El mundo del teatro y la televisión peruana se encuentra de luto tras la muerte de Camucha Negrete, quien falleció el sábado 27 de septiembre a los 80 años. Según información confirmada por sus familiares en un comunicado divulgado en redes sociales, la intérprete perdió la vida a causa de una enfermedad hepática. La noticia generó gran conmoción en el ámbito artístico.

Durante el velorio de Camucha Negrete, su esposo Enrique Collantes relató cómo se enteró del fallecimiento y compartió detalles de sus últimos instantes, en declaraciones a RPP.

Collantes manifestó que fue su hija quien le avisó sobre la partida de la artista: “Falleció a las 4 de la mañana; mi hija se despierta y me dice: ‘Papito, ya mi mamita se durmió’”, relató. Añadió que el ambiente en ese momento estuvo marcado por una atmósfera de serenidad: “En el cuarto, en lugar de haber pena, dolor, sentías una paz increíble”.

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

La relación entre Negrete y Collantes formó parte de su vida durante cinco décadas, según contó el propio esposo a RPP. Permanecieron 50 años juntos y celebraron 35 años de matrimonio. Días antes del fallecimiento, la pareja había cumplido un nuevo aniversario. “Siempre parábamos juntos. Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio. Cada lugar, cada sitio, cada espacio, cada tiempo, ella está conmigo”, expresó Collantes al medio peruano.

El comunicado de los familiares de Negrete, difundido en redes sociales el mismo sábado, resaltó el afecto de su entorno más cercano: “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”.

La partida de la actriz deja un vacío en la escena cultural del país, donde su trayectoria fue seguida y valorada por varias generaciones. El sepelio de Camucha Negrete congregó a figuras del sector artístico, así como a sus familiares, quienes la acompañaron en sus últimos momentos.

Velatorio de Camucha Negrete. Foto: Agencia Andina.

El diagnóstico que apartó a Camucha Negrete de los escenarios

Camucha Negrete falleció a los 80 años después de batallar contra una enfermedad hepática avanzada. La noticia generó conmoción en el mundo artístico, luego de que sus familiares confirmaran que las complicaciones relacionadas con el hígado impidieron que la actriz recibiera tratamientos médicos convencionales en los últimos meses.

Su nieta, Paula Mejía, explicó a América Hoy que la artista permaneció en casa bajo constante atención de su entorno más cercano, siguiendo únicamente cuidados paliativos y una dieta estricta por indicación médica.

Los problemas hepáticos de Negrete se vincularon a un diagnóstico previo de pancreatitis. En 2024, en una entrevista con Día D, la actriz detalló que experimentó episodios severos de pancreatitis aguda, situación que requirió internamiento de emergencia y la puso en riesgo vital en más de una ocasión. Según su propio testimonio, su estado de salud permaneció supeditado a la estabilidad de su función hepática, afectada por la evolución de la enfermedad.

Camucha Negrete se despide de 'Monólogos de la vagina' y promete regresar. IG

El deterioro progresivo obligó a Negrete a despedirse de la obra teatral “Los Monólogos de la vagina”, donde era protagonista. Aunque esperaba recuperar fuerzas para volver a escena, la agudización de la enfermedad lo impidió. Su partida deja una marca imborrable en el teatro y la televisión peruana, mientras colegas y seguidores lamentan la pérdida de una de las grandes figuras del espectáculo nacional.