viajará a Ginebra, Suiza, entre el 6 y el 11 de septiembre para participar en un foro de la ONU, tras recibir un permiso especial del Poder Judicial.

El juez supremo Edhin Campos Barranzuela suspendió temporalmente el impedimento de salida del país que pesa sobre el ministro, en el marco de la investigación que afronta por presunto tráfico de influencias. Aunque la resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte, que autorizaba su viaje al extranjero, generó sorpresa en la opinión pública, el trámite se inició a fines de agosto.

Santiváñez viaja a Suiza: los argumentos del juez y la oposición de la Fiscalía

Según el expediente judicial, el 27 de agosto la defensa de Santiváñez presentó un escrito al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria solicitando autorización para el viaje. El pedido detallaba que se trataba de una visita oficial, en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos, y que respondía a un compromiso de interés nacional. La solicitud incluyó el itinerario, la fecha de retorno y la agenda pública que cumpliría el funcionario.

Fiscalía alertó contradicciones en el permiso de Santiváñez

El 2 de septiembre, la Fiscalía de la Nación se opuso a que el ministro abandonara el país. Argumentó que el impedimento de salida seguía vigente y que no se había acreditado que su presencia en la ONU fuera indispensable. Asimismo, recordó que Santiváñez había declarado en medios de comunicación que el Perú podría evaluar su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que consideró contradictorio con su participación en un foro internacional de esa índole.

Las declaraciones sobre una eventual salida de la Corte IDH se remontan a su etapa como titular del Ministerio del Interior. Más recientemente, en un discurso ante trabajadores del Ministerio de Justicia, afirmó que los derechos humanos deben defenderse para todos, en medio de la controversia por la promulgación de la ley de amnistía a policías y militares.

La resolución que permitió a Santiváñez viajar a Suiza: claves del permiso especial

Decisión del juez

El juez Campos Barranzuela, quien reemplaza temporalmente a Juan Carlos Checkley Soria, justificó la suspensión de la medida restrictiva en el arraigo laboral de Santiváñez como ministro de Dina Boluarte, lo que a su juicio reduce el riesgo de fuga. Además, señaló que el pedido estaba debidamente sustentado y respondía a una función oficial, no a un interés personal.

El magistrado también subrayó que las medidas de impedimento de salida no son absolutas y pueden modificarse temporalmente cuando existen razones de interés público. Bajo esa lógica, consideró que la participación del ministro en un foro de Naciones Unidas constituía un motivo válido para levantar, de manera excepcional, la medida impuesta.

El juez Campos Barranzuela reemplaza temporalmente a J Juan Carlos Checkley

Por ello, autorizó el viaje internacional hasta el 11 de septiembre y dispuso que la Superintendencia Nacional de Migraciones levante de forma temporal el impedimento de salida, el cual deberá restablecerse automáticamente al término de la autorización.

Como condición adicional, Santiváñez deberá informar al tribunal de jueces que lleva su caso, la fecha en la que regresará a Perú. En caso de incumplir, el hecho será comunicado al Ministerio Público para que adopte las medidas correspondientes.

