Juan José Santiváñez utiliza sus redes para defenderse por denunciar a periodistas, pero usuarios lo mandan a trabajar

Exministro fue confrontado por usuarios en redes sociales. | Mininter

Juan José Santiváñez recurrió a su cuenta personal de X para referirse nuevamente a las críticas originadas tras la denuncia penal interpuesta contra la periodista Mónica Delta y el equipo de “Punto Final”, a quienes acusa de reglaje. Sin embargo, los usuarios de la red social rechazaron sus argumentos y lo emplazaron a dedicarse a las labores de gestión pública.

En un extenso mensaje publicado este lunes a las 9 de la mañana, hizo referencia directa a las observaciones sobre su accionar, afirmando: “Por última vez, y para que lo entiendan los ‘eruditos’ (o los corchos), la denuncia penal interpuesta nada tiene que ver con la emisión de un reportaje (que forma parte de la libertad de expresión) sino con los métodos y las formas de obtener la información que ha implicado la presunta comisión de conductas ilícitas. El que sea de interés público no significa que los medios de prensa tengan la libertad de hacer lo que les dé la gana”.

Cuestionó que si “la intención era conocer con quién me reúno. ¿Lo lógico es ir a mi trabajo o plantarse por horas en la puerta de mi casa? Querían saber en qué vehículo me movilizo, ¿entonces por qué filman las placas de mis vecinos y del auto que moviliza a mis hijos menores de edad?”. Sostuvo que esas acciones superan el marco legal del periodismo y resaltó que el reportaje habría mostrado imágenes de vehículos de terceros y del entorno familiar, lo que consideró un exceso y una intromisión indebida.

Juan José Santiváñez denuncia a periodistas.

Asimismo, denunció que el personal encargado de su seguridad quedó expuesto y afirmó que el procedimiento del programa televisivo pudo ponerlos en riesgo y dificultar su labor. Además, comparó la cobertura cuando fue acusado de seguimiento al develarse que un vehículo policial estaba en la puerta de la casa de un periodista. “Doble rasero y espíritu de cuerpo. Eso es lo que mueve a todos los que opinan pretendiendo confundir”, concluyó y aseguró que no se volvería a referir sobre el tema.

No obstante, la interacción no tardó en generar cientos de respuestas que criticaron duramente tanto la denuncia como la postura del exministro, quien publicó en horario laboral. “Oye, deja de perder el tiempo escribiendo acá y ponte a trabajar, que por algo te estamos pagando; ¿A qué hora trabajas? Todo el día tuiteas; Nada más cobarde que usar a la propia familia como un escudo humano para que no fiscalicen la función pública, y el uso del poder político para beneficio personal“, fueron algunos de los mensajes.

Otros usuarios hicieron referencia a su labor e indicaron: “‘Chambeaste’ más escribiendo acá que cuando fuiste ministro; Si te sientes en riesgo es porque nada hiciste para reducir el riesgo en el que vivimos todos”.

Algunos de los comentarios a la publicación de Juan José Santiváñez. | Fotocomposición: Infobae Perú

Cabe mencionar que la denuncia interpuesta por Santiváñez contra Delta y su equipo también generó inmediatas reacciones entre organizaciones periodísticas. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) consideró la medida como una maniobra intimidatoria y afirmó que la labor realizada por los periodistas corresponde a la cobertura legítima de hechos de interés público, resguardada por estándares internacionales de libertad de información.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) también manifestó su rechazo y preocupación, calificando la denuncia como un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento de intimidación hacia quienes ejercen el periodismo de investigación.