Tras 15 años de espera, Perú anuncia la adquisición de un sistema de defensa antiaéreo

Después de quince años de espera, Perú anuncia la adquisición de un sistema de defensa antiaérea como parte de una agenda de modernización militar trazada por el Ministerio de Defensa.

La decisión fue confirmada por el general de división EP (r) Walter Astudillo, titular de la cartera, quien describió este paso como una respuesta a demandas históricas de renovación tecnológica en las Fuerzas Armadas, relegadas por anteriores gobiernos.

Astudillo detalló que la compra del nuevo sistema de defensa antiaérea forma parte de un conjunto de iniciativas que incluyen la coproducción de drones y la adquisición de radares de vigilancia.

Expiloto FAP denunció corrupción en la compra de drones de rescate en la Fuerza Aérea. (Foto referencial: Agencia Andina)

Este proceso, elaborado junto con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), incorpora a la vez la compra de aviones de combate, aviones de instrucción y ataque ligero, así como vehículos multipropósito y blindados.

El funcionario anunció que “en abril de 2024 Perú inició un proceso de modernización militar con la firma de un contrato entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries”. Este acuerdo permitirá la coproducción de buques, una fragata multirol, un buque de patrulla oceánica y dos barcos de soporte logístico auxiliar.

Según Astudillo, durante los próximos 25 años, SIMA concluirá la construcción de 23 naves para la Marina de Guerra del Perú, en el marco de una estrategia de actualización que involucra recursos sustanciales y una visión de largo plazo.

El submarino peruano BAP Pisagua zarpó con rumbo a los EE.UU.. (Andina)

El plan también contempla la construcción de un buque de investigación pesquera y oceanográfica. Este proyecto es el primero de tres barcos de investigación programados y busca reforzar las capacidades de monitoreo y exploración en aguas nacionales.

En paralelo, la Fuerza Aérea firmó dos convenios con una empresa líder mundial para la cofabricación de piezas y partes de aviones, además de avanzar en el proceso de fabricación local de drones.

A este esfuerzo se suma la adquisición de “24 aviones de combate”, calificada por el ministro como una capacidad estratégica pendiente de atender en el corto plazo. El Gobierno nacional también acordó la compra de 12 aviones de instrucción y ataque ligero, dirigidos a robustecer la lucha contra el narcotráfico.

La modernización defensiva no se limita al ámbito aéreo y naval. Astudillo informó que la Fábrica de Armamento y Munición del Ejército tiene en marcha la adquisición de vehículos 8x8 bajo un esquema de cofabricación. Ya se han entregado 10.000 fusiles IWI ARAD-7 al Ejército y fusiles IWI ARAD-5 a la Policía Nacional del Perú, todos ensamblados en territorio nacional.

Además, se ha implementado un área especializada para el ensamblaje de vehículos especiales y se planea avanzar en la cofabricación de vehículos blindados en los próximos meses.

Transferencia tecnológica

Paralelamente al proceso de modernización militar, técnicos de Seman Perú S.A.C. participarán en un programa de capacitación y transferencia de conocimientos en Corea del Sur.

Delegación de la Marina del Perú viajará a Corea del Sur para conferencias de tecnología submarina y análisis de sistemas, armas y sensores. (Foto: Captura de video/YT@ By: Bravo)

El Programa Compartiendo Conocimientos (Knowledge Sharing Program, KSP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas surcoreano, seleccionó un proyecto presentado por especialistas peruanos para fortalecer las capacidades industriales aeroespaciales en el país.

De acuerdo con Seman Perú, la propuesta fue escogida por su relevancia estratégica y permitirá que un grupo de su personal técnico viaje a Corea del Sur. Allí recibirán formación y asesoría especializada durante un año, experiencia que culminará en septiembre de 2026.

El programa cubrirá transferencia de conocimientos en diseño de aeronaves, manufactura aeroespacial, procesos de ingeniería, gestión de calidad y herramientas para el diseño aeronáutico.

Además del entrenamiento práctico, el equipo peruano contará con asistencia de expertos surcoreanos en el desarrollo de procesos industriales. Una de las metas destacadas del programa es la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo de capacidades en diseño y manufactura con una visión proyectada a mediano y largo plazo.

Como parte final, los participantes consolidarán las recomendaciones en un informe para sentar las bases de un sector aeroespacial más sólido en Perú.