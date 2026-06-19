El macabro hallazgo dentro de un auto estacionado toda la noche en la Ramiro Prialé: lo que sabe del doble crimen

Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un vehículo blanco abandonado a un lado de la autopista Ramiro Prialé, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El hallazgo ocurrió la mañana de hoy, viernes 19 de junio, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por la presencia del auto estacionado durante varias horas.
De acuerdo con la información difundida por Exitosa, una vecina advirtió que la camioneta había permanecido “toda la noche” en el mismo punto, a la altura de la calle Huancayo. Tras el aviso, llegaron al lugar efectivos policiales y personal de serenazgo.
En la escena también se hicieron presentes peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, mientras se iniciaban las diligencias para determinar las circunstancias de las muertes y reconstruir qué ocurrió antes de que el vehículo quedara detenido en ese tramo de la vía.
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Dos cadáveres son hallados en auto estacionado en la Ramiro Prialé
El vehículo, de color blanco y con placa A6J-054, fue ubicado en la zona de Carapongo, a la altura de la calle Huancayo, en la autopista Ramiro Prialé. Según las primeras versiones, se trataba de un auto estacionado desde la noche del jueves 18 de junio, lo que llamó la atención de los residentes.
Cuando las autoridades se aproximaron e inspeccionaron el interior, hallaron dos cuerpos no identificados: el de un hombre, ubicado en la parte posterior, y el de una mujer, en el asiento del copiloto. Ambos presentaban varias lesiones que, de manera preliminar, serían por impactos de bala.
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El reporte en vivo indicó que un hombre y una mujer fueron hallados “completamente bañados en sangre”, de acuerdo con las imágenes registradas en el lugar. En ese contexto, el personal especializado comenzó el análisis de indicios para establecer la causa de muerte y el tipo de ataque.
Uno de los aspectos que llamó la atención en la escena fue la ausencia de elementos habitualmente asociados a un ataque armado en el mismo lugar. Según la información inicial, no se encontraron casquillos de bala en la zona. A ello se sumó que el vehículo no presentaba impactos de arma de fuego, pese a que las víctimas tenían lesiones compatibles con disparos, lo que abrió nuevas líneas de investigación.
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Peritos analizan posible traslado de los cuerpos a la autopista
Con esos elementos, la hipótesis que se manejaba de momento, según Exitosa, era que las dos personas habrían sido asesinadas en otro lugar y luego trasladadas en el vehículo hasta ese tramo de la autopista, donde finalmente fueron abandonadas.
El hecho de que el auto permaneciera estacionado por varias horas —desde la noche del jueves 18, de acuerdo con las alertas vecinales— se convirtió en un punto clave para los investigadores, ya que permite trazar un rango temporal aproximado en el que el vehículo habría llegado al lugar.
Por ahora, las causas exactas del deceso no han sido confirmadas y las identidades de las víctimas no han sido difundidas. En el lugar, peritos de Criminalística y la Fiscalía continuaban con las diligencias para recolectar evidencias y establecer responsabilidades, mientras la Policía Nacional mantenía el perímetro de seguridad a la espera de más información oficial.
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