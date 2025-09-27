Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Camucha Negrete, icónica actriz peruana, fallece a los 80 años de edad. | RPP

La televisión peruana está de luto tras conocerse la partida de Camucha Negrete, reconocida actriz y conductora que falleció a los 80 años, dejando un legado invaluable en el teatro, la televisión y el cine nacional. Su carisma y talento la convirtieron en una de las artistas más queridas del Perú, marcando a generaciones con su trayectoria artística y su cercanía con el público.

Este sábado 27 de septiembre, la familia de la artista confirmó su deceso a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que agradecieron las muestras de cariño que vienen recibiendo en este difícil momento. La noticia conmocionó a colegas, fanáticos y al medio artístico, que reconocieron su importancia como figura pionera de la televisión nacional.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, se lee en el comunicado oficial.

Camucha Negrete murió a los 80 años a causa de una grave enfermedad.

¿Dónde será velada Camucha Negrete?

Los familiares de la actriz informaron que los restos de Camucha Negrete serán velados en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores, durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, hasta las 3:00 de la tarde.

El espacio religioso abrió sus puertas para recibir a amigos cercanos, colegas del espectáculo y seguidores de la actriz, quienes acudieron para darle el último adiós. Desde tempranas horas, decenas de personas se congregaron en el lugar para expresar su respeto y gratitud hacia la artista que marcó un hito en la pantalla chica.

Entre coronas de flores, fotografías y mensajes de cariño, la despedida de Camucha se ha convertido en un homenaje colectivo a su trayectoria. Los asistentes destacaron no solo su faceta profesional, sino también su calidad humana, que la llevó a mantenerse siempre cercana a quienes la rodeaban.

Velatorio de Camucha Negrete: fecha y lugar. IG

Su estado de salud en los últimos meses

Días antes de este desenlace, la familia de Camucha Negrete había compartido públicamente la delicada situación que atravesaba la actriz. Su nieta, Paula Mejía, dio declaraciones al programa América Hoy, donde explicó que la artista se encontraba bajo estrictos cuidados médicos y acompañada permanentemente de sus seres queridos.

La recordada primera actriz ya no podía recibir tratamientos convencionales debido a la gravedad de su enfermedad, por lo que sus médicos recomendaron cuidados paliativos en casa. Según reveló su entorno más cercano, en sus últimos días estuvo rodeada de familiares que la acompañaron con gestos de amor y gratitud por su vida dedicada al arte.

¿De qué enfermedad padecía Camucha Negrete?

La familia confirmó que Camucha Negrete sufría de una afección hepática avanzada, enfermedad que limitó las posibilidades de tratamiento. Este cuadro estaba asociado a un antecedente de pancreatitis aguda, problema de salud que la actriz ya había dado a conocer en entrevistas durante 2024.

En aquella ocasión, Negrete reveló que estuvo “al borde de la muerte” tras fuertes episodios de pancreatitis que la obligaron a permanecer hospitalizada en varias oportunidades. Con el tiempo, la inflamación de su páncreas derivó en complicaciones hepáticas, agravando su estado y reduciendo su calidad de vida.

La pancreatitis es una inflamación del páncreas que puede llegar a comprometer órganos cercanos, como el hígado, cuando se vuelve recurrente o crónica. Sus síntomas incluyen dolor abdominal intenso, vómitos, fiebre y pérdida significativa de peso. En casos graves, puede desembocar en insuficiencia hepática y complicaciones de alto riesgo.

En el caso de Camucha Negrete, los médicos determinaron que su organismo ya no estaba en condiciones de soportar terapias invasivas. Por ello, se decidió continuar únicamente con cuidados paliativos, buscando garantizarle tranquilidad y confort en sus últimos días de vida.

Camucha Negrete murió a los 80 años.

Trayectoria y legado en el arte peruano

Camucha Negrete fue considerada una de las primeras actrices del Perú, destacando tanto en teatro como en televisión y cine. Su versatilidad le permitió ganarse un lugar en producciones emblemáticas que marcaron época en la cultura popular.

Inició su carrera en el café teatro, donde sorprendió al público con su talento natural y gran presencia escénica. Luego, consolidó su nombre en programas icónicos como Risas y Salsa, espacio humorístico que la convirtió en una figura familiar en los hogares peruanos durante varias décadas.

Además de la televisión, participó en obras teatrales y proyectos cinematográficos que ampliaron su reconocimiento como una actriz integral. Su compromiso con el arte fue constante, transmitiendo siempre pasión y entrega en cada uno de sus papeles.

Por su trayectoria, Negrete recibió el respeto y la admiración de sus colegas, así como el cariño incondicional de miles de seguidores que la recuerdan con afecto. Su presencia en los escenarios y pantallas dejó una huella imborrable que será recordada en la historia del entretenimiento peruano.

El adiós a Camucha Negrete, la reina de la comedia y el drama: una trayectoria imparable en la televisión, cine y teatro.

Reacciones del Rodrigo González, Gisela Valcárcel y otros

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones en el ámbito artístico. El conductor Rodrigo González, conocido como Peluchín, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido tan pronto”, escribió.

Rodrigo González y su mensaje tras la partida de Camucha Negrete. IG

Gisela Valcárcel expresó su pesar por la muerte de Camucha Negrete mediante un mensaje en redes sociales. “No suelo comentar o hacer posts cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este y me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. Nos deja como preguntándonos: ¿qué fue? Dios quiso acercar a una mujer bella, hermosa, por dentro y por fuera, rápidamente. Camucha estuvo bien hace unas semanas y hoy ya está viviendo en la eternidad. Que en paz descanse”, compartió destacando el aprecio y la sorpresa que le causó la noticia.

En su mensaje, la popular ‘Señito’ también remarcó la calidad humana de Negrete y el legado que deja entre sus seres queridos.

“Esta mujer nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y que además quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo, con todo mi respeto y cariño. Los abrazo”, escribió, subrayando el impacto positivo que Camucha tuvo en su entorno y la comunidad artística.

Gisela Valcárcel expresó su pesar por la muerte de Camucha Negrete. IG

El Ministerio de Cultura también se pronunció, destacando la vasta trayectoria de la actriz. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, ‘Camucha Negrete’, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria. Recordaremos siempre su talento y carisma, que brillaron en el teatro, el cine y la televisión”, señaló en un comunicado oficial.

Colegas, amigos y fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de despedida, resaltando la alegría y cercanía de Camucha en cada una de sus apariciones. Su velorio en Miraflores se convirtió en el punto de encuentro de quienes quisieron rendirle tributo a una vida dedicada al arte y a la cultura nacional.

Ministerio de Cultura reconoce la trayectoria de Camucha Negrete.