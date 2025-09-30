Corte de luz hasta el 2 de octubre: Seal programa suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), la empresa de distribución eléctrica de Arequipa, informó sobre cortes programados de luz en varias zonas de la ciudad y provincias para realizar mantenimiento y reforzamiento de redes. Estas intervenciones se llevarán a cabo el jueves 2 de octubre de 2025, en distintos horarios según el distrito y circuito afectado.
Corte de luz para el 2 de octubre
1. Circuito [4502] Río Grande – Set [50] Caravelí
Horario: 07:00 a 17:00
Motivo: Cambio de conductor existente AAAC de 70 mm² por conductor CAAPI 185 mm²
Zonas afectadas:
- Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martín, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui.
- Distrito de Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita.
- Distrito de Río Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San José, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral.
- Distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause.
- Distrito de Caravelí: Alto Molino, Ciudad de Dios Caravelí, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andrés, José Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre.
Subestaciones involucradas (SED): 5771, 7984, 7985, 9325, 9354, 9355, 9356, 9383, 9401, 9406, 9409, 9529, 9530, 9531, 9532, 9542, 9545, 9546, 9548, 9549, 9550, 9552, 9553, 9562, 9563, 9577, 9584, 9588, 9590, 9591, 9592, 9594, 9595, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9953, 9968, 9974, 9975, 9985, 9990, 10074, 10075.
2. Circuito [607] Colón
Horario: 07:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión
Zonas afectadas:
- Distrito de Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de la Candelaria Zona B-C-D.
- Distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina.
- Distrito de Socabaya: Santa Anita II.
Subestaciones involucradas (SED): 1308, 1309, 1310, 1311, 1379, 1393, 1674, 1687, 1801, 2098, 2108, 2134, 2140, 2141, 2237, 2238, 2511, 2766, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2959, 3074, 3524, 3659, 3900, 3902, 4089, 4090, 4279, 4583, 4747, 4967, 5044, 5121, 5163, 5275, 5278, 5281, 5284, 5379, 5383, 5802, 5933, 5935, 10211.
3. Circuito [5603] Platinos
Horario: 07:30 a 13:30
Motivo: Subsanación de deficiencias según Proc. 014-2022-OS/CD
Zonas afectadas:
- Distrito de Bella Unión: Fundo La Pampita, Lateral 1-2, Sector San Pablo.
- Distrito de Jaqui: Jaqui, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi.
- Distrito de Yauca: Mochica Baja, Villa El Sol, Yauca.
Subestaciones involucradas (SED): 7988, 9389, 9394, 9399, 9410, 9418, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9570, 9589, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9656, 9674, 9675, 9676, 9677, 9687, 9824, 9826, 9829, 9831, 9835, 9838, 9853, 9854, 9855, 9858, 9871, 9877, 9881, 9887, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9954, 9955, 9956, 9957, 9961, 9962, 9964, 9965, 9992, 10148.
4. Circuito SED 3198
Horario: 08:00 a 12:30
Motivo: Cambio de transformador
Zonas afectadas: Urb. Alto Libertad (Distrito de Cerro Colorado)
Subestación involucrada: SED 3198
5. Circuito SED 1215
Horario: 08:00 a 12:30
Motivo: Cambio de tablero de distribución
Zonas afectadas: Urb. Bajo El Cural (Distrito de Cayma)
Subestación involucrada: SED 1215
Recomendaciones a los vecinos
Seal recomienda:
- Apagar los electrodomésticos para prevenir daños por sobretensión.
- Tener linternas y baterías listas.
- Evitar abrir refrigeradores y congeladoras durante el corte.
- Revisar canales oficiales de Seal para cualquier actualización sobre el restablecimiento del servicio.