¿Cómo prevenir caídas de adultos mayores en casa y qué hacer si ocurren?

Senior man wincing in pain beside his walking cane after falling on the floor of his room in an assisted living home

Un tropiezo, un resbalón o un golpe en casa pueden alterar la rutina de un adulto mayor en segundos. Estos incidentes ocurren con más frecuencia de la que se percibe y, sin una acción adecuada, pueden derivar en consecuencias graves para la salud y la autonomía de la persona. Por este motivo, EsSalud refuerza sus recomendaciones para proteger la seguridad de las personas de la tercera edad y evitar lesiones de alto impacto.

Cada 1 de octubre, en el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) resaltan la importancia de prevenir caídas y fracturas en el hogar.

Mantener un entorno seguro y adaptar los espacios, así como adoptar hábitos dirigidos a la prevención, puede ser decisivo entre un incidente menor y una lesión que limite la independencia de un adulto mayor.

Hasta el momento, la Línea 117 del STAE ha documentado 3.227 casos de adultos mayores que sufrieron caídas o golpes en sus domicilios. Los lugares con más riesgos identificados son habitaciones, pasadizos y baños; en ellos, la escasa iluminación, los pisos resbaladizos y la ausencia de barras de apoyo representan los principales peligros.

Realizar ejercicios de equilibrio, usar calzado adecuado y, de ser necesario, apoyarse en bastones o andadores ayuda a reducir riesgos en la tercera edad.

¿Qué factores incrementan el riesgo de caídas en casa?

Los accidentes suelen presentarse durante actividades rutinarias, como levantarse de la cama, dirigirse al baño o caminar por la casa, lo que señala la necesidad de medidas preventivas permanentes.

Existen otros factores que elevan la probabilidad de accidentes: el uso de medias o pantuflas inadecuadas, obstáculos en el camino y ambientes poco adaptados a las necesidades de las personas mayores.

Mejorar la organización de los espacios, eliminar barreras y familiarizarse con el entorno son pasos fundamentales para la prevención. La participación activa de familiares y cuidadores incrementa la efectividad de estas acciones.

¿Qué recomienda EsSalud ante caídas en adultos mayores?

La prioridad siempre es mantener la calma. De acuerdo con la Lic. Cecilia Carranza, vocera del STAE, no se debe mover de inmediato a la persona, ya que podría tener una fractura. Evaluar la situación y asegurarse de que no existan riesgos adicionales resulta esencial antes de intervenir.

Realizar ejercicios de equilibrio, usar calzado adecuado y, de ser necesario, apoyarse en bastones o andadores ayuda a reducir riesgos en la tercera edad.

La adaptación del hogar es clave para prevenir futuros accidentes: iluminación adecuada, eliminación de obstáculos, instalación de barras de apoyo en baños y escaleras y pisos antideslizantes. Incluso detalles sencillos, como alfombras seguras o pasamanos adicionales, pueden aportar una diferencia significativa a la seguridad diaria de los adultos mayores.

Fomentar la actividad física también resulta esencial. Ejercicios de equilibrio y fuerza, guiados por fisioterapeutas o durante caminatas, contribuyen a disminuir el riesgo de caídas. Revisiones regulares de la vista y audición, el empleo de calzado adecuado y el uso de dispositivos de asistencia como bastones o andadores forman parte de la estrategia integral de prevención.

En casos de emergencia, familiares o cuidadores pueden comunicarse con la Línea 117 del STAE. Un equipo de EsSalud acudirá al domicilio para brindar atención inmediata y, si la situación lo requiere, trasladar al adulto mayor a un centro de salud. Esta respuesta rápida puede evitar complicaciones graves.

Consecuencias de las caídas en personas de la tercera edad

El peligro de caídas se eleva con la edad, debido a cambios físicos, sensoriales y cognitivos ligados al envejecimiento. Las alteraciones de la visión, la inestabilidad y las dificultades para mantener el equilibrio aumentan la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a accidentes en casa.

Realizar ejercicios de equilibrio, usar calzado adecuado y, de ser necesario, apoyarse en bastones o andadores ayuda a reducir riesgos en la tercera edad.

Las caídas pueden ocasionar lesiones leves, como golpes y contusiones, así como fracturas graves de cadera, muñeca o columna, esguinces, luxaciones y traumatismos craneoencefálicos. Estas consecuencias no solo reducen la movilidad, sino que también afectan la independencia, la autoestima y la calidad de vida, incrementando el riesgo de necesitar apoyo para las actividades diarias.

Para atenuar ese impacto, Padomi ofrece orientación preventiva durante las visitas domiciliarias, enseñando cómo mantener ambientes seguros, elegir vestimenta y calzado adecuados y reforzar la movilidad mediante fisioterapia. Estas acciones favorecen la autonomía y confianza de los asegurados.

Actualmente, más de 53.000 adultos mayores reciben atención a través de Padomi. Durante el año, se han realizado 85.493 atenciones regulares y 105.020 urgencias, fortaleciendo las medidas preventivas en el hogar y asegurando una atención eficaz cuando ocurren accidentes.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, remarcó el compromiso institucional: “Han aportado mucho a sus familias y al país. Es una prioridad garantizarles una buena atención y todo el respaldo posible para prevenir accidentes, que a su edad pueden resultar muy dañinos”, indicó.