Murió Camucha Negrete: la grave enfermedad que padecía y que la obligó a retirarse de ‘Los Monólogos de la vagina’, su reciente obra

La muerte de Camucha Negrete, una de las actrices y presentadoras más queridas de Perú, conmocionó al ambiente artístico y a sus numerosos fans, quienes siguieron de cerca las complicaciones de salud que sufrió durante sus últimos meses. Falleció a los 80 años de edad, el 27 de septiembre de 2025, luego de atravesar una compleja y dolorosa enfermedad que terminó por afectar de manera irreversible su calidad de vida.

La familia de Camucha Negrete confirmó que la actriz padecía una afección hepática avanzada, la cual le impidió recibir tratamientos médicos convencionales durante las etapas finales de su vida. Su nieta, Paula Mejía, explicó al programa América Hoy que en las semanas previas al deceso, la artista permanecía en casa, bajo los cuidados de sus familiares más cercanos.

Según declaró, los médicos descartaron la posibilidad de aplicar terapias intensivas debido al daño hepático preexistente, y recomendaron mantener una dieta estricta y vigilancia permanente. “No puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella”, relató Mejía, describiendo el delicado contexto clínico en el que se encontraba la exconductora.

Camucha Negrete murió a los 80 años a causa de una grave enfermedad.

Camucha Negrete y la vez que habló de su enfermedad

Los problemas hepáticos de Camucha Negrete se relacionaban con un diagnóstico previo: pancreatitis, dolencia que ella misma había expuesto públicamente en entrevistas durante 2024.

En conversación con Día D, la actriz narró episodios recientes de internamiento prolongado debido a una pancreatitis aguda, enfermedad que la dejó en peligro vital y requirió intervenciones de emergencia en dos oportunidades. En ese entonces, Negrete contó que estuvo “al borde de la muerte” y que su recuperación quedaba supeditada a la estabilidad de su función hepática.

La pancreatitis es una inflamación del páncreas, un órgano esencial en la digestión y la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Según datos publicados por MedlinePlus, la enfermedad puede aparecer en forma aguda o crónica y, cuando se complica, puede afectar órganos vecinos, especialmente el hígado. Entre las principales causas de pancreatitis destacan los cálculos biliares, el consumo excesivo de alcohol, niveles elevados de triglicéridos o trastornos autoinmunes. Cuando el cuadro es severo, el daño puede trascender el páncreas y comprometer de manera directa el hígado, agravando el pronóstico y disminuyendo el margen de maniobra para la intervención médica.

Los síntomas más frecuentes de la pancreatitis incluyen dolor abdominal intenso, vómitos, fiebre, pérdida de peso y dificultades digestivas. En casos donde la inflamación progresa o se cronifica, se produce un mayor riesgo de insuficiencia hepática, desnutrición, alteraciones metabólicas y, en casos extremos, diabetes o cáncer pancreático, de acuerdo con la Cleveland Clinic. La afectación hepática en Camucha Negrete impidió la administración de tratamientos avanzados, por lo que se optó por cuidados paliativos y control del dolor en un entorno domiciliario.

El adiós a Camucha Negrete, la reina de la comedia y el drama: una trayectoria imparable en la televisión, cine y teatro.

Dejó ‘Los Mónologos de la vagina’ por salud

Hasta hace poco, Camucha Negrete formaba parte del elenco de Los Monólogos de la vagina en el Teatro Marsano, una obra emblemática que ha movido conciencias y dialogado abiertamente sobre la sexualidad, las emociones y las vivencias femeninas. El espectáculo, reconocido internacionalmente, ha sido interpretado en diversos países y en Perú ganó una nueva relevancia con la participación de figuras emblemáticas de la actuación nacional.

Camucha Negrete se despidió del teatro hace algunas semanas por temas de salud, donde era protagonista en la obra 'Monólogos de la vagina'.

Por motivos de salud, Negrete se vio obligada a apartarse temporalmente de la obra. En un gesto profesional, presentó a su reemplazo: Martha Figueroa, actriz de amplia trayectoria en el teatro y la televisión. El público que seguía la puesta en escena recibió la noticia con muestras de afecto y comprensión, mientras la actriz reiteró la promesa de regresar a los escenarios cuando su estado de salud lo permitiera. Sin embargo, esto no ocurrió.

Bajo la dirección de Sergio Galliani, Camucha Negrete compartía escenario en esta obra con Pilar Brescia y Sonia Oquendo.

Camucha Negrete se despide de 'Monólogos de la vagina' y promete regresar. IG