Perú

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas y defiende a Juan Ichazo: “Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”

En medio de acusaciones, la exguerrera salió para defender al argentino, asegurando que existe un acuerdo de conciliación con la ‘Nena’ que él respeta rigurosamente desde hace meses

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La modelo sorprendió al respaldar públicamente a Juan Ichazo, asegurando que cumple con sus obligaciones y cuestionando las acusaciones de Johana Cubillas, lo que ha encendido aún más el debate en redes y medios de espectáculos (América Hoy)

El conflicto entre Juan Ichazo y Johana Cubillas volvió a ocupar titulares tras fuertes acusaciones mediáticas. Esta vez, la voz que salió al frente fue la de Macarena Vélez, quien aseguró que el empresario cumple con lo establecido en un acuerdo legal firmado en un centro de conciliación.

Según Vélez, dicho documento establece que Ichazo debe realizar pagos mensuales y extraordinarios para garantizar la manutención de sus hijos, los cuales cumple con puntualidad. La defensa pública se dio en medio de comentarios sobre supuestas demandas y reclamos económicos, a lo que Vélez respondió con detalles del convenio y con la exigencia de poner freno a lo que calificó como difamaciones en contra de Ichazo.

La defensa de Macarena Vélez en televisión

Frente a las acusaciones de
Frente a las acusaciones de Johana Cubillas, Macarena Vélez recalcó que no existe un juicio pendiente y que Ichazo respeta lo pactado en la conciliación sobre los hijos que tienen en común. (América Hoy)

Macarena Vélez se mostró firme al momento de responder a las declaraciones de Johana Cubillas. Durante su participación en un programa matutino, señaló que todo lo dicho sobre un posible juicio por alimentos carece de fundamento. “Esta señora viene a decir que él le va a hacer un juicio de alimentos, de que no puede probar nada. No existe nada de eso porque Juan ya tiene una conciliación donde ya lo firmaron, ¿entiende?”, expresó con contundencia en ‘América Hoy’.

De acuerdo con Vélez, este proceso de conciliación no es reciente, pues fue pactado hace meses en un centro especializado. Allí, ambas partes llegaron a un consenso en torno a la manutención de los menores, acuerdo que según ella tiene plena validez. En ese marco, pidió detener las acusaciones que, a su juicio, solo alimentan un enfrentamiento que podría resolverse con transparencia.

La exchica reality sostuvo que Ichazo cumple cada uno de los puntos establecidos en dicho documento, lo que desmentiría la versión de Cubillas. Frente a cámaras, insistió en que el empresario no solo deposita las cuotas regulares, sino que también atiende pagos adicionales contemplados en el convenio.

Los términos de la conciliación y los pagos acordados

Según Vélez, el acuerdo estipula
Según Vélez, el acuerdo estipula pagos mensuales fijos más abonos extras en fechas específicas, lo cual Ichazo cumple sin retrasos, garantizando así lo establecido para los hijos. (Instagram)

Durante la transmisión televisiva, Vélez detalló con precisión los montos fijados en el acuerdo. Según su testimonio, Ichazo debe transferir mil cien dólares mensuales para cubrir la manutención de los pequeños. Además, en los meses de julio y diciembre, está obligado a realizar un pago adicional de seiscientos dólares cada vez, lo que eleva la cifra anual.

“Hace meses atrás, Juan y ella se sentaron en un centro de conciliación a conciliar por los pequeños. Conciliaron, le valen ambas partes, y por tres años, Juan tiene que, todos los meses, depositarle mil cien dólares y en julio y en diciembre, seiscientos dólares adicional a ese monto. Esto es lo que ha pagado aparte de otros temas, ¿no?”, relató Vélez.

Ante la consulta de Ethel Pozo sobre si Ichazo realmente cumple con estas obligaciones, Vélez respondió sin titubeos: “Sí lo cumple al pie de la letra todos los meses, yo soy testigo completamente de eso”. Sus palabras buscaban cerrar cualquier duda respecto a la puntualidad de los depósitos.

