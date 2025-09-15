San Marcos confirma nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I: ¿Quiénes asisten a las pruebas del 4, 5, 11 y 12 de octubre?

La UNMSM confirmó las nuevas fechas del examen de admisión 2026-I. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reprogramación oficial de su examen de admisión 2026-I tras una semana de incertidumbre generada por la toma del campus universitario. Este cambio afecta a miles de postulantes y sus familias, que tenían previsto rendir la evaluación los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Ahora, según el último comunicado institucional, la prueba se llevará a cabo los sábados 4 y 11, y los domingos 5 y 12 de octubre.

El principal motivo de la suspensión fue la ocupación de las instalaciones universitarias por un grupo de estudiantes y manifestantes, quienes, entre las principales demandas, exigían la mejora de los servicios básicos, especialmente la ampliación de raciones del comedor universitario, tanto en la sede central de Lima como en San Juan de Lurigancho. También se pidió la redistribución de tickets de almuerzo en otras facultades y una mayor transparencia en la asignación de beneficios.

Las protestas incluyeron el rechazo a lo que los voceros estudiantiles calificaron como un intento de “privatización” de la educación pública, lo que derivó en bloqueos de accesos principales a la Ciudad Universitaria, enfrentamientos y finalmente la suspensión del proceso de ingreso. No fue hasta el sábado 13 de septiembre que se confirmó el levantamiento de la medida de fuerza y hasta el lunes 15 que se comunicaron las nuevas fechas.

¿Quiénes asisten a las pruebas del 4, 5, 11 y 12 de octubre?

De acuerdo con la reprogramación, el cronograma del examen de admisión queda así:

Sábado 4 de octubre: Postulantes de las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales) .

Domingo 5 de octubre: Aspirantes del área B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías) .

Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud) , con excepción de quienes postulan a Medicina Humana .

Domingo 12 de octubre: Examen exclusivo para postulantes a Medicina Humana.

Evaluación programada para septiembre se realizará el próximo mes. | UNMSM

Aunque no se detallaron horarios, lo más probable es que continúe la programación inicial. Es decir, que el acceso a la Ciudad Universitaria sea entre las 6:00 y las 8:30 a.m. Cabe mencionar que cualquier retraso anula automáticamente el derecho a rendir la prueba sin posibilidad de reembolso de la inscripción, por lo que es importante ser puntual.

¿Qué está prohibido llevar al examen de admisión?

La universidad recordó que el proceso de admisión se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. Como en años previos, estará prohibido el ingreso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluyendo celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB, microcámaras y fuentes de transmisión de datos. Además, tampoco se permitirá portar lápices, borradores, tajadores, libros y cualquier tipo de material impreso o manuscrito, así como mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros o servilletas.

En cuanto a la vestimenta, la UNMSM especificó que los postulantes deberán acudir con ropa cómoda y sencilla. Están prohibidos los polos y chompas con capucha, pantalones o vestidos con correas, prendas con adornos metálicos, aretes, piercings y objetos similares. El calzado debe ser simple, sin hebillas ni elementos de metal.

Sobre el cabello, mujeres y hombres con cabello largo deberán llevarlo suelto, sin colets, ganchos ni accesorios. No se admitirá el ingreso con aretes ni otros adornos personales.

Cientos de jóvenes esperan su turno en las diversas puertas para ingresar a la Ciudad Universitaria de la UNMSM, marcando el comienzo del último día de exámenes. - Crédito: UNMSM

¿Qué sí debo llevar?

De acuerdo con el Reglamento de Admisión, los postulantes solo deben llevar los siguientes documentos:

DNI original actualizado y vigente. En caso de pérdida o robo, presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec.

Si eres extranjero, lleva tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.

Carnet de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. Este documento debes imprimirlo a color y en hoja bond A4, aproximadamente cinco días antes de la prueba.