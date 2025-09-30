Perú

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

El aún esposo de Maju Mantilla no solo es un empresario y exatleta, también es dueño de varias propiedades y negocios en el país

Deportista, empresario y polémico: la historia de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de la controversia que atraviesa la vida de Maju Mantilla, el nombre de su aún esposo, Gustavo Salcedo, ha vuelto a sonar con fuerza tras brutal agresión al productor Christian Rodríguez. Pero más allá de los titulares que lo colocan en el centro del conflicto mediático, surge una pregunta inevitable: ¿quién es realmente Gustavo Salcedo?

Su historia no se resume en la crisis matrimonial por presunta infidelidad que hoy ocupa las portadas. Mucho antes de este momento, Salcedo ya tenía un camino recorrido como empresario y deportista de élite.

Según registros de la SUNEDU, es bachiller en Ingeniería Industrial y ha complementado su formación con un máster en Gestión Logística y otra maestría en Gerencia de Riesgo y Seguros. Esta preparación lo llevó a convertirse en CEO de una empresa de seguros, un cargo que lo posiciona en un sector donde la confianza y la gestión de riesgos son esenciales.

Gustavo Salcedo: estudios, negocios y el pasado deportivo del esposo de Maju Mantilla en medio del escándalo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pero su perfil no se queda en el mundo corporativo. Desde muy joven, Gustavo mostró una disciplina férrea por el deporte. A sus 43 años, luce una figura atlética fruto de años de entrenamiento, constancia y sacrificio. Fue campeón nacional de remo en 2022, representó al Perú en distintas competencias internacionales y, aunque ya no forma parte de la villa olímpica, sigue siendo un apasionado del deporte.

En sus redes sociales comparte videos donde se le ve pedaleando, corriendo, haciendo planchas o preparándose como un verdadero ironman.

Su disciplina también lo llevó a obtener logros fuera del país. “Después de dieciocho años, medalla de bronce”, dijo alguna vez tras una competencia, demostrando que incluso el esfuerzo sin alcanzar el oro tiene valor. Ese espíritu competitivo lo sigue acompañando en cada etapa de su vida.

Gustavo Salcedo: estudios, negocios y el pasado deportivo del esposo de Maju Mantilla en medio del escándalo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla y sus propiedades en común

Fuera del ámbito deportivo, Salcedo también se ha movido en el sector turístico y hotelero. Junto a Maju Mantilla, es copropietario de un hotel en Zorritos, Tumbes, además de poseer otra propiedad en Cabo Blanco, Piura, una de las caletas más exclusivas y frecuentadas por surfistas y amantes del mar.

A ello se suman bienes en la capital: un departamento en Surco, una casa en Miraflores y una flota de vehículos que incluye camionetas, autos y una motocicleta. Entre ellos figuran una Mitsubishi Outlander, un Volkswagen Golf, una Toyota 4Runner, una Toyota Fortuner y una moto Yamaha.

Su estilo de vida también se refleja en los viajes. Desde los doce años, Gustavo ha recorrido más de quince países, lo que lo convierte en un hombre de mundo, acostumbrado a distintas culturas y experiencias internacionales. Para algunos, representa el “partido perfecto”: exitoso, con estudios de nivel, atlético y económicamente estable.

Gustavo Salcedo: estudios, negocios y el pasado deportivo del esposo de Maju Mantilla en medio del escándalo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina lamenta actitud de Gustavo Salcedo

Magaly Medina comentó que no todo en la vida de Salcedo ha sido éxito. “Tiene muchos estudios, un súper cargo, máster en gestión logística, pero de lo que no hizo máster es en gestión de emociones. Y eso lo hemos visto todos”, reflexionó la periodista.

Ese aspecto de su personalidad es el que hoy lo tiene en el centro del escándalo. Su carácter fuerte y actitudes violentas, según lo expuesto en distintos testimonios, habrían deteriorado una relación que parecía consolidada. Incluso, figuras cercanas al entorno televisivo de Maju aseguran que esta situación se desbordó hasta convertirse en un problema familiar de gran magnitud.

Gustavo Salcedo: estudios, negocios y el pasado deportivo del esposo de Maju Mantilla en medio del escándalo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

