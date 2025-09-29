Perú

Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular recordó los riesgos que suponen mantenerse en la arena política por los próximos cinco años

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Rafael López Aliaga esperará hasta
Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reconoció que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su candidatura a la presidencia del Perú en 2026, señalando los altos riesgos personales y profesionales que implica esa postulación. El líder de Renovación Popular aparece en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto, lo que ha intensificado el foco público y mediático sobre sus declaraciones. De acuerdo con lo informado por Panamericana, López Aliaga subrayó que el calendario electoral exige a los alcaldes que aspiren a cargos nacionales una renuncia anticipada, cuyo plazo vence el 13 de octubre.

“Los riesgos que uno asume en este caso son muy altos”, manifestó López Aliaga en diálogo con el canal, al referirse a la posibilidad de dejar la Alcaldía de Lima para iniciar una campaña presidencial. El burgomaestre aclaró: “Voy a esperar hasta el último día permitido para tomar una decisión”, y agregó que el entorno cambiante de la política peruana obliga a revisar frecuentemente sus opciones. “Al final es mi vida”, resaltó durante la entrevista transmitida por Panamericana, en la que insistió en que su decisión será resultado de un proceso de reflexión personal.

Según detalló el propio López Aliaga, el proceso de meditación ha incluido un viaje a Roma, donde reflexionó sobre el futuro político y la posibilidad de optar por una vida alejada de la exposición pública. El líder de Renovación Popular evocó que antes de postular a la municipalidad de Lima también necesitó un periodo de introspección. “He pensado también en una vida tranquila como el resto de mis seres más cercanos”, confesó el alcalde, una expresión recogida por el medio.

JEE también advierte que Rafael
JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML

El calendario establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indica que el 13 de octubre representa el límite para la renuncia de autoridades que deseen participar en los comicios generales de 2026. De no presentarse la dimisión, los actuales alcaldes quedarían fuera de la contienda electoral, confirmaron fuentes del JNE a diversos medios. Se prevé que, en caso de concretar su dimisión el último día habilitado, López Aliaga entregue su carta formal y deje al mando municipal a su teniente alcalde, Renzo Reggiardo.

Intención de voto

Una reciente encuesta nacional de Ipsos confirma que el escenario electoral peruano registra alta dispersión en las preferencias a siete meses de los comicios generales de 2026. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mantiene en el primer puesto con 10% de intención de voto, pese a una leve baja respecto al mes anterior. El segundo lugar corresponde a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien sube a 8%. La novedad es la ascensión de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, que alcanza 5% y queda tercero, mientras el humorista Carlos Álvarez aparece con 4% de respaldo.

En la lista de aspirantes figuran también César Acuña con 3%, y Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, George Forsyth, Philip Butters, Rafael Belaúnde y Víctor Andrés García Belaúnde, cada uno con 2%. El rubro “Otros” agrupa a más figuras y suma 11%. Además, el 37% de los consultados no apoya a ningún candidato y el 10% no detalla preferencia.

Martín Vizcarra no es Mario
Martín Vizcarra no es Mario Vizcarra: expresidente es confundido con su hermano quien ya aparece tercero en las encuestas

La mayoría de partidos peruanos eligió la modalidad de delegados para designar candidaturas, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que solo el Partido Aprista Peruano optó por el voto directo. Las primarias simultáneas están previstas para el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Rafael López AliagaMunicipalidad de Lima13 de octubreperu-politica

Más Noticias

Sicarios de El Monstruo siguen libres y esperan a un nuevo líder, según ex comandante de la PNP

El ex jefe dela Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte (BRECC), Francisco Rivadeneyra, indicó que hay una organización más grande que ubicó a Erick Moreno al mando de las extorsiones en esa zona de Lima

Sicarios de El Monstruo siguen

Valor de apertura del dólar en Perú este 29 de septiembre de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

¿Habrá paro de transportistas mañana 30 de septiembre? Esta es la firme postura del gremio

El temor crece entre conductores y comerciantes ante la falta de respuestas concretas de las autoridades frente a la ola de violencia que sacude el sector

¿Habrá paro de transportistas mañana

¿Cómo se escribe la alternativa en español a late night? La RAE lo aclara

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

¿Cómo se escribe la alternativa

De lujos y dinero a un espacio descuidado y sin comodidades: así fueron los últimos días de ‘El Monstruo’

Erick Moreno Hernández vivió sus últimos días en Paraguay en una vivienda mínima, sin ropero ni muebles, bajo vigilancia policial y acompañado por una mujer que sería su pareja temporal

De lujos y dinero a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista busca aprobar el Bono

Congresista busca aprobar el Bono ONP, tras la oficialización del retiro AFP 2025: ¿quién lo impulsa?

Hermano de Martín Vizcarra empata a Keiko Fujimori en encuesta y ambos quedan detrás de Rafael López Aliaga

Susana Villarán y Rafael López Aliaga serán citados en investigación por supuesto homicidio de José Miguel Castro

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa rompe su silencio

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

‘Cri Cri’ revela la acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: “No sé por qué dijo eso”

Cri Cri perdona a Jefferson Farfán tras involucrarlo en drogas, pero su mamá evalúa demanda: “Que la ley se encargue”

‘Cri Cri’ confiesa que manejaba cuentas bancarias de Jefferson Farfán y que hacía fuertes retiros: “Miraba esos ceros y él no se asombraba”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Ayacucho FC

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Alianza Lima vs Cienciano 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025