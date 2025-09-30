Perú

Corte de luz hasta el 2 de octubre: Seal programa suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

Las interrupciones programadas incluyen el cambio de conductores, transformadores y tableros de distribución en diversas subestaciones de Arequipa

Analí Espinoza

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), la empresa de distribución eléctrica de Arequipa, informó sobre cortes programados de luz en varias zonas de la ciudad y provincias para realizar mantenimiento y reforzamiento de redes. Estas intervenciones se llevarán a cabo el jueves 2 de octubre de 2025, en distintos horarios según el distrito y circuito afectado.

Corte de luz para el 2 de octubre

1. Circuito [4502] Río Grande – Set [50] Caravelí

Horario: 07:00 a 17:00

Motivo: Cambio de conductor existente AAAC de 70 mm² por conductor CAAPI 185 mm²

Zonas afectadas:

  • Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martín, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui.
  • Distrito de Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita.
  • Distrito de Río Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San José, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral.
  • Distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause.
  • Distrito de Caravelí: Alto Molino, Ciudad de Dios Caravelí, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andrés, José Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre.

Subestaciones involucradas (SED): 5771, 7984, 7985, 9325, 9354, 9355, 9356, 9383, 9401, 9406, 9409, 9529, 9530, 9531, 9532, 9542, 9545, 9546, 9548, 9549, 9550, 9552, 9553, 9562, 9563, 9577, 9584, 9588, 9590, 9591, 9592, 9594, 9595, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9953, 9968, 9974, 9975, 9985, 9990, 10074, 10075.

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

2. Circuito [607] Colón

Horario: 07:30 a 14:30

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión

Zonas afectadas:

  • Distrito de Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de la Candelaria Zona B-C-D.
  • Distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina.
  • Distrito de Socabaya: Santa Anita II.

Subestaciones involucradas (SED): 1308, 1309, 1310, 1311, 1379, 1393, 1674, 1687, 1801, 2098, 2108, 2134, 2140, 2141, 2237, 2238, 2511, 2766, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2959, 3074, 3524, 3659, 3900, 3902, 4089, 4090, 4279, 4583, 4747, 4967, 5044, 5121, 5163, 5275, 5278, 5281, 5284, 5379, 5383, 5802, 5933, 5935, 10211.

3. Circuito [5603] Platinos

Horario: 07:30 a 13:30

Motivo: Subsanación de deficiencias según Proc. 014-2022-OS/CD

Zonas afectadas:

  • Distrito de Bella Unión: Fundo La Pampita, Lateral 1-2, Sector San Pablo.
  • Distrito de Jaqui: Jaqui, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi.
  • Distrito de Yauca: Mochica Baja, Villa El Sol, Yauca.

Subestaciones involucradas (SED): 7988, 9389, 9394, 9399, 9410, 9418, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9570, 9589, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9656, 9674, 9675, 9676, 9677, 9687, 9824, 9826, 9829, 9831, 9835, 9838, 9853, 9854, 9855, 9858, 9871, 9877, 9881, 9887, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9954, 9955, 9956, 9957, 9961, 9962, 9964, 9965, 9992, 10148.

4. Circuito SED 3198

Horario: 08:00 a 12:30

Motivo: Cambio de transformador

Zonas afectadas: Urb. Alto Libertad (Distrito de Cerro Colorado)

Subestación involucrada: SED 3198

5. Circuito SED 1215

Horario: 08:00 a 12:30

Motivo: Cambio de tablero de distribución

Zonas afectadas: Urb. Bajo El Cural (Distrito de Cayma)

Subestación involucrada: SED 1215

Recomendaciones a los vecinos

Seal recomienda:

  • Apagar los electrodomésticos para prevenir daños por sobretensión.
  • Tener linternas y baterías listas.
  • Evitar abrir refrigeradores y congeladoras durante el corte.
  • Revisar canales oficiales de Seal para cualquier actualización sobre el restablecimiento del servicio.

