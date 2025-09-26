Perú

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

El Megapenal de Ica tendrá una capacidad para albergar a 3.168 internos, de los cuales 2.970 serán varones y 198 mujeres. La infraestructura ocupará 25 de las 88 hectáreas del terreno asignado y contará con 17 pabellones especializados

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
El Megapenal de Ica sigue
El Megapenal de Ica sigue estancado hace cinco años. Foto: La Lupa

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) lanzó la convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, con una inversión que supera los S/ 600 millones. El objetivo central es aliviar el hacinamiento carcelario y modernizar la infraestructura penitenciaria, en línea con los estándares internacionales y las demandas de seguridad ciudadana.

El proceso de licitación, publicado el 26 de septiembre bajo la denominación LP-SM-1-2025-JUS-1 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), establece que las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 28 de septiembre.

La presentación de propuestas se extenderá hasta el 29 de octubre de 2025. La convocatoria contempla la ejecución del saldo de obra y la supervisión correspondiente, con la finalidad de culminar el penal ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

Durante la presentación, el Minjusdh
Durante la presentación, el Minjusdh informó que el Megapenal de Ica contará con un sistema de seguridad inteligente. (Foto: Minjusdh)

La paralización de la obra desde 2020 había dejado en suspenso una de las inversiones más significativas para el sistema penitenciario nacional. En la primera semana de septiembre, se realizó un evento de difusión del Requerimiento Técnico, donde empresas nacionales e internacionales, junto a representantes de gremios del sector construcción, recibieron información detallada sobre los lineamientos técnicos y el proceso de licitación.

Características técnicas del Megapenal de Ica

El Megapenal de Ica se proyecta como un establecimiento moderno y seguro, con capacidad para albergar a 3.168 internos, de los cuales 2.970 serán varones y 198 mujeres. La infraestructura ocupará 25 de las 88 hectáreas del terreno asignado y contará con 17 pabellones especializados.

Entre las áreas previstas figuran módulos para régimen cerrado, espacios de salud, educación, talleres productivos, aulas, zonas deportivas, locutorios y un pabellón femenino diferenciado. El diseño incorpora un sistema de seguridad inteligente, compuesto por cámaras de videovigilancia, equipos de Rayos X, body scan, sensores de movimiento y un sistema automatizado con inteligencia artificial para el control de accesos.

La arquitecta Sheyla Morales, jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones del MINJUSDH, detalló a la prensa que la obra se ejecutará bajo el sistema de contratación a precios unitarios, con un monto adicional destinado a la supervisión.

El Megapenal de Ica ahora
El Megapenal de Ica ahora supondría una inversión total de S/700 millones. - Crédito CMO

Subrayó la importancia de la asistencia técnica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para asegurar la transparencia y la correcta ejecución del proyecto. Por su parte, el coordinador del proyecto, Juan Álvaro Colp Espinoza, precisó que la distribución de las áreas responde a criterios de funcionalidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de reinserción social y mejora de las condiciones de reclusión.

La culminación del Megapenal de Ica busca responder a la urgente necesidad de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y fortalecer la seguridad ciudadana. La obra, considerada estratégica dentro de la política pública, aspira a establecer un nuevo estándar en la gestión penitenciaria, tanto en capacidad como en tecnología y servicios para la población interna.

El proceso de licitación cuenta con la supervisión y acompañamiento del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que garantiza la transparencia y eficiencia en la selección de las empresas ejecutoras.

La convocatoria está abierta a empresas y consorcios del sector construcción, tanto nacionales como internacionales, que deseen participar en la realización de una infraestructura clave para la modernización y seguridad del sistema penitenciario peruano.

<br>

Temas Relacionados

Megapenal de IcaMinisterio de JusticiaHacinamiento carcelarioperu-politica

Más Noticias

Campaña de salud gratis para este sábado 27 de septiembre: conoce cuáles son los servicios disponibles

Esta iniciativa representa una oportunidad para que los residentes puedan acceder a evaluaciones médicas, procedimientos preventivos y servicios de bienestar, en un entorno accesible y cercano, sin costo directo para los asistentes

Campaña de salud gratis para

Coronel Cruz Chamba reveló que pareja de ‘El Monstruo’ fue capturada por una cirugía estética: “¿Te acuerdas de la liposucción?”

Liseth Ruiz Cruz, alias ‘La Patrona’, fue detenida en Santa Cruz, Bolivia y expulsada a Perú un par de días después. Su detención fue un duro golpe para Moreno Hernández

Coronel Cruz Chamba reveló que

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

El presentador sostuvo que su historia con Milett Figueroa concluyó en buenos términos y negó versiones sobre una infidelidad, descartando además que una tercera persona motivara la separación

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores

La Policía de Paraguay ocultó a efectivos peruanos el operativo para capturar a ‘El Monstruo’ y evitar filtraciones

Luis López, jefe del departamento contra el crimen organizado de Paraguay, explicó que la información no se compartió ni siquiera con los agentes peruanos destacados del Perú

La Policía de Paraguay ocultó

Viajes de promoción: ¿Qué deben verificar los padres y cuáles son las claves para una experiencia segura?

Los viajes escolares representan momentos llenos de aprendizaje y compañerismo que los estudiantes recuerdan toda la vida. No obstante, garantizar que cada travesía sea segura exige tomar precauciones y elegir servicios turísticos formales

Viajes de promoción: ¿Qué deben
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden citar al ministro del

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

Sacudida en el Ministerio Público: Tomás Gálvez remueve a fiscales clave de los casos ‘Culebra’ y ‘El Diablo’ que involucran a Juan José Santiváñez

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve al fiscal que pidió su suspensión por 36 meses por organización criminal

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes regresa América Hoy

Melissa Paredes regresa América Hoy y saluda con beso a sus compañeras que tanto la criticaron: “Lo que me pasó no me define”

Milett explota y se pelea en vivo con Yanina Latorre y Ángel de Brito por decirle “interesada”: “Que me lo digan en la cara, cobardes”

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: “Me cumpliste un sueño”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

DEPORTES

Dónde ver semifinales del Mundial

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

El gol madrugador de la U. de Chile que sorprendió a Alianza Lima y le costó la eliminación de la Copa Sudamericana 2025