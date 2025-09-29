Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Las opiniones de los presentadores de ‘Nadie se Salva’ dividieron al público luego de que Gustavo Salcedo agrediera a Christian Rodríguez, generando un intenso debate sobre los límites en el mundo del espectáculo (La Roro Network)

El incidente que involucró al productor Christian Rodríguez y al aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, sigue generando polémica dentro y fuera de la televisión.

La brutal golpiza sufrida por Rodríguez, ocurrida en San Isidro frente a su esposa e hijo, fue abordada por los conductores de ‘Nadie se Salva’, quienes no dudaron en opinar con frases contundentes.

Mientras Jhovan Tomasevich defendió el accionar de Salcedo bajo el argumento de que cualquier hombre reaccionaría igual en una situación de provocación, Gabriel Calvo calificó al productor como “aconsejador” y advirtió que sus conductas previas habrían tenido consecuencias.

Jhovan Tomasevich: “Cada vez que lo vea, lo voy a quiñar”

La polémica creció cuando Jhovan Tomasevich afirmó que si alguien lo humilla en su vida privada, reaccionaría sin dudar. Así expresó su apoyo a Gustavo Salcedo tras el ataque a Christian Rodríguez. (La Roro Network)

El músico y conductor del programa lanzó un comentario que marcó el debate. “Donde una persona interrumpe tu matrimonio y te deja en ridículo, ¿cómo quieres que reaccione? Si ahí me encuentro con un fulano que me echa esa huevada, cada vez que lo vea, lo voy a quiñar”, señaló.

La declaración evidenció una postura de respaldo hacia Gustavo Salcedo, a quien Rodríguez acusó directamente tras identificarlo como el agresor. La perspectiva de Tomasevich dejó ver que, desde su punto de vista, la reacción violenta tiene explicación cuando existe un historial de ofensas personales.

La frase causó impacto en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes lo apoyaron por su franqueza y quienes lo criticaron por normalizar un hecho de violencia.

Gabriel Calvo apunta contra Rodríguez y lo tilda de “aconsejador”

Gabriel Calvo no solo reconoció la gravedad de la agresión, también señaló a Christian Rodríguez como aconsejador, dejando entrever que sus conductas habrían generado tensiones alrededor de él. (La Roro Network)

Gabriel Calvo, compañero de Tomasevich en la conducción, también se pronunció, aunque con un enfoque distinto. Reconoció la gravedad de la agresión, pero no dudó en lanzar comentarios directos hacia Christian Rodríguez.

“Al productor del programa de Maju Mantilla, lo han golpeado, es verdad, pero tengo info’ de que ahora es aconsejador. ¿Quién? Viene una chica y le dice: ‘Oye, ten cuidado’, te conseja. Y si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero”, expresó en vivo.

El conductor insistió en que las actitudes del productor habrían generado un ambiente tenso: “Sí, pésimo que haya estado involucrado, pésimo todo eso. Pero uno cosecha... lo que no siembra”.

Sus palabras avivaron la controversia, pues dejaron entrever que Rodríguez habría estado en situaciones que justificaban, en parte, la reacción de Salcedo, aunque no se presentaron pruebas concretas durante la transmisión.

El ataque contra Christian Rodríguez frente a su familia

Frente a su familia, Christian Rodríguez sufrió una agresión física que lo llevó a la clínica. Señaló directamente a Gustavo Salcedo como responsable del ataque ocurrido en plena vía pública. (ketymporta.pe)

El productor de televisión vivió un episodio violento el 26 de septiembre en San Isidro. De acuerdo con su relato, estaba a punto de subir a su vehículo, donde lo esperaban su esposa y su hijo, cuando una camioneta gris chocó contra la parte trasera del automóvil.

Rodríguez aseguró que logró esquivar la embestida al retroceder unos pasos y, segundos después, un hombre descendió del vehículo para agredirlo.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, relató ante las autoridades.

El productor afirmó que reconoció claramente a su atacante: “Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”.

El ataque lo dejó con heridas en la cabeza y obligó a su traslado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma, donde fue atendido bajo observación médica. El hecho ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por transeúntes que no lograron intervenir debido a la violencia del enfrentamiento.

Denuncia y antecedentes de hostigamiento

El productor acudió al médico legista tras formalizar su denuncia contra Gustavo Salcedo. Personas de su entorno aseguran que vive bajo un patrón de amenazas y agresiones que se repite. (ketymporta.pe)

Tras la agresión, Rodríguez acudió a la comisaría de San Isidro para formalizar su denuncia contra Gustavo Salcedo por ataque físico y por poner en riesgo la seguridad de su esposa e hijo. Posteriormente se dirigió al médico legista para someterse a las evaluaciones correspondientes.

Este episodio no sería el primero en su historial. En 2023, Rodríguez ya había sido víctima de una golpiza en el Malecón de Miraflores. Personas de su entorno aseguraron que, desde que se le vinculó con Maju Mantilla, ha recibido amenazas, entre ellas el envío de una corona fúnebre.

Estos hechos muestran una secuencia de intimidaciones que preocupan a su círculo más cercano. La repetición de episodios violentos ha encendido las alarmas sobre un patrón de hostigamiento que involucra tanto a Rodríguez como a su familia.