De este modo, la defensa de Vélez se centró en un punto clave: demostrar que no hay incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por Ichazo en la conciliación. Para ella, este documento constituye la prueba principal de que Cubillas no tendría argumentos válidos para sostener un reclamo judicial.

Cruce de acusaciones y la polémica por difamaciones

La disputa escaló cuando Cubillas
La disputa escaló cuando Cubillas denunció supuestas irregularidades, mientras Ichazo negó esos hechos y Vélez exigió frenar con difamaciones que afectan la imagen del empresario. (América Hoy)

La disputa no se limita al ámbito económico. De acuerdo con la versión difundida, Ichazo también cuestiona la imagen que Cubillas habría presentado en la conciliación. En dicho documento, ella se describe como una “modesta ama de casa”, sin empleo que le permita obtener ingresos propios. Este detalle fue resaltado por Vélez como un elemento clave de la controversia.

Según lo expuesto, Ichazo se pregunta si esa declaración corresponde a la realidad, ya que considera que su expareja cuenta con recursos. Esa contradicción, a su entender, revela una intención de solicitar más dinero presentándose como una persona sin medios.

El intercambio de acusaciones escaló aún más cuando Cubillas denunció que Ichazo le habría quitado dinero a través de una tarjeta de Amazon. Frente a esta versión, el empresario negó tajantemente tal hecho y Vélez reforzó la defensa pública al indicar que tales afirmaciones carecen de sustento.

La mediática confrontación dejó entrever un clima de tensión personal y legal que no parece tener una pronta salida. Vélez, sin embargo, recalcó que su intención era dejar en claro que Ichazo no ha fallado en sus compromisos y que las versiones contrarias solo buscan desacreditarlo en el espacio público.

Temas Relacionados

Macarena VélezJohana CubillasJuan Ichazoperu-entretenimiento

Más Noticias

El estado del tiempo en Ayacucho para este miércoles 1 de octubre

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

El estado del tiempo en

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”

El periodista deportivo consideró que la expulsión del ‘Kaiser’ ante Cienciano está incluido dentro de una problemática en el club ‘blanquiazul’, nombrando otros sucesos polémicos

Pedro García señaló que Carlos

Óscar Arriola, entre polémicas: desde fotos con ‘La Resistencia’ y Andrés Hurtado hasta acusación de encubrir a ‘El Monstruo’

Arriola asume como nuevo jefe de la PNP en medio de controversias por vínculos con figuras cuestionadas y recientes señalamientos de encubrimiento a uno de los líderes criminales más buscados de Sudamérica

Óscar Arriola, entre polémicas: desde

El pronóstico del clima del miércoles 1 de octubre en Trujillo

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

El pronóstico del clima del

Renato Tapia gana su primera condecoración en Al Wasl: elegido el Mejor Jugador del Mes por “rendimiento digno de un emperador”

El mediocampista peruano, que suele llevar la cinta de capitán en la selección nacional, comienza a ganar enteros dentro de la institución emiratí. Los fans, además, se rinden a su nivel

Renato Tapia gana su primera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Muñante a favor de

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

Rafael López Aliaga califica de “delito” el apoyo del Gobierno a la endeudada Petroperú: “Hay que investigar”

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Caso Solsiret Rodríguez: Corte Suprema ratifica condena de Andrea Aguirre y revisará absolución de Kevin Villanueva

Rafael López Aliaga sobre homilía del cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política ni la política en la Iglesia”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Gustavo Salcedo? El

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

Abogada de la familia de Jefferson Farfán afirma que mantienen apoyo económico al entorno de Cri Cri pese a denuncia

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez tras agredirlo: “Estoy dando la cara”

DEPORTES

Pedro García señaló que Carlos

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”

Renato Tapia gana su primera condecoración en Al Wasl: elegido el Mejor Jugador del Mes por “rendimiento digno de un emperador”

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Carlos Zambrano reveló si existe conflicto entre jugadores y Jean Ferrari en la selección peruana: “No todos van a estar contentos”