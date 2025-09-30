Ataque armado en Ica deja doble homicidio y un ex policía herido: sicarios lanzan ráfaga de balas contra dos taxistas frente a cevichería

La emboscada se produjo en la madrugada, cuando las víctimas se encontraban en la intersección de Valcárcel y María Eguren, según versiones policiales. Foto: Composición Infobae Perú

Un ataque armado estremeció la ciudad de Ica la madrugada del lunes 29 de septiembre de 2025. Dos taxistas murieron y un ex policía resultó gravemente herido tras ser acribillados por sicarios en plena vía pública. El crimen ocurrió en la intersección de las avenidas Valcárcel y María Eguren, en la cooperativa Nueva Esperanza, sector San Joaquín. Testigos indicaron que los atacantes utilizaron una moto lineal y un vehículo blanco, desde donde abrieron fuego más de diez veces contra las víctimas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como José Altamirano Vizarreta (37), vecino de Comatrana, y Daniel Quivio Huaracc (38), natural de Parcona, ambos taxistas de la empresa “A One”, quienes se encontraban en la zona al momento del ataque. El ex miembro de la Policía Nacional, Juan Carlos Valles Chávez (31), recibió varios impactos de bala y permanece internado en el Hospital Regional de Ica.

El ataque provocó una fuerte conmoción entre vecinos y familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia y solicitaron apoyo a las autoridades para sobrellevar la tragedia. El caso pasó al Ministerio Público, que ordenó de inmediato el inicio de una investigación preliminar.

Dos taxistas asesinados y ex policía herido en la madrugada

Según las primeras versiones policiales, el ataque se perpetró alrededor de la 1:20 en las inmediaciones de una cevichería conocida como “D. Edu”. Las víctimas estaban conversando en la vía pública cuando los sicarios los sorprendieron. Los delincuentes abrieron fuego sin mediar palabra, mientras se movilizaban en una moto lineal y un automóvil blanco. Testigos escucharon al menos 12 disparos. El ataque, directo y preciso, refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas o un crimen planificado.

El ataque armado ocurrió frente a una cevichería de la zona, donde los delincuentes dispararon de manera directa y precisa contra los taxistas y el ex policía. Foto: Composición Infobae Perú

José Altamirano y Daniel Quivio murieron de forma instantánea, ambos alcanzados por varios proyectiles. Uno recibió impactos en el rostro y el otro por la espalda. Sus taxis permanecieron estacionados en el lugar, como prueba de que estaban trabajando en ese momento.

En tanto, Juan Carlos Valles, ex policía separado de la institución por medidas disciplinarias, sufrió cuatro disparos en el brazo izquierdo. A pesar de su estado delicado, los médicos del Hospital Regional de Ica lograron estabilizarlo tras una intervención de urgencia.

Fiscalía dispone diligencias para esclarecer el ataque armado

El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo de la fiscal Mercedes Anahy Ramos Ramos, inició investigación preliminar por el delito de homicidio calificado. La magistrada ordenó diligencias urgentes, incluido el levantamiento de los cuerpos y la realización de las necropsias correspondientes.

Las autoridades ya recopilan imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las avenidas cercanas para identificar a los responsables. Además, han tomado declaración a testigos presenciales que podrían aportar datos sobre la ruta de fuga de los sicarios.

El Ministerio Público inspecciona el lugar del doble homicidio y recopila pruebas que permitirán avanzar en la investigación. Foto: Ministerio Público

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de la posible participación de un “campana” en la zona, es decir, alguien que vigilaba previamente a las víctimas para facilitar la emboscada. Los familiares de una de las víctimas sostienen que los atacantes actuaron con precisión y conocimiento del entorno.

El Ministerio Público reiteró que la investigación no quedará sin resultados y que emplearán todos los recursos disponibles para ubicar a los responsables. En los próximos días se esperan avances sobre el caso.

Familias de víctimas piden justicia tras doble asesinato en Ica

El doble crimen ha provocado un profundo dolor en las familias de los dos taxistas, según reportó Diario Correo. La madre de José Altamirano sufrió un shock nervioso al enterarse y fue atendida en el hospital. El padre de Daniel Quivio, entre lágrimas, contó que su hijo deja en la orfandad a tres menores, uno de solo ocho años.

“Mi hijo solo trabajaba como taxista. No tenía problemas con nadie. Ahora nos queda este dolor y yo no tengo recursos para enterrarlo”, declaró Simeón Quivio al citado medio, solicitando apoyo económico para cubrir los gastos funerarios.

Autoridades realizan diligencias en la zona del crimen, levantando evidencia y registrando declaraciones de vecinos y testigos. Foto: Ministerio Público

Simeón Quivio denunció que el ataúd de su hijo tuvo que adquirirse a crédito por un costo de 1.800 soles, y que el nicho en el cementerio requiere un pago mayor a 2.500 soles, suma imposible de asumir para él debido a su condición de jornalero agrícola.

Los familiares exigieron a las autoridades mayor rapidez en la investigación y demandaron más seguridad para la ciudad de Ica, donde se han registrado múltiples hechos de violencia vinculados a bandas criminales en los últimos meses. Pidieron que la muerte de los dos taxistas no se olvide y que los responsables reciban la sanción que corresponde.