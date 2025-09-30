Cronograma de pagos ONP de octubre 2025: Fechas de cobro de pensiones para los jubilados

Los pensionistas cobrarán primero, comos siempre, en el mes de agosto. La ONP detalla las fechas. - Andina

Nuevo mes, nuevo pago de pensiones. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones correspondientes al mes de octubre a 769 mil 893 beneficiarios en todo el país el próximo martes 7 de octubre.

“Los pensionistas podrán acceder a sus pagos mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso”, recuerda la ONP, como todos los meses.

Como se sabe, el abono a los jubilados del decreto Ley N° 19990 se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Martes 7 de octubre: apellidos de la A a la C

Jueves 9 de octubre: apellidos de la D a la L

Viernes 10 de octubre: apellidos de la M a la Q

Lunes 13 de octubre: apellidos de la R a la Z.

El pago de pensiones empieza este martes 7 de octubre, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

Pago de todas las pensiones

Como se sabe, el pago de las pensiones del Decreto Ley 19990 se hará en abono en cuenta bancaria (en las entidades financieras del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif).

Pero no solo será un pago para estos, sino que las otras fechas que se detallan para las otras pensiones serán la siguientes

Convenios internacionales: 15 de octubre. Pago a domicilio: del 15 al 24 de octubre. Incluye pensionistas Ley N° 27803

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre. Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo : Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre. Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre

Ley N° 30003 – Pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre. Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre

Ley N° 26790 – Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre (Banco de la Nación, cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif). Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Constancia de pago se puede descargar

No olvides que puedes acceder y descargar tus constancias de pago desde onpvirtual.pe, sin costo alguno. Solo necesitarás tu clave virtual. Pero si todavía no tienes tu clave, puedes obtenerla siguiendo estos pasos:

Ingresar a la sección “Tu zona segura” en onpvirtual.pe Elige la opción “Quiero mi clave virtual” Registra tus datos personales Valida el código de seguridad que recibirás en tu correo electrónico registrado.

“Para cualquier duda o consulta, los pensionistas pueden comunicarse con “ONP Te escucha” llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.“, añade la entidad pública.

Quienes reciben la pensión máxima de S/893 de la ONP puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. - Crédito Andina

Montos de las pensiones

De igual manera, como se sabe, los montos de pensiones dependen de los años en que se aporta al Sistema Nacional de Pensiones. Así, los montos de pensiones proporcionales y máxima que reciben los afiliados a la ONP se detallan el siguiente modo:

Si se tiene entre 10 y menos de 15 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/300

En caso de tener entre 15 y menos de 20 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/400

Con 20 años de aportes o más , el monto de la pensión es calculado según los años y el monto de los aportes realizados, considerando una pensión mínima de S/600 y máxima de S/893

Inclusive, cuado el afiliado cumple 80 años puede recibir un bono mensual añadido a su pensión del 25% del monto que recibía.