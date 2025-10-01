Perú

Xoana González en 'El Valor de la Verdad': confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Drogas, alucinaciones y un brote psicótico: las confesiones más duras de la modelo argentina en su esperado paso por sillón rojo.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Xoana González estará en 'El Valor de la Verdad. Panamericana

Este domingo 5 de octubre, la modelo argentina e influencer Xoana González se sentará en el icónico sillón rojo del programa 'El Valor de la Verdad’, conducido por Beto Ortiz.

La emisión, que se transmitirá por Panamericana Televisión después de Panorama, promete ser una de las más impactantes de la temporada, al abordar episodios íntimos y dolorosos de la vida de la polémica figura mediática.

Conocida por su personalidad frontal y su trayectoria en el entretenimiento, Xoana sorprendió al público con las primeras declaraciones difundidas en el avance del programa. En ellas, confesó momentos críticos de su vida marcados por la pérdida, el abuso y los trastornos emocionales.

Xoana: “Me quise matar porque no iba a soportar esto”

Uno de los fragmentos más duros del adelanto muestra a Xoana confesando su lucha con pensamientos suicidas. “Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrento con este psiquiatra y lo quise apuñalar. Me quise matar porque no iba a soportar esto”, señaló con la voz entrecortada.

La modelo argentina relató cómo la muerte de su madre la sumió en una profunda depresión que la llevó a episodios extremos. “Salí a la calle descalza, corriendo a querer ir a la avenida, que me pisen los autos. Me quería matar y no podía. Que no tenga miedo, que él iba a estar ahí para todo este momento y lo estuvo”, recordó, refiriéndose al apoyo de su esposo.

Xoana González en 'El Valor
Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas. Panamericana TV.

El dolor de un abuso sexual que marcó su vida

En otro momento de la entrevista, Xoana narrará uno de los episodios más traumáticos de su historia: un abuso sexual que la llevó al límite emocional.

“Me había bajado la ropa y de ahí yo como que me puse a llorar y me puse mal. Había una ventana frente a mí y yo lo único que decía era: ¿Si salto, si salto por la ventana?”, relató.

Este testimonio revela la profundidad del dolor con el que ha cargado y cómo estas experiencias han influido en su salud mental y su vida personal.

Xoana González en 'El Valor
Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas. Panamericana TV.

Un brote psicótico y la confusión con su esposo

Xoana también contará uno de los episodios más impactantes de su vida, cuando un brote psicótico la llevó a actuar contra la persona que más ama: su esposo.

“Yo lo apuñalé con una banana. Entonces, me agarraron entre cuatro y eran inyecciones. Inyecciones para tranquilizarme. Yo a mi esposo le decía: ‘Sácame de acá porque las voy a matar a todas y me voy a matar yo’. Y ahí me desconecté de la realidad y bueno, fue un brote psicótico”, confesó.

En el adelanto, Beto Ortiz le pregunta si es cierto que en algún momento pensó que su esposo sostenía un cuchillo cuando en realidad era una fruta. Xoana lo confirmó y explicó cómo las alucinaciones la llevaron a reaccionar violentamente.

El relato de la argentina incluye las visiones que la atormentaban en medio de sus crisis. “Monstruos son los que después vienen en forma de alucinación”, aseguró al ser consultada por Beto Ortiz sobre qué cosas veía durante sus episodios.

Estas declaraciones dejan ver cómo las experiencias traumáticas y el consumo de sustancias agravaron sus problemas de salud mental, llevándola a vivir episodios de desconexión con la realidad.

Xoana González y su esposo
Xoana González y su esposo Javier González-Olaechea Gallardo factura cientos de dólares con videos para adultos en OnlyFans.

Drogas, medicamentos y un grito de auxilio

La modelo argentina no ocultó que durante esta etapa llegó a consumir grandes cantidades de sustancias para intentar calmar su dolor emocional. “Clonazepam, alcohol, LSD, marihuana, cocaína, tusi”, enumeró al describir los momentos más oscuros de su vida.

Este consumo, según explicó, era una forma desesperada de escapar de la angustia, pero terminó aumentando sus alucinaciones y sus reacciones impulsivas.

La muerte de su madre, un antes y un después

Uno de los pasajes más conmovedores del adelanto es cuando Xoana revive la muerte de su madre. “Saquenla de la bolsa, está caliente, por favor, respira, por favor. Estaba muerta ya”, relató entre lágrimas.

Beto Ortiz intervino en ese momento para decir: “Pero el dolor queda fresco siempre”. A lo que Xoana respondió: “Sí, ¿en algún momento se va?”. El conductor concluyó: “No, no se va. Te acostumbras a vivir con él”.

Este intercambio refleja la herida abierta que la modelo aún carga por la pérdida de su madre y cómo ese dolor ha moldeado gran parte de su vida.

Xoana González en 'El Valor
Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas. Panamericana TV.

