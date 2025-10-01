Oculto en un camión: el plan de fuga de “Pequeño J” terminó con su captura en Pucusana tras un paro de pescadores en la Panamericana Sur

Capturan en Pucusana a “Pequeño J”, buscado en Argentina por triple crimen, tras intentar ocultarse en un camión.

La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, se produjo en circunstancias que sorprendieron incluso a los propios agentes. El narcotraficante peruano, requerido por la justicia argentina como presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, intentó pasar inadvertido dentro de un camión en plena Panamericana Sur. Lo que parecía un plan calculado terminó derrumbándose por un factor imprevisto: un paro de pescadores en la zona de Pucusana.

Las autoridades peruanas informaron que el operativo se desplegó en el kilómetro 70 de la vía. Personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro) había seguido su rastro a través de antenas y otros mecanismos de vigilancia. El vehículo fue intervenido en la ruta, donde se confirmó que Valverde se encontraba escondido en el interior. La escena coincidió con bloqueos en la carretera, lo que facilitó la acción policial.

Desde Argentina, la Policía Bonaerense ratificó que el detenido es el principal sospechoso del crimen que conmocionó a Buenos Aires en mayo pasado. “Confirmamos que fue detenido en Perú ‘Pequeño J’, quien tenía pedido de captura internacional por el caso de Florencio Varela”, comunicaron las autoridades de ese país.

El crimen en Buenos Aires y la búsqueda internacional

El nombre de “Pequeño J” apareció en los expedientes tras el asesinato de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires. La justicia argentina lo considera el presunto autor intelectual del hecho, vinculado al narcotráfico. Su captura era prioridad, pues existía información de que intentaba huir para evitar un proceso judicial fuera del Perú.

La Policía Nacional del Perú precisó que Valverde, de 20 años, estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel internacional. Su ubicación en Lima activó una coordinación inmediata con la justicia argentina, que ya había solicitado la extradición.

Horas antes de la caída de Valverde, otro operativo en Lima permitió detener a Matías Agustín Ozorio, de 28 años, identificado como su colaborador directo. “Se trata de un ciudadano que afronta ahora un proceso de extradición”, informaron las autoridades. Con su captura y la de “Pequeño J”, ya suman nueve los investigados bajo custodia en distintos países de la región.

Según fuentes de la investigación, existía la sospecha de que ambos planeaban encontrarse en territorio peruano. La coincidencia temporal de las detenciones reforzó la hipótesis de que se trataba de una estrategia conjunta de fuga y reagrupamiento.

El paro de transportistas y el escenario en Pucusana

Mientras se desarrollaba el operativo, la Panamericana Sur era escenario de protestas. Pescadores artesanales bloquearon la vía a la altura del puente Pucusana en ambos sentidos, reclamando mayor seguridad en el país. Testigos reportaron la quema de llantas y una densa columna de humo negro que redujo la visibilidad en la carretera.

La Policía Nacional intervino para restablecer el tránsito y evitar incidentes mayores. “Los manifestantes pidieron que un representante del gobierno llegue a la zona para instalar una mesa de diálogo”, señalaron fuentes oficiales. La protesta, aunque no estaba vinculada al operativo, alteró la dinámica del tránsito y permitió a los agentes cerrar con rapidez la ruta donde se escondía el narcotraficante.

Los pasos siguientes

Tras su captura, “Pequeño J” quedó bajo custodia en Lima a la espera de los procedimientos de extradición. Argentina lo reclama por el triple crimen de Florencio Varela, un caso que sigue generando repercusión en el ámbito judicial y político de ese país.

Las autoridades peruanas confirmaron que mantienen coordinación directa con la justicia argentina para formalizar su traslado. Mientras tanto, el caso sigue abierto y bajo estricta reserva, en medio de operativos que buscan a más integrantes de la red delictiva.