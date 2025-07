Xoana González anuncia la muerte de su madre Alicia: “Te ibas apagando año a año”

La modelo y figura mediática Xoana González atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, la argentina confirmó el fallecimiento de su madre, Alicia Fernández Maldonado, quien partió el pasado sábado 12 de julio por la mañana, luego de permanecer internada en terapia intensiva desde el jueves.

El mensaje conmovió profundamente a sus seguidores, no solo por el anuncio en sí, sino por el nivel de honestidad emocional con el que Xoana relató el proceso de enfermedad y despedida de su madre. “Mamina hermosa Alicia Fernández Maldonado, todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado a la mañana”, comienza el texto.

En la publicación, la también influencer hizo un repaso por los últimos años de la salud de su madre, marcados por enfermedades crónicas como diabetes, infecciones constantes y crisis de artritis, que generaban descompensaciones y frecuentes internaciones. “Los últimos dos años, después de una internación por lo mismo, quedé suspendida en el tiempo, estando 24/7 pendiente de que sigas con vida”, escribió con una mezcla de tristeza y gratitud.

Xoana reveló además que su decisión de establecerse en Buenos Aires no fue casual, sino profundamente humana: “La vida me regaló estos tres años de despedida… y a eso vine a Buenos Aires, a estar con vos en estos momentos, y así fue”. Agradecida por ese tiempo compartido, remarcó que aunque su madre se fue “apagando año a año”, ella no estaba preparada para dejarla ir.

En el mismo post, González compartió el profundo impacto emocional que tuvo el proceso final: desde reconocer el cuerpo en la morgue —al que calificó como uno de los momentos más traumáticos de su vida— hasta vivir el velorio, al que describió como “demoledor, pero hermoso, lleno de gente que te quiere, lleno de abrazos y reencuentros sanadores”.

A pesar del dolor, Xoana expresó un sentimiento de alivio al saber que su madre ya no sufre: “Estoy destrozada, pero sé que donde estás ya no hay más dolor y eso, de alguna manera, me da paz”.

El mensaje finaliza con una despedida que resume el amor incondicional que compartían:“Te amo para siempre, mi mamina hermosa. Gracias, lo diste todo y más. QEPD.”

Seguidores le envían sus condolencias

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo, cariño y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes valoraron la valentía de Xoana al compartir públicamente un momento tan íntimo y doloroso.

“Lo lamento mucho”, “Un abrazo enorme y reconfortante.. aunque nada aliviará tu dolor. Deja que Dios tiene a tu mami en un lugar hermoso”, “Mis condolencias mucha fuerza para ti y toda tu familia”, “Mis condolencias mucha fuerza, ella está descansando, ahora es tú Angel”, fueron algunos comentarios para la modelo.

Como se conoce, la argentina dejó nuestro país hace algunos años y la razón era estar con su madre. Ahora, no se sabe si es que retomará a Perú o continuará en Buenos Aires acompañada de su familia.