Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

Rodrigo González y su sentido mensaje tras la muerte de Camucha Negrete. IG

El mundo artístico peruano amaneció de luto este sábado 27 de septiembre tras confirmarse la muerte de Camucha Negrete, primera actriz peruana de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares en las primeras horas del día, generando una ola de tristeza entre colegas, amigos y seguidores. Entre las reacciones más destacadas estuvo la del conductor Rodrigo González, quien le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

El anuncio de la familia de Camucha Negrete

A través de un comunicado oficial, la familia de Camucha Negrete confirmó el fallecimiento de la actriz, quien venía batallando desde hace años contra una enfermedad hepática. El texto difundido pidió respeto y privacidad en estos momentos de dolor, al mismo tiempo que recordó la luz y alegría que la artista transmitió a lo largo de su carrera.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”, señalaron sus seres queridos.

Durante los últimos años, Negrete se había mantenido alejada de los escenarios debido a las complicaciones de salud que enfrentaba. Sin embargo, su público siempre le recordaba con cariño y le enviaba mensajes de apoyo.

Nieta comunica el fallecimiento de Camucha Negrete.

Rodrigo González rompe su silencio

Uno de los mensajes más sentidos tras conocerse la partida de Camucha fue el de Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien usó su cuenta de Instagram para despedirse de la recordada actriz. El conductor de espectáculos compartió una foto junto a ella y escribió unas palabras cargadas de nostalgia.

“Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido tan pronto”, escribió el presentador, mostrando la conexión personal que mantenía con Negrete.

En su mensaje, el popular ‘Peluchín’ destacó las cualidades humanas y profesionales de Camucha, a quien consideró un ejemplo dentro del mundo artístico.

“Gracias por tu generosidad, por tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte y el gran legado que dejas en el mundo del entretenimiento. Una leyenda, te admiraré por siempre. A tu linda familia y al gaucho, los abrazo con el corazón”, concluyó.

Rodrigo González y su mensaje tras la partida de Camucha Negrete. IG

La lucha contra el cáncer de hígado

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, Camucha Negrete enfrentaba desde hace meses un avanzado cáncer de hígado, enfermedad que deterioró su salud y la obligó a permanecer bajo cuidados médicos constantes.

La familia señaló que, pese a los tratamientos y a la fortaleza que mostró la actriz, su estado se complicó en las últimas semanas. Finalmente, falleció rodeada de sus seres queridos, quienes pidieron a sus seguidores recordarla por el legado artístico que deja.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, fue parte del mensaje emitido por sus familiares.

El legado de Camucha Negrete

Camucha Negrete fue considerada una de las primeras actrices del país. Su trayectoria incluyó teatro, cine y televisión, donde alcanzó gran reconocimiento en producciones que marcaron la historia del entretenimiento nacional.

Desde sus inicios en el café teatro hasta su consolidación en espacios televisivos, su talento y carisma le permitieron ganarse el respeto de sus colegas y el cariño del público. Una de sus participaciones más recordadas fue en el programa humorístico “Risas y Salsa”, donde se convirtió en un rostro icónico de la televisión peruana.

Negrete también brilló en novelas y obras de teatro, dejando huella por su versatilidad y su compromiso con cada papel que interpretó. Para muchos, representó un ejemplo de disciplina, entrega y pasión por las artes escénicas.

Camucha Negrete en estado salud complicado.

El reconocimiento del Ministerio de Cultura

La noticia del fallecimiento de Camucha Negrete también generó reacciones en las instituciones del Estado. El Ministerio de Cultura lamentó su partida a través de un comunicado oficial en el que destacó su vasta trayectoria y su impacto en el desarrollo cultural del país.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, ‘Camucha Negrete’, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria. Recordaremos siempre su talento y carisma, que brillaron en el teatro, el cine y la televisión. Desde sus inicios en el café teatro hasta su consagración en programas icónicos como ‘Risas y Salsa’, deja una huella imborrable. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”, expresó la institución.

Ministerio de Cultura reconoce la trayectoria de Camucha Negrete.

Velorio y último adiós de Camucha Negrete

Los familiares de la actriz informaron que los restos de Camucha Negrete serían velados en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores, durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre hasta las 3:00 p. m.

Amigos, colegas y fanáticos se han acercado al lugar para darle el último adiós, mostrando el cariño y respeto que la actriz supo ganarse a lo largo de décadas de carrera.