Integrantes de Corazón Serrano se solidarizan con paro de pescadores en Piura

En medio del paro de pescadores en Piura, que este 30 de septiembre bloqueó varios tramos de la Panamericana Norte de norte, sorprendió la presencia de tres integrantes de Corazón Serrano, quienes decidieron mostrar su respaldo público a los manifestantes.

Las cantantes Leslie Águila, Kiara Lozano y Milagros Díaz se bajaron de la movilidad que las trasladaba hacia su siguiente presentación y, en un gesto simbólico, se unieron a los pescadores que bloqueaban la vía. En sus manos sostuvieron una gran banderola que decía; “basta de tanto abuso al pescador. No a la veda”.

El gesto fue rápidamente captado en videos y fotografías que circularon en redes sociales, donde se destacó la valentía de las artistas al solidarizarse con las familias afectadas por la Resolución Ministerial N.º 323-2025 de PRODUCE, que limita la cuota de pesca de pota (calamar gigante).

Aplausos y emoción de los pescadores

Los trabajadores del mar, quienes reclaman desde este martes por lo que consideran una medida injusta que pone en riesgo sus ingresos, recibieron con entusiasmo a las integrantes de la agrupación piurana.

La presencia de Corazón Serrano no solo les brindó un momento de ánimo en medio de la protesta, sino que también fue vista como una forma de darle visibilidad nacional al conflicto que atraviesan.

“Ellas son parte del pueblo y también sufren cuando las familias están en problemas. Que estén aquí es un apoyo enorme”, comentó uno de los manifestantes que participaba en el bloqueo del cruce de Bayóvar.

Contexto del paro en Piura

El paro de pescadores en Piura fue convocado para los días 30 de septiembre y 1 de octubre, como medida de protesta contra las restricciones en la pesca de pota, recurso marino que representa la principal fuente de ingreso para miles de familias de la región.

La norma de PRODUCE ha sido cuestionada por asociaciones y gremios pesqueros, quienes aseguran que el recorte en la cuota afectará no solo a los pescadores artesanales, sino también a las cadenas de comercialización, procesamiento y exportación.

Las carreteras de acceso a varias provincias quedaron bloqueadas desde tempranas horas del lunes, lo que complicó el tránsito de buses interprovinciales, vehículos de carga y unidades particulares.

El apoyo de Leslie Águila, Milagros Díaz y Kiara Lozano no pasó desapercibido, pues Corazón Serrano, con raíces en Piura, es reconocida por mantener siempre un fuerte lazo con sus seguidores y por su cercanía con el pueblo.

Pescadores bloquean vías en la costa norte y denuncian favoritismo a flotas extranjeras en la reciente resolución ministerial. | Foto: El Sol de Piura

Integrantes de La Bella Luz estuvieron varados en carretera

No solo Corazón Serrano se vio involucrada en la jornada de paro. La orquesta La Bella Luz también atravesó dificultades tras su presentación en el Estadio Municipal de San Miguel del Faique en Piura.

Luego de culminar su show el lunes 29 de septiembre, los músicos intentaron salir de la provincia, pero quedaron varados debido a los bloqueos en la carretera.

La agrupación tenía programado un concierto el martes 30 de septiembre en Cajamarca, pero la imposibilidad de trasladarse por la Panamericana Norte obligó a suspender su viaje.

Videos compartidos por los propios músicos mostraron su preocupación al quedar atrapados en medio del paro, mientras buscaban alternativas para cumplir con sus compromisos artísticos.

Integrantes de La Bella Luz estuvieron varados en carretera de Piura. Facebook

La presencia de figuras del espectáculo como las integrantes de Corazón Serrano y las complicaciones sufridas por La Bella Luz evidencian cómo las manifestaciones sociales repercuten también en el ámbito cultural.

Mientras unos deciden solidarizarse y visibilizar las demandas, otros quedan atrapados en medio de la coyuntura, enfrentando retrasos y reprogramaciones que afectan su agenda artística.

En el caso de Piura, la protesta de los pescadores logró generar impacto mediático a nivel nacional, en parte gracias a la participación de artistas reconocidos que vivieron de cerca la jornada de paralización.

