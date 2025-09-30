Macarena Vélez responde a Johana Cubillas y defiende a Juan Ichazo: “Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”

La modelo sorprendió al respaldar públicamente a Juan Ichazo, asegurando que cumple con sus obligaciones y cuestionando las acusaciones de Johana Cubillas, lo que ha encendido aún más el debate en redes y medios de espectáculos (América Hoy)

El conflicto entre Juan Ichazo y Johana Cubillas volvió a ocupar titulares tras fuertes acusaciones mediáticas. Esta vez, la voz que salió al frente fue la de Macarena Vélez, quien aseguró que el empresario cumple con lo establecido en un acuerdo legal firmado en un centro de conciliación.

Según Vélez, dicho documento establece que Ichazo debe realizar pagos mensuales y extraordinarios para garantizar la manutención de sus hijos, los cuales cumple con puntualidad. La defensa pública se dio en medio de comentarios sobre supuestas demandas y reclamos económicos, a lo que Vélez respondió con detalles del convenio y con la exigencia de poner freno a lo que calificó como difamaciones en contra de Ichazo.

La defensa de Macarena Vélez en televisión

Frente a las acusaciones de Johana Cubillas, Macarena Vélez recalcó que no existe un juicio pendiente y que Ichazo respeta lo pactado en la conciliación sobre los hijos que tienen en común. (América Hoy)

Macarena Vélez se mostró firme al momento de responder a las declaraciones de Johana Cubillas. Durante su participación en un programa matutino, señaló que todo lo dicho sobre un posible juicio por alimentos carece de fundamento. “Esta señora viene a decir que él le va a hacer un juicio de alimentos, de que no puede probar nada. No existe nada de eso porque Juan ya tiene una conciliación donde ya lo firmaron, ¿entiende?”, expresó con contundencia en ‘América Hoy’.

De acuerdo con Vélez, este proceso de conciliación no es reciente, pues fue pactado hace meses en un centro especializado. Allí, ambas partes llegaron a un consenso en torno a la manutención de los menores, acuerdo que según ella tiene plena validez. En ese marco, pidió detener las acusaciones que, a su juicio, solo alimentan un enfrentamiento que podría resolverse con transparencia.

La exchica reality sostuvo que Ichazo cumple cada uno de los puntos establecidos en dicho documento, lo que desmentiría la versión de Cubillas. Frente a cámaras, insistió en que el empresario no solo deposita las cuotas regulares, sino que también atiende pagos adicionales contemplados en el convenio.

Los términos de la conciliación y los pagos acordados

Según Vélez, el acuerdo estipula pagos mensuales fijos más abonos extras en fechas específicas, lo cual Ichazo cumple sin retrasos, garantizando así lo establecido para los hijos. (Instagram)

Durante la transmisión televisiva, Vélez detalló con precisión los montos fijados en el acuerdo. Según su testimonio, Ichazo debe transferir mil cien dólares mensuales para cubrir la manutención de los pequeños. Además, en los meses de julio y diciembre, está obligado a realizar un pago adicional de seiscientos dólares cada vez, lo que eleva la cifra anual.

“Hace meses atrás, Juan y ella se sentaron en un centro de conciliación a conciliar por los pequeños. Conciliaron, le valen ambas partes, y por tres años, Juan tiene que, todos los meses, depositarle mil cien dólares y en julio y en diciembre, seiscientos dólares adicional a ese monto. Esto es lo que ha pagado aparte de otros temas, ¿no?”, relató Vélez.

Ante la consulta de Ethel Pozo sobre si Ichazo realmente cumple con estas obligaciones, Vélez respondió sin titubeos: “Sí lo cumple al pie de la letra todos los meses, yo soy testigo completamente de eso”. Sus palabras buscaban cerrar cualquier duda respecto a la puntualidad de los depósitos.

De este modo, la defensa de Vélez se centró en un punto clave: demostrar que no hay incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por Ichazo en la conciliación. Para ella, este documento constituye la prueba principal de que Cubillas no tendría argumentos válidos para sostener un reclamo judicial.

Cruce de acusaciones y la polémica por difamaciones

La disputa escaló cuando Cubillas denunció supuestas irregularidades, mientras Ichazo negó esos hechos y Vélez exigió frenar con difamaciones que afectan la imagen del empresario. (América Hoy)

La disputa no se limita al ámbito económico. De acuerdo con la versión difundida, Ichazo también cuestiona la imagen que Cubillas habría presentado en la conciliación. En dicho documento, ella se describe como una “modesta ama de casa”, sin empleo que le permita obtener ingresos propios. Este detalle fue resaltado por Vélez como un elemento clave de la controversia.

Según lo expuesto, Ichazo se pregunta si esa declaración corresponde a la realidad, ya que considera que su expareja cuenta con recursos. Esa contradicción, a su entender, revela una intención de solicitar más dinero presentándose como una persona sin medios.

El intercambio de acusaciones escaló aún más cuando Cubillas denunció que Ichazo le habría quitado dinero a través de una tarjeta de Amazon. Frente a esta versión, el empresario negó tajantemente tal hecho y Vélez reforzó la defensa pública al indicar que tales afirmaciones carecen de sustento.

La mediática confrontación dejó entrever un clima de tensión personal y legal que no parece tener una pronta salida. Vélez, sin embargo, recalcó que su intención era dejar en claro que Ichazo no ha fallado en sus compromisos y que las versiones contrarias solo buscan desacreditarlo en el espacio público.