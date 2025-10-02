Perú

Este es el alimento que debes comer si realizas deporte porque mejora los niveles de energía

Este tubérculo puede prepararse hervido, al vapor, al horno o incluso en puré, lo que permite incorporarlo fácilmente a las comidas diarias de un deportista

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
La yuca es un alimento
La yuca es un alimento sin gluten, por lo que puede ser consumido por personas con intolerancia o enfermedad celíaca (PromPerú)

Las personas que practican deporte o realizan actividad física intensa de manera regular saben que la alimentación es un pilar fundamental para mantener un buen rendimiento. No basta con entrenar; el cuerpo necesita combustible de calidad para resistir, recuperarse y evitar lesiones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), una alimentación balanceada en deportistas debe incluir una adecuada proporción de carbohidratos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, con el fin de asegurar energía y una óptima recuperación muscular. En el Perú, donde los productos naturales forman parte de nuestra cultura gastronómica, existe un alimento que destaca por su capacidad de aportar energía de manera sostenida: la yuca.

La yuca mejora los niveles de energía

La yuca puede consumirse entre
La yuca puede consumirse entre 2 a 3 veces por semana, alternándola con otros tubérculos como papa, camote o cereales integrales (Freepik)

La yuca es un tubérculo originario de América Latina que forma parte de la dieta diaria en muchas regiones del Perú. A diferencia de otros carbohidratos refinados, la yuca es un alimento natural, libre de aditivos, que aporta almidones complejos, los cuales se transforman en glucosa de manera gradual. Esto significa que brinda energía sostenida a lo largo del tiempo, ideal para entrenamientos prolongados o deportes de resistencia.

Además, la yuca es rica en vitamina C, potasio y magnesio, nutrientes esenciales para la función muscular y la recuperación. El potasio, en particular, ayuda a prevenir calambres, mientras que el magnesio contribuye a mantener el equilibrio energético y reducir la fatiga. Otra ventaja es que es un alimento sin gluten, por lo que puede ser consumido por personas con intolerancia o enfermedad celíaca.

Su versatilidad también la hace práctica: puede prepararse hervida, al vapor, al horno o incluso en puré, lo que permite incorporarla fácilmente a las comidas diarias de un deportista.

Otros alimentos que son fuente de energía para los deportistas

La yuca es rica en
La yuca es rica en vitamina C, potasio y magnesio, nutrientes esenciales para la función muscular y la recuperación (Freepik)

Si bien la yuca es un gran aliado para quienes hacen deporte, no es el único alimento que aporta energía de calidad. Existen otros productos naturales que pueden complementar la dieta de un atleta:

  • Camote: fuente de carbohidratos complejos, betacarotenos y fibra, ideal para mantener la energía estable durante el entrenamiento.
  • Quinua: rica en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, además de carbohidratos que aportan resistencia.
  • Plátano: rico en potasio y azúcares naturales, ayuda a reponer energía rápidamente después de un esfuerzo físico.
  • Avena: un clásico para deportistas, contiene fibra soluble que regula los niveles de glucosa y mantiene la saciedad.
  • Menestras (lentejas, frejoles, garbanzos): aportan una combinación de carbohidratos, proteínas y fibra, favoreciendo la recuperación muscular.
  • Palta: proporciona grasas saludables que ayudan al cuerpo a mantener energía estable y reducir inflamaciones post-entrenamiento.

Incluir una variedad de estos alimentos asegura un equilibrio nutricional que potencia el rendimiento deportivo.

El mejor momento del día para comer yuca

El momento en que se consume la yuca influye directamente en el aprovechamiento de su energía. Para los deportistas, se recomienda ingerirla en las siguientes situaciones:

  • Antes del entrenamiento: comer yuca entre 2 a 3 horas antes de realizar ejercicio ayuda a cargar los músculos de energía y evita la fatiga prematura.
  • Después del entrenamiento: combinada con una fuente de proteína (como pescado, pollo o huevos), la yuca favorece la recuperación del glucógeno muscular y acelera el proceso de recuperación.

En cuanto a la frecuencia, EsSalud recomienda variar las fuentes de carbohidratos en la dieta para mantener un equilibrio nutricional. Por ello, la yuca puede consumirse entre 2 a 3 veces por semana, alternándola con otros tubérculos como papa, camote o cereales integrales. La clave está en las porciones: un plato moderado de yuca hervida (aproximadamente 100 a 150 gramos) es suficiente para acompañar una comida principal sin exceder las calorías diarias.

Temas Relacionados

yucadeporteenergíaperu-salud

Más Noticias

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

El ‘Tigre’ ha cerrado filas con el mediocentro de mayor carácter y experiencia de la selección peruana. Ha aprobado sus expresiones y ha ponderado su personalidad. “Ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”, dijo

Ricardo Gareca sale en defensa

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

El artista boricua, de visita en el Perú, compartió un divertido momento con Gian Marco, quien le enseñó a bailar huayno en un tren andino, generando gran reacción en redes sociales

Gian Marco sorprende al enseñar

Falta de aire y fatiga persistente: ¿en qué casos puede ser Hipertensión Arterial Pulmonar?

Especialistas advierten que síntomas como dificultad respiratoria y cansancio persistente podrían indicar una enfermedad grave, cuyo diagnóstico tardío complica el tratamiento y pone en riesgo la vida de los pacientes

Falta de aire y fatiga

Lima y Puno recibirán 200 millones de dólares para garantizar agua potable segura: Así será el proyecto del Banco Mundial

El plan tendrá una duración estimada de 10 años y busca mejorar el tratamiento de aguas residuales, implementar estrategias de economía circular en el sector y ampliar la cobertura de servicios de agua y saneamiento

Lima y Puno recibirán 200

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

La MML informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, pidió documentos y comunicaciones entre Brookfield, Odebrecht y la concesionaria

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco sorprende al enseñar

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

DEPORTES

Ricardo Gareca sale en defensa

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”