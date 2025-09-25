Más de 3.300 traslados aéreos de emergencia financiados por el SIS en 2024 y 2025

SIS

Más de 3.300 traslados aéreos de emergencia han sido financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS) durante 2024 y lo que va de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Esta cifra refleja el alcance de una política pública que, al superar barreras geográficas, ha permitido que pacientes en estado crítico accedan a hospitales de mayor complejidad y reciban atención médica especializada en el momento más urgente.

Número de traslados

El Ministerio de Salud informó que, en 2024, se realizaron 1.760 vuelos de emergencia bajo el convenio vigente con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y mediante vuelos privados. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanza los 1.638 traslados, lo que eleva el total a más de 3.300 operaciones en apenas año y medio. Estos traslados han sido fundamentales para garantizar que los pacientes críticos, provenientes de diversas regiones del país, lleguen a tiempo a centros hospitalarios donde pueden recibir tratamientos de alta complejidad, también cubiertos por el SIS.

SIS

El proceso de evacuación aérea involucra la coordinación entre varias entidades. El SIS, en colaboración con la FAP, el SAMU y los gobiernos regionales, financia y gestiona los vuelos que trasladan a los pacientes desde hospitales regionales hasta establecimientos de mayor capacidad resolutiva, como los institutos nacionales de salud en Lima. Esta articulación permite que la atención médica especializada esté disponible para quienes más la necesitan, sin que la distancia o la falta de recursos sean un impedimento, según destacó el Ministerio de Salud.

Evacuación desde provincias

Un ejemplo reciente ilustra el impacto de este programa: un recién nacido de Ayacucho, que presentaba graves complicaciones respiratorias y neurológicas, fue trasladado de manera urgente desde el Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena” hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en la capital. La evacuación inmediata resultó determinante para que el menor recibiera el tratamiento especializado requerido, evidenciando cómo la cobertura integral del SIS puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas.

Así puedes saber si estás afiliado al SIS. (gob.pe / Seguro Integral de Salud)

El Ministerio de Salud subrayó que la cobertura del SIS no se limita al traslado aéreo, sino que abarca también los tratamientos y procedimientos de alta complejidad que los pacientes reciben al llegar a los hospitales de referencia. De este modo, el sistema garantiza que la atención médica especializada esté al alcance de los asegurados, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica.

Para miles de familias en todo el país, cada vuelo financiado por el SIS representa la posibilidad real de acceder a una atención médica que puede cambiar el destino de un ser querido en estado crítico.

¿Cómo asegurase al SIS?

Para asegurarte al SIS puedes inscribirte enviando un mensaje al WhatsApp SIS 941 986 682 o al correo sis@sis.gob.pe. Debes incluir tu nombre, número de DNI o Carnet de Extranjería, fotos por ambos lados del documento, tu número de celular y la dirección donde vives. Otra alternativa es descargar la aplicación Asegúrate e Infórmate para Android o iOS, ingresar como invitado y seleccionar “Afíliate al SIS” en el menú principal. Completa tus datos y recibirás un mensaje de confirmación. La respuesta llegará al correo electrónico que indicaste, en un plazo aproximado de diez minutos.