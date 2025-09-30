Perú

Delia Espinoza exige al Mininter que restituya su resguardo policial: “He sido objeto de al menos tres amenazas de muerte”

La suspendida fiscal de la Nación describió episodios de vigilancia con drones y la presencia de vehículos y personas desconocidas cerca de su residencia

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Suspendida fiscal de la Nación reitera solicitud de resguardo policial. | Ojo Público

Estoy exigiendo al Ministerio del Interior que se me restituya, como corresponde, la seguridad personal”, declaró Delia Espinoza tras denunciar haber recibido amenazas de muerte y seguimientos en los días posteriores a su suspensión como fiscal de la Nación. En entrevista con Ojo Público atribuyó estos hechos a una persecución política en el contexto de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público.

La funcionaria relató que, desde su suspensión por la Junta Nacional de Justicia en junio de 2024, ha sido objeto de al menos dos o tres amenazas de muerte, además de hostigamientos y seguimientos. Según detalló, estos actos provienen de grupos violentistas, como La Resistencia, y se han manifestado tanto en redes sociales como en manifestaciones públicas. También describió episodios de vigilancia con drones y la presencia de vehículos y personas desconocidas cerca de su residencia, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad personal y familiar.

Ante esta situación, la también suspendida fiscal suprema reiteró formalmente al Ministerio del Interior la restitución de su resguardo policial, una medida que, según afirmó, aún no ha sido atendida. “Se ha solicitado y se está volviendo a reiterar, porque los señores también están incurriendo ahí en omisión de funciones”, advirtió.

En otro momento, se refirió a los cambios realizados por su sucesor interino, Tomás Gálvez. Espinoza expresó su preocupación por el impacto de estas decisiones en la continuidad y eficacia de las investigaciones, señalando que la rotación de personal sin criterios técnicos puede favorecer la impunidad y retrasar procesos clave.

JNJ suspendió a Espinoza por
JNJ suspendió a Espinoza por 6 meses por supuestas faltas disciplinarias. Foto: Ministerio Público

“Definitivamente, son cambios que le hacen daño a la institución. Por supuesto que respeto cualquier decisión que pueda tomar un interino que, como su nombre lo indica, es un reemplazo temporal. […] Los cambios no solo preocupan, sino que generan el temor de que pueda haber decisiones en una línea contraria a lo que se ha venido haciendo, que es una lucha contra presuntos delitos de corrupción al más alto nivel”, afirmó.

Denunció que tanto la Junta Nacional de Justicia como el Congreso han actuado para proteger a determinados sectores y archivar denuncias constitucionales relevantes. Estimó que durante su gestión presentó alrededor de cincuenta denuncias constitucionales, muchas de las cuales, según indicó, no han recibido el trámite correspondiente por parte del Congreso: “No es normal, no es lógico que, cuando congresistas y varias personas presentaron denuncias constitucionales por el mal accionar de la JNJ, el Congreso de plano las archivara, sin mayor análisis, detenimiento y mayor evaluación. ¿Qué es esto? Ojalá hicieran lo mismo conmigo“.

Advirtió que el objetivo del presunto trabajo en conjunto es el Ministerio Público, dado que a puertas de una elección general, “muchos candidatos con vínculos o que son parte de las mismas organizaciones que están en el Congreso, son los primeros interesados en no tener ninguna mancha en su hoja de vida, ninguna denuncia ni persecución penal, que los desmerezca ante los votantes”.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJunta Nacional de JusticiaMininterperu-politica

Más Noticias

Nueva acusación contra Gustavo Salcedo: Sujeto asegura que lo atacó y le fracturó la mandíbula y la clavícula

Eduardo Ode denunció públicamente a Gustavo Salcedo por un acto de violencia física. Según su relato, el aún esposo de Maju Mantilla lo agredió brutalmente y le ocasionó fracturas en la mandíbula y la clavícula

Nueva acusación contra Gustavo Salcedo:

Sentencia en Tacna: Fiscalía antidrogas logra más de 16 años de prisión para cuatro implicados en tráfico de Tusi

Tribunal impone severas penas a integrantes de red dedicada a la producción y envío de ketamina desde un laboratorio clandestino en Pachía, desmantelado por la PNP en 2024

Sentencia en Tacna: Fiscalía antidrogas

Gianluca Lapadula sigue en racha goleadora: ahora marcó en el empate de Spezia vs Reggiana por la Serie B de Italia

El delantero de la selección peruana ha recuperado su olfato goleador con las ‘águilas’. En menos de una semana ha celebrado en dos ocasiones. Con esa performance allana el camino para recuperar la titularidad en el equipo

Gianluca Lapadula sigue en racha

Ataque armado en Ica deja doble homicidio y un ex policía herido: sicarios lanzan ráfaga de balas contra dos taxistas frente a cevichería

El Ministerio Público dispuso diligencias urgentes tras el asesinato de dos choferes y el ataque a un ex policía, mientras la comunidad demanda mayor seguridad y apoyo para las familias afectadas por la violencia

Ataque armado en Ica deja

Gustavo Salcedo niega episodios de agresión contra Maju Mantilla: “Jamás ha habido violencia de ningún tipo”

El empresario aclaró en entrevista que nunca ejerció violencia contra la conductora de TV y pidió frenar las especulaciones.

Gustavo Salcedo niega episodios de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Lava Jato: Brasil suspende

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

Rafael López Aliaga califica de “delito” el apoyo del Gobierno a la endeudada Petroperú: “Hay que investigar”

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Caso Solsiret Rodríguez: Corte Suprema ratifica condena de Andrea Aguirre y revisará absolución de Kevin Villanueva

ENTRETENIMIENTO

Nueva acusación contra Gustavo Salcedo:

Nueva acusación contra Gustavo Salcedo: Sujeto asegura que lo atacó y le fracturó la mandíbula y la clavícula

Gustavo Salcedo niega episodios de agresión contra Maju Mantilla: “Jamás ha habido violencia de ningún tipo”

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas y defiende a Juan Ichazo: “Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

DEPORTES

Gianluca Lapadula sigue en racha

Gianluca Lapadula sigue en racha goleadora: ahora marcó en el empate de Spezia vs Reggiana por la Serie B de Italia

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Luis Ramos llegó a los 10 goles oficiales en America de Cali: delantero peruano abrió la cuenta en empate del cuadro ‘escarlata’

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”