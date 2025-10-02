Perú

Ejército del Perú compra avión de 12 millones de dólares: así es la aeronave Beechcraft King Air 360C

Su llegada refuerza las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas en zonas de difícil acceso, como la Amazonía y la sierra, donde se requiere transporte confiable y adaptado a condiciones adversas

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Foto: gob.pe
Foto: gob.pe

La Aviación del Ejército peruano incorporará un nuevo avión Beechcraft King Air 360C, adquirido a la empresa estadounidense Textron Aviation por un monto que asciende a 12,32 millones de dólares. La adjudicación del contrato fue realizada por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú (Acffaa) el pasado 25 de septiembre, en una operación que permitirá a esta rama militar contar con dos aeronaves del mismo tipo en servicio.

El King Air 360C es reconocido a nivel internacional por su versatilidad y capacidad de operar en distintos escenarios. En el Perú, esta aeronave se ha consolidado como una de las plataformas favoritas de las Fuerzas Armadas por su desempeño en transporte táctico, enlace aéreo, evacuación médica y patrulla marítima. Su llegada refuerza las capacidades logísticas del Ejército en zonas de difícil acceso, como la Amazonía y la sierra, donde se requiere transporte confiable y adaptado a condiciones adversas.

Las capacidades del Beechcraft King Air 360C

Foto: gob.pe
Foto: gob.pe

El nuevo Beechcraft King Air 360C adquirido por el Ejército es un avión bimotor fabricado en Estados Unidos y diseñado para cumplir misiones múltiples. En su versión de evacuación aeromédica, cuenta con espacio para dos camillas, equipos médicos especializados y cinco asientos destinados a personal de salud, lo que lo convierte en una herramienta clave para trasladar pacientes en emergencias.

En otras configuraciones, este modelo puede transportar hasta 11 pasajeros o 2.334 kilos de carga útil, alcanzando un rango máximo de 3.345 kilómetros, un techo de vuelo de 10.668 metros y una velocidad de crucero de 578 km/h. Una de sus características más destacadas es su capacidad de operar desde pistas cortas y no pavimentadas, lo que le da una ventaja estratégica para misiones en zonas aisladas o de geografía complicada.

Estas cualidades representan un salto importante respecto a aeronaves usadas anteriormente por las Fuerzas Armadas para evacuaciones médicas, como los Bombardier Aerospace Learjet 36, aviones originalmente concebidos como jets ejecutivos que fueron adaptados para traslados sanitarios. A diferencia de estos, el King Air 360C está pensado desde su diseño para cubrir necesidades tácticas y médicas en contextos militares y humanitarios.

El primer King Air 360C recibido en el país, entregado en 2024 a la Fuerza Aérea, ya había mostrado el potencial del modelo en operaciones de evacuación. Con la reciente adquisición del Ejército, esta flota se amplía y diversifica, consolidando a este avión como una de las plataformas más utilizadas por las Fuerzas Armadas peruanas en los últimos años.

La familia King Air en las Fuerzas Armadas del Perú y la región

Foto: gob.pe
Foto: gob.pe

En el ámbito nacional, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya opera dos aviones King Air 360CHW en configuración de evacuación aeromédica, adquiridos directamente a Textron Aviation. Además, la Marina de Guerra recibirá entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026 dos aeronaves de patrulla marítima Beechcraft King Air 360 MPA, cedidas de manera gratuita por el Comando de Contrataciones del Arsenal Redstone del Ejército de Estados Unidos.

La llegada de estas unidades permitirá reforzar las capacidades de vigilancia marítima y control de la jurisdicción nacional, en un contexto de constante presión por parte de flotas pesqueras extranjeras, muchas de ellas de origen chino, que suelen operar de manera irregular en aguas sudamericanas. Estas embarcaciones, en varios casos, apagan sus sistemas de identificación automática con el fin de evadir la fiscalización, lo que ha generado preocupación en los países costeros de la región.

El interés por el modelo Beechcraft King Air 360 no se limita al Perú. La Armada de Ecuador también recibirá próximamente un King Air 360 MPA para fortalecer sus misiones de vigilancia en el océano Pacífico. La incorporación de esta aeronave permitirá mejorar la respuesta ante la pesca ilegal y aumentar la capacidad de control en zonas marítimas disputadas.

Temas Relacionados

Fuerzas Armadas del PerúFuerza Aérea del PerúAvionesFAPMinisterio de Defensaperu-noticias

Más Noticias

Más de 200 comuneros de Purús atrapados en Pucallpa: líderes piden urgente vuelo humanitario

Entre los varados hay madres con bebés y estudiantes que quedaron atrapados tras viajar a Pucallpa por salud, educación y trámites ante la ausencia del Estado en la zona

Más de 200 comuneros de

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

El comandante general negó haber recibido información de inteligencia para capturar al líder criminal y atribuyó las declaraciones a resentimientos personales

Óscar Arriola, jefe de PNP,

Paro de transportistas: Sujetos apedrearon bus con pasajeros adentro por no acatar la medida

Este ataque se produce en el marco de una movilización masiva convocada por gremios de transportistas en Lima y Callao

Paro de transportistas: Sujetos apedrearon

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

El entrenador de Cusco FC aclaró su particular alocución ofrecida en el estadio Monumental. Afirmó que los ataques volcados son para los periodistas, porque “ustedes me faltan el respeto”

Miguel Rondelli matiza sus particulares

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

La influencer reapareció en medio del conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo para respaldar a la influencer y cuestionar duramente a Macarena Vélez, señalando que la conducta de un hombre depende de la mujer a su lado

Aleska Zambrano apoya a Johana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Óscar Arriola, jefe de PNP,

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

Permanencia de Fabricio Valencia tambalea: ¿quiénes firmaron la moción de censura contra el ministro de Cultura?

¿Ministros en campaña? Juan José Santiváñez y César Vásquez se exhibieron en actos multitudinarios con miras a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Aleska Zambrano apoya a Johana

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

DEPORTES

Miguel Rondelli matiza sus particulares

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad

Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto