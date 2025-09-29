Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

Con palabras directas, Johana Cubillas denunció que Macarena Vélez encubre a su expareja y la responsabilizó de perjudicar a sus hijos al facilitar el ocultamiento de dinero en depósitos. (Instagram)

El enfrentamiento entre Johana Cubillas y Macarena Vélez ha generado un intenso debate en redes sociales. La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas arremetió con dureza contra la modelo, a quien acusó de actuar como encubridora de su expareja.

Según sus declaraciones, Vélez sería parte de un esquema destinado a ocultar ingresos y entorpecer el proceso de pensión de alimentos en beneficio de sus hijos.

Sus palabras, cargadas de indignación, han encendido la polémica, pues apuntan directamente contra una figura mediática que suele presentarse como víctima en medio de disputas sentimentales.

Johana Cubillas lanza graves acusaciones

(Instagram)

Johana Cubillas decidió no callar más y utilizó sus redes sociales para lanzar duras afirmaciones contra Macarena Vélez. En un mensaje que rápidamente se viralizó, expresó su enojo y dejó frases contundentes.

“Lo que me indigna de Macarena Vélez, y la etiqueto porque tengo pruebas de lo que digo, es que ella es la alcahuete de Juan y con eso perjudica a mis hijos”, escribió la hija de Teófilo Cubillas, evidenciando la tensión que existe entre ambas.

Cubillas sostuvo que Vélez, al permitir que las transferencias económicas lleguen a sus cuentas, estaría facilitando un mecanismo que imposibilita demostrar los ingresos reales de su expareja. Para la denunciante, esa acción va más allá de un simple gesto y constituye una forma de complicidad que afecta directamente a los menores.

El señalamiento sobre los depósitos

(Instagram)

El centro de la acusación radica en los pagos que, de acuerdo con Cubillas, se hacen en las cuentas de Macarena Vélez. Esa práctica, según explicó, genera un escenario desfavorable cuando intenta solicitar un aumento en la pensión de alimentos.

“O sea, los pagos lo hacen a la cuenta de Macarena. Entonces, si yo quiero solicitar más dinero, no puedo, porque demostrando o sustentando él no tiene dinero”, manifestó con evidente molestia.

Cubillas argumentó que, al no poder probar ingresos directos de su expareja, la carga de la evidencia recae en una supuesta falta de recursos que no corresponde a la realidad. La estrategia, tal como la describió, estaría diseñada para evadir responsabilidades económicas.

Macarena Vélez, de víctima a señalada

(Instagram)

En su pronunciamiento, Johana Cubillas también cuestionó la imagen pública que proyecta Macarena Vélez. La modelo, que suele ser defendida en redes sociales como víctima en diferentes disputas personales, fue presentada por su detractora como alguien que encubre bajezas.

“Esta mujer, a la que muchos defienden y que siempre se pinta como víctima, es cómplice de las bajezas del papá para no cumplir con las responsabilidades como debería hacer”, aseguró con firmeza.

Las palabras de Cubillas generaron una reacción inmediata en la opinión pública. Algunos usuarios respaldaron su versión, mientras otros defendieron a Vélez y pidieron pruebas concretas para sustentar las acusaciones.

Un conflicto con impacto familiar

(Instagram)

La polémica no se limita a un cruce mediático entre figuras conocidas, sino que afecta directamente a los hijos de Johana Cubillas. Ella ha insistido en que la disputa con su expareja trasciende lo personal y se enmarca en la lucha por garantizar el bienestar de los menores.

La hija del ídolo futbolístico señaló que su prioridad es asegurar una pensión justa, aunque asegura que las maniobras financieras descritas obstaculizan ese derecho. “Ella pone sus cuentas para que a Juan le depositen sus ingresos y con eso yo no pueda demostrar nada al momento de pedir la pensión de alimentos”, detalló.

El conflicto expuesto por Cubillas suma un nuevo capítulo en la ya mediática relación entre personajes vinculados al entretenimiento y la farándula peruana. La contundencia de sus acusaciones abre la expectativa de una eventual respuesta por parte de Macarena Vélez, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.