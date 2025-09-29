‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán | Panamericana

La historia de Cristian Martínez Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’, ha estado marcada por los cambios drásticos que experimentó tras incorporarse al entorno personal y laboral del exfutbolista Jefferson Farfán. Su testimonio en El valor de la verdad reveló aspectos inéditos sobre la transformación económica y personal que vivió a partir de ese vínculo, así como detalles poco conocidos de su antigua rutina.

Consultado directamente en el programa sobre si en algún momento acompañó a Farfán durante su etapa en Europa, ‘Cri Cri’ no solo admitió que vivió fuera del país, sino que profundizó en el impacto que esta experiencia tuvo en su vida.

Antes de que el destino lo acercara a la vida de uno de los deportistas más reconocidos del fútbol peruano, Martínez Guadalupe enfrentaba jornadas laborales extensas y salarios bajos. “Estuve trabajando en Tottus como preventiva, que era seguridad, cuidaba el supermercado. Ya tenía 21 o 22 años”, recordó.

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

La presión económica marcaba su día a día. Relató que, además de su puesto en Tottus, trabajó durante varios años en Radio Shack. Esta etapa coincidió con uno de los periodos más importantes de su vida personal, ya que esperaba el nacimiento de su primer hijo.

“La necesidad, estaba por nacer mi hijo, era 2010 a 2013 y ahí fue que tuve comunicación con mi primo y me dijo vente conmigo, cuánto ganas ahí”, detalló sobre el momento clave en el que recibió la propuesta.

El ingreso al círculo de confianza de Jefferson Farfán significó una mejora inmediata de sus ingresos y un cambio radical de contexto.

“Ganaba sueldo mínimo que era 750, y comenzó a apoyarme con euros, pero era dos ceros atrás o tres ceros”, aseguró, sorprendido por la diferencia frente a sus anteriores salarios.

El salto económico fue tan notorio que sus ingresos crecieron hasta alcanzar cifras impensadas mientras trabajaba en comercios locales: “En soles llegaba a 3 o 4 mil soles. Me decía, te voy a apoyar con esto, mandaba el dinero directamente y tenía mi ganancia”.

Esta nueva etapa lo llevó a convertirse en más que un asistente, consolidando una figura de confianza dentro del círculo íntimo del futbolista. “Ganaba mejor estando a su lado nomás, cuando viajaba con él”, relató sobre su experiencia acompañando a Farfán tanto en Perú como en el extranjero.

Manejaba las cuentas bancarias de Jefferson Farfán

Christian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe respondió a preguntas sobre su vínculo con Jefferson Farfán en ‘El Valor de la Verdad’. Entre las interrogantes, destacó aquella sobre el control de las finanzas personales del deportista.

“¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?”, fue la pregunta directa en el programa de televisión. Cri Cri respondió con firmeza: “Sí”. El polígrafo validó su versión, confirmando que el exprevencionista no solo tenía acceso, sino control y manejo de números bancarios, tarjetas y movimientos financieros de Farfán.

‘Cri Cri’ confiesa que hacía retiros de hasta 3 mil dólares con las claves de Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Martínez Guadalupe relató que muchos de los retiros los hacía por pedido expreso del futbolista: “Primo, por favor, ayúdeme. Retira una cantidad mínima y trae para este pago”. Esos retiros, según detalló, podían alcanzar los mil dólares o tres mil soles en una sola operación. Para su entorno, estas sumas se volvieron habituales, aunque para otros representen grandes montos.

Más allá de las transacciones puntuales, ‘Cri Cri’ describió el impacto que le generaba ver las cifras en las cuentas del exfutbolista. “Yo miraba esos ceros y le decía: ‘Primo, ¿y esta cantidad?’ Y él no se asombraba. Me respondía tranquilo, como bromeando: ‘Lo que tengo, lo que he recaudado’. Y nos reíamos, porque antes no había nada y ahora todo eso era normal”.