Perú

San Marcos confirma nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I: ¿Quiénes asisten a las pruebas del 4, 5, 11 y 12 de octubre?

Tras días de tensión e incertidumbre para los inscritos a la evaluación, la UNMSM anunció el cronograma y recomendaciones claves para postulantes

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
La UNMSM confirmó las nuevas
La UNMSM confirmó las nuevas fechas del examen de admisión 2026-I. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reprogramación oficial de su examen de admisión 2026-I tras una semana de incertidumbre generada por la toma del campus universitario. Este cambio afecta a miles de postulantes y sus familias, que tenían previsto rendir la evaluación los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Ahora, según el último comunicado institucional, la prueba se llevará a cabo los sábados 4 y 11, y los domingos 5 y 12 de octubre.

El principal motivo de la suspensión fue la ocupación de las instalaciones universitarias por un grupo de estudiantes y manifestantes, quienes, entre las principales demandas, exigían la mejora de los servicios básicos, especialmente la ampliación de raciones del comedor universitario, tanto en la sede central de Lima como en San Juan de Lurigancho. También se pidió la redistribución de tickets de almuerzo en otras facultades y una mayor transparencia en la asignación de beneficios.

Las protestas incluyeron el rechazo a lo que los voceros estudiantiles calificaron como un intento de “privatización” de la educación pública, lo que derivó en bloqueos de accesos principales a la Ciudad Universitaria, enfrentamientos y finalmente la suspensión del proceso de ingreso. No fue hasta el sábado 13 de septiembre que se confirmó el levantamiento de la medida de fuerza y hasta el lunes 15 que se comunicaron las nuevas fechas.

¿Quiénes asisten a las pruebas del 4, 5, 11 y 12 de octubre?

De acuerdo con la reprogramación, el cronograma del examen de admisión queda así:

  • Sábado 4 de octubre: Postulantes de las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 5 de octubre: Aspirantes del área B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías).
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), con excepción de quienes postulan a Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Examen exclusivo para postulantes a Medicina Humana.
Evaluación programada para septiembre se
Evaluación programada para septiembre se realizará el próximo mes. | UNMSM

Aunque no se detallaron horarios, lo más probable es que continúe la programación inicial. Es decir, que el acceso a la Ciudad Universitaria sea entre las 6:00 y las 8:30 a.m. Cabe mencionar que cualquier retraso anula automáticamente el derecho a rendir la prueba sin posibilidad de reembolso de la inscripción, por lo que es importante ser puntual.

¿Qué está prohibido llevar al examen de admisión?

La universidad recordó que el proceso de admisión se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. Como en años previos, estará prohibido el ingreso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluyendo celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB, microcámaras y fuentes de transmisión de datos. Además, tampoco se permitirá portar lápices, borradores, tajadores, libros y cualquier tipo de material impreso o manuscrito, así como mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros o servilletas.

En cuanto a la vestimenta, la UNMSM especificó que los postulantes deberán acudir con ropa cómoda y sencilla. Están prohibidos los polos y chompas con capucha, pantalones o vestidos con correas, prendas con adornos metálicos, aretes, piercings y objetos similares. El calzado debe ser simple, sin hebillas ni elementos de metal.

Sobre el cabello, mujeres y hombres con cabello largo deberán llevarlo suelto, sin colets, ganchos ni accesorios. No se admitirá el ingreso con aretes ni otros adornos personales.

Cientos de jóvenes esperan su
Cientos de jóvenes esperan su turno en las diversas puertas para ingresar a la Ciudad Universitaria de la UNMSM, marcando el comienzo del último día de exámenes. - Crédito: UNMSM

¿Qué sí debo llevar?

De acuerdo con el Reglamento de Admisión, los postulantes solo deben llevar los siguientes documentos:

  • DNI original actualizado y vigente. En caso de pérdida o robo, presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec.
  • Si eres extranjero, lleva tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.
  • Carnet de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. Este documento debes imprimirlo a color y en hoja bond A4, aproximadamente cinco días antes de la prueba.

Temas Relacionados

San Marcosexamen de admisiónUNMSMperu-noticias

Más Noticias

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

‘Nacho’ no descansará hasta que los niños del país se involucren con el deporte que tantas alegrías le ha dado en su vida. “Quiero que todos ellos sueñen con ser tenistas profesionales”, externó

La satisfacción de Ignacio Buse

Mincul defiende gestión de Machu Picchu y rechaza que Santuario Histórico enfrente riesgo de perder reconocimiento de Maravilla del Mundo

La institución remarcó que Machu Picchu goza de protección internacional y que se implementan medidas para garantizar su preservación

Mincul defiende gestión de Machu

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

El ministro Raúl Pérez Reyes señaló que la decisión responde a la necesidad urgente de brindar liquidez a familias, aunque reconoció los riesgos económicos y llamó a un retiro responsable

MEF ratifica respaldo al octavo

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

La cantante salió en defensa de Christian Cueva luego de los señalamientos por su chip de libido y sus cambios estéticos. La cantante minimizó los cuestionamientos y aseguró que no ve nada negativo en esos detalles

Pamela Franco respalda a Christian

Sunass lanza 60 becas integrales en programa universitario 2026: formación gratuita para jóvenes de todo el país

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento abrió la convocatoria para la XIX edición de su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2026, que beneficiará a estudiantes y egresados de diversas carreras

Sunass lanza 60 becas integrales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MEF ratifica respaldo al octavo

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

Pedro Castillo y Antauro Humala a un paso de ser senadores y liderar una bancada numerosa en el próximo Congreso

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

DEPORTES

La satisfacción de Ignacio Buse

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